Auf die Frage, wie er den ganzen Trubel um seine Person ausgeblendet habe, antwortet er gelassen: «Ich gebe nicht gerne an, aber ich bin gut darin, mich auf das zu fokussieren, was ich tue und tun werde.» Für Erling Haaland zähle momentan nur «die Leistung auf dem Platz».

In den vergangenen Wochen erfuhr Haaland eine hohe mediale Aufmerksamkeit: Viele internationale Spitzenklubs pokerten um den 21-Jährigen, der für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro den BVB zur kommenden Saison verlassen sollte. Spekulationen über die Zukunft des Stürmers und Transfermeldungen schafften es fast täglich in die Sportschlagzeilen.

Der Grund: In den vergangenen Wochen hat BVB-Star Erling Haaland einige Rückschläge einstecken müssen. So plagte sich der 21-Jährige beispielsweise über einen langen Zeitraum hinweg mit einer hartnäckigen Knöchelverletzung herum, wegen der er wochenlang nicht aufs Spielfeld durfte.

Nach wochenlanger Funkstille äussert sich Erling Haaland am Montag in Oslo über seine momentane Verfassung. «Es waren harte Monate», gesteht der 21-Jährige. Und: «Es war nicht einfach.»

Nun wagt sich der Fussball-Star im Rahmen einer Pressekonferenz der norwegischen Fussball-Nationalmannschaft wieder in die Öffentlichkeit. Über seinen künftigen Klub spricht er zwar nicht. Dafür lässt er tief blicken und verrät, wie es ihm in den vergangenen Monaten emotional erging.

Obwohl er wegen seines Wechsels von Borussia Dortmund zu Manchester City verstärkt in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit gerückt ist, hat sich Erling Haaland in den vergangenen Wochen aus dem Rampenlicht weitestgehend zurückgezogen.

Summer Jamboree on the Lake: Vier Tage amerikanische Klänge und Kultur der 40er und 50er

Coronazahlen schiessen in die Höhe – was ist denn in Portugal los?

Rodriguez vor Nations League: «Wir wollen das Turnier gewinnen»

Nach den Testspielen im März gegen England (1:2) und Kosovo (1:1) beginnt für die Schweizer Nationalmannschaft in dieser Woche mit dem Auftakt in die Nations League der Countdown für die WM im November in Katar.

Nach einigen Trainingstagen in Bad Ragaz wartet auf die Schweizer Nationalmannschaft mit vier Spielen innerhalb von elf Tagen ein happiges Programm. Den Auftakt macht die Partie am Donnerstag in Prag gegen Tschechien, drei Tage später folgt das Spiel in Lissabon, ehe in Genf Spanien (9. Juni) und noch einmal Portugal (12. Juni) die Gegner der SFV-Auswahl sind.