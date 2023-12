Die FCW-Spieler feiern Stillhart für seinen Führungstreffer. Bild: keystone

Erst Klamauk, dann Dramatik – Winterthur schlägt den FCZ in der 93. Minute

Der FC Zürich liegt neu vier Punkte hinter Leader YB zurück. Er verliert ein Nachtragsspiel beim Kantonsrivalen FC Winterthur mit 1:2. Zwei besondere Tore lieferten einigen Gesprächsstoff.

Der FC Zürich hat es derzeit nicht besonders gut mit Glücksgöttin Fortuna. Am Wochenende wurde der vermeintliche 2:1-Siegtreffer gegen Luzern in der Nachspielzeit (zurecht) vom VAR kassiert. Nun in Winterthur schoss das Heimteam in der 93. Minute das 2:1, das zunächst aberkannt wurde, aber nach Konsultation der Videobilder doch zählte.

Nishan Burkart war Winterthurs umjubelter Torschütze. «Ich wusste nicht, weshalb wir auf den VAR-Entscheid warten mussten und habe einfach aufs Beste gehofft», sagte er im SRF-Interview. «In letzter Minute ein Derby zu gewinnen, das sind coole Emotionen.»

Winterthur, das dank dem Dreier bis auf einen Punkt auf das Trio GC, Lausanne und Yverdon aufschloss, war in der 23. Minute in Führung gegangen. Routinier Basil Stillhart traf aus der Distanz.

Stillhart erwischt Zürichs Goalie Yanick Brecher. Video: SRF

Für den kuriosen Ausgleich war praktisch mit dem Pausenpfiff Antonio Marchesano besorgt – aber nicht alleine. Der FCZ-Angreifer wurde im Strafraum von Winterthurs Loic Lüthi angeschossen, Marchesano traf mit dem Rücken per Lob über Goalie Marvin Keller zum 1:1.

Der kuriose Ausgleichstreffer des FCZ. Video: SRF

Am Ende war der FCZ näher am Siegtreffer. Doch er fiel auf der anderen Seite. Damit steht YB noch vor der letzten Runde in diesem Jahr als Wintermeister fest.

Winterthur – Zürich 2:1 (1:1)

8400 Zuschauer. - SR von Mandach.

Tore: 23. Stillhart (Ltaief) 1:0. 45. Marchesano 1:1. 93. Burkart 2:1.

Winterthur: Keller; Sidler, Lüthi, Arnold, Schättin; Stillhart (89. Corbaz), Zuffi; Ballet (68. Burkart), Schneider (68. Di Giusto), Ltaief (55. Gantenbein); Turkes.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Wallner; Boranijasevic (83. Nils Reichmuth), Conde, Mathew (74. Rohner), Guerrero; Marchesano (74. Krasniqi), Okita; Afriyie (61. Santini).

Bemerkungen: Verwarnungen: 19. Mathew, 21. Kamberi, 31. Katic, 57. Ballet, 71. Stillhart, 85. Burkart. (ram/sda)