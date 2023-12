YB in Leipzig: Ein Sieg fürs Portemonnaie, für die Schweiz und fürs Gemüt?

Kein alltäglicher Radprofi – was Lucas Carstensen in Fernost erlebt

Timo Meiers Punkteflaute in der NHL – was dahinter steckt und was Hoffnung macht

Seit fünf Spielen hat Timo Meier in der NHL nicht mehr gepunktet. Passt der Schweizer nicht zu den New Jersey Devils oder hat die Krise andere Gründe?

Fünf Spiele, null Tore, null Assists. Die Bilanz von Timo Meier aus den letzten Partien liest sich nicht gut. Eigentlich schien es Mitte November so, als hätte der Appenzeller endlich den Tritt in New Jersey gefunden. Zwischen dem 7. und 14. November traf er in drei Spielen in Serie, doch beim letzten dieser Auftritte in Winnipeg verletzte sich Meier am Oberkörper.