Ein Bild, das wir kennen: Der Torhüter ist geschlagen, Lionel Messi jubelt. Bild: www.imago-images.de

Du fragst dich, was eigentlich Messi in Miami macht? Er liefert ab – und wie!

Als er in die USA wechselte, war Inter Miami das schlechteste Team der Liga. Ein gutes Jahr später führte Lionel Messi die Mannschaft nach ganz oben.

Die erste von zwei Trophäen in der MLS ist vergeben. Inter Miami mit Lionel Messi gewinnt als Qualifikationssieger in der US-Meisterschaft den Supporters Shield.

Messi hatte einmal mehr massgeblichen Anteil am 3:2-Sieg gegen Columbus Crew. Durch diesen Erfolg kann Inter Miami in den zwei noch ausstehenden Runden nicht mehr von Platz 1 der Tabelle in der Major League Soccer verdrängt werden.

Der argentinische Weltmeister brillierte in dieser Saison in den USA. In 17 Einsätzen schoss er 17 Tore und gab 10 Vorlagen. Beim jüngsten Sieg erzielte er kurz vor der Pause beide Tore zur 2:0-Führung.

46. Trophäe der Karriere

Nach Zählung des X-Accounts «Exclusive Messi» hat «La Pulga» mit seinem Freistosstreffer seinen Chef überholt. Denn Messi verwandelte nun in seiner Karriere 66 Mal einen Freistoss, Inter Miamis Mitbesitzer David Beckham, Ex-Star von Manchester United und Real Madrid, war 65 Mal erfolgreich.

In seiner Karriere ist die 37-jährige Ikone des FC Barcelona damit bei 46 Titelgewinnen angelangt. Sehr viele waren bedeutender als der Supporters Shield, den es für den Gewinn der Regular Season in der MLS gibt. Am wichtigsten war zweifellos der WM-Triumph 2022 mit Argentinien in Katar.

Auch sein Kumpel glänzt in Miami: Luis Suarez kommt in 24 Einsätzen auf 17 Tore und 6 Assists. Bild: www.imago-images.de

Meistertitel als klares Ziel

Der Supporters Shield beschert Inter Miami in den Playoffs durchgehend Heimvorteil. Am letzten Oktober-Wochenende beginnt die K.o.-Phase mit den Achtelfinals. Sollte Miami alle Runden überstehen, stünde ab dem 7. Dezember der Final um den MLS Cup, die zweite und wichtigere Trophäe, an.

«Was wir heute geschafft haben, ist keine Kleinigkeit, aber die Realität ist: Wir konzentrieren uns darauf, den 7. Dezember zu erreichen», betonte Miami-Trainer Gerardo «Tata» Martino.

Prominente Mitspieler

In der MLS sind auch vier Schweizer engagiert: Roman Bürki (St.Louis City), Stefan Frei (Seattle Sounders), Alan Arrigoni und Maren Haile-Selassie (beide Chicago Fire). Einzig Freis Mannschaft, derzeit auf Rang 4 in der Western Conference klassiert, wird die Playoffs erreichen.

Ein anderer Akteur mit kurzer Schweizer Vergangenheit hatte seinen Anteil am Erfolg von Inter Miami. Leonardo Campana traf in 26 Einsätzen sieben Mal. Im Herbst 2021 spielte der Stürmer leihweise bei GC. Andere Mitspieler Messis sind prominenter: Er spielt in Florida gemeinsam mit Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba, mit denen er schon beim FC Barcelona viele Erfolge feierte. (ram/sda/dpa)