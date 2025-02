Jonas Omlin fliegt nach einer Notbremse vom Platz. Bild: www.imago-images.de

Omlin fliegt bei Startelf-Comeback vom Platz – Leverkusen macht kurzen Prozess mit Kiel

Bayer Leverkusen verkürzt am Samstag in der Bundesliga zumindest vorübergehend den Rückstand auf Leader Bayern München. In Mönchengladbach erlebt Jonas Omlin eine bittere Rückkehr in die Startformation.

Kiel – Leverkusen 0:2

Der Sieg beim Aufsteiger und Schlusslicht Holstein Kiel war für Leverkusen reine Pflichtarbeit. Das Team um Granit Xhaka war von Beginn weg deutlich überlegen und sorgte durch die Tore von Patrik Schick (9.) und Amine Adli (45.) noch vor der Pause für die Entscheidung. Der Rückstand auf die erst am Sonntag daheim gegen die Eintracht Frankfurt spielenden Bayern beträgt fünf Punkte.

Holstein Kiel - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)

Tore: 9. Schick 0:1. 45. Adli 0:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Mönchengladbach – Augsburg 0:3

Mitte September hatte Goalie Jonas Omlin seinen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach an Moritz Nicolas verloren. Nun durfte der Innerschweizer nach der Verletzung seines Konkurrenten zum ersten Mal seit der Degradierung in einem Pflichtspiel von Beginn weg auflaufen.

Doch die Freude im Heimspiel gegen Augsburg (0:3) hielt nur gute 27 Minuten, bis zum Platzverweis wegen einer Notbremse. Ausgerechnet Landsmann Nico Elvedi war an der Roten Karte seines Teamkollegen mitschuldig. Der Rückpass des Verteidigers geriet zu kurz, Omlin kam zu spät und stoppte Augsburgs Finnen Fredrik Jensen mit einem klaren Foul. In der zweiten Halbzeit sorgten die Augsburger dank dem Hattrick ihres Topskorers Alexis Claude-Maurice für den 3:0-Sieg.



Omlin wird nach der roten Karte getröstet. Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach - Augsburg 0:3 (0:0)

Tore: 55. Claude-Maurice 0:1. 61. Claude-Maurice 0:2. 70. Claude-Maurice 0:3.

Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Omlin (Borussia Mönchengladbach, Notbremse). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi. Augsburg mit Zesiger (bis 58.).

Mainz – St. Pauli 2:0

Wie so oft in dieser Saison spielt St.Pauli lange gut mit und verliert am Ende trotzdem. Die 1. Hälfte des Auswärtsspiels in Mainz gehört klar den Gästen aus Hamburg, die aus der Feldüberlegenheit allerdings keinen Profit schlagen konnten. Das rächte sich nach dem Seitenwechsel. Der eingewechselte Lee Jae-Sung traf in der 67. Minute zum 1:0 für Mainz. Tief in der Nachspielzeit machte Paul Nebel gar noch das 2:0.

Mainz 05 - St. Pauli 2:0 (0:0)

Tore: 67. Lee 1:0. 95. Nebel 2:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 83.).

Wolfsburg – Bochum 1:1

Der VfL Wolfsburg kann eine Heimniederlage gegen Abstiegskandidat Bochum spät abwenden. Erhan Masovic brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung. In der 64. Minute glaubte Mohamed Amoura für die Wölfe ausgeglichen zu haben, das Tor zählte aber wegen eines Fouls im Vorfeld nicht. Neun Minuten vor dem Schlusspfiff traf Mattias Svanberg nach einem chaotischen Eckball doch noch zum 1:1-Schlussstand.

Wolfsburg - Bochum 1:1 (0:0)

Tore: 49. Masovic 0:1. 81. Svanberg 1:1. (abu/sda)

