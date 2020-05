Sport

Präsident von LaLiga will die Saison mit täglichen Spielen beenden



LaLiga-Präsident: «Wenn nötig wird während 35 Tagen ohne Unterbruch Fussball gespielt»

An diesem Wochenende nimmt mit der Bundesliga die erste der europäischen Fussball-Topligen ihren Betrieb wieder auf. Folglich wird ein Restart auch in anderen Ländern wieder zum Thema – so auch in Spanien. Ligadirektor Javier Tebas gab im Gespräch mit den TV-Sender «Movistar+» Auskunft zu den Plänen von LaLiga.

Wann genau es weitergehen wird, ist in Spanien nach wie vor unsicher, so Tebas: «Ich weiss es nicht. Ich würde gerne am 12. Juni starten, aber es kommt darauf an, was passieren wird. Ein grosser Teil Spaniens hat die erste Phase überstanden, das hat der Gesundheitsminister erklärt. Es kommt jetzt darauf an, ob die Zahl der Ansteckungen wieder steigt oder nicht.»

Der Präsident will sich auch nicht bedingungslos dafür aussprechen, dass man die Saison zu Ende spielt. Es gebe andere Prioritäten, findet Tebas: «Wir haben nie geplant, die Saison zu beenden. Wenn mich das jemand fragt, sage ich, dass es nicht der richtige Moment ist. Es gibt momentan viel Argwohn und viele Diskussionen.»

Täglich Fussball bis zum Saisonende?

Falls die Saison irgendwann doch beendet werden soll, wird es einen extrem dichten Terminplan geben müssen, so Tebas. Auf die Frage, ob also täglich Fussball gespielt werden müsse, antwortete der Liga-Präsident ohne zu zögern: «Ja. Ja, das ist die Idee. Es soll jeden Tag Fussball geben.»

Und auch als der Reporter erstaunt nachfragte, ob tatsächlich während 35 Tagen ohne Unterbruch gespielt werden solle, bestätigte Tebas seine Idee. Schliesslich sei der Unterschied zu anderen Jahren gar nicht so gross, so der Liga-Boss: «Wenn es das braucht, um die Saison zu beenden, dann schon. Auch früher hatten wir in den Monaten März und April mit Champions League und Meisterschaft fast jeden Tag Fussball.»

In der spanischen Meisterschaft sind bisher 27 Runden absolviert worden, elf würden noch anstehen. Derzeit führt der FC Barcelona die Tabelle vor Erzrivale Real Madrid an. (dab)

