«Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Ich bin überglücklich über die Vertragsverlängerung und bin froh, dass wir eine gute Lösung für beide Seiten gefunden haben. Danke an alle Fans, die immer für uns da sind. Wir sind nochmal hingesessen, es gab Missverständnisse, aber am Ende haben wir eine gute Lösung gefunden. Ich habe immer gesagt: ‹Einmal Basel, immer Basel›. Ich will hier die Karriere beenden und hoffe, noch einmal mit Granit hier aufzulaufen.»

«Ich bin überglücklich. Wir haben es gut gemacht, bravo an das ganze Team. Es war wirklich hart, aber wir hatten auch Glück mit dem VAR – anders als am Wochenende – und konnten uns so gegen eine starke Mannschaft durchsetzen.»

«Der Puls ist noch nicht wieder normal, das geht noch einen Moment. Aber es ist ja ein schönes Gefühl. Wir haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir in K.o.-Spielen gut sind, und da können wir froh sein, dass wir wieder im Achtelfinal stehen. Es ist mir egal, ob wir die bessere Mannschaft waren, in der Meisterschaft sind wir zu 90 Prozent das bessere Team und da wird es auch nicht immer belohnt, da muss ich mir heute auch keine Gedanken machen, wenn der Gegner etwas häufiger aufs Tor geschossen hat. Der Zusammenhalt hat uns heute ausgemacht, die Energie, die wir auf den Platz gebracht haben, haben uns in jeden Schuss geworfen. Natürlich hatten wir auch etwas Glück mit den Abseitstoren, aber das nehmen wir jetzt auch mal.»

«Es war eine unglaubliche Kulisse. Es war ein unglaublich spannendes Spiel, mit allem, was Fussball momentan ausmacht. Ich mag es meiner jungen Mannschaft einfach gönnen, dass sie das Ding gerockt haben. Sicherlich hatten wir heute etwas Glück. Das nehmen wir so mit, aber auch das ist Fussball. Manchmal wird man bestraft, manchmal belohnt und da sind wir einfach froh. Das Team hat sich belohnt und jetzt hoffe ich, dass sie den Schwung mitnehmen können.»

Lange musste der FC Basel im Rückspiel gegen Trabzonspor zittern. Gegen den türkischen Meister kam der letzte Schweizer Vertreter im Europacup zeitweise regelrecht ins Schwimmen. Dank gnadenloser Effizienz, einem starken Marwin Hitz und auch dem nötigen Glück setzte sich der FCB aber 2:0 durch und zog so in den Achtelfinal der Conference League ein. Entsprechend gross war die Freude bei den Spielern und Interimscoach Heiko Vogel.

Am Ende lagen sie sich erleichtert in den Armen: Die Basler feiern den Einzug in den Achtelfinal der Conference League. Bild: keystone

Der FC Basel siegt und steht im Achtelfinal der Conference League!

Basel schlägt Trabzonspor in einem emotionalen Spiel 2:0 und steht damit in den Achtelfinals der Conference League. Amdouni und Zeqiri lassen den FCB jubeln.

Es scheint ein Abend wie in den guten, alten, erfolgreichen Zeiten für den FC Basel. Den Zeiten, in denen die Basler in der heimischen Liga dominierten, und daneben auf europäischem Parkett immer wieder für eine Sternstunde sorgten und die grossen Teams des Kontinents ins Straucheln brachten. Der 2:1-Sieg gegen Manchester United, der den FCB auf Kosten der Engländer in die Achtelfinals der Champions League hievte, ist elfeinhalb Jahre her. FCB-Trainer damals: Heiko Vogel.