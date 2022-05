Tollhaus Volksparkstadion: Dem HSV winkt die Rückkehr in die 1. Bundesliga. Bild: imago

HSV im Aufstiegsrennen mit wichtigem Heimsieg – Bundesliga-Kampf um die CL-Plätze

Bundesliga

In den Nachmittagsspielen stehen mit Leverkusen und Freiburg zwei Teams im Einsatz, die um einen der vier Champions-League-Plätze buhlen. Mit dem 1. FC Köln und Union Berlin spielen ebenfalls seit 15.30 Uhr zwei Überraschungsteams, die noch für einen Platz in der Europa League in Frage kommen.

2. Bundesliga

Hamburger SV – Hannover 96 2:1

Ingolstadt – Hansa Rostock 0:0

Jahn Regensburg – Heidenheim 0:2

20.30 Schalke 04 – St.Pauli

So 13.30 Erzgebirge Aue – Werder Bremen



HSV – Hannover 2:1

Dank zwei frühen Toren von Robert Glatzel (13./20. Minute) holt der HSV in der vorletzten Runde drei Punkte im Aufstiegsrennen. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Hannover zogen die Hamburger an Darmstadt vorbei, das am Freitagabend 1:2 in Düsseldorf verlor.

Das Aufstiegsrennen bei uns: Winterthur der grosse Verlierer des Abends +++ Schaffhausen und Aarau ziehen vorbei

Premier League

Fernduell um den Titel

Der FC Liverpool (heute, 20.45 Uhr gegen Tottenham) kann vorlegen. Manchester City, derzeit mit einem Punkt Vorsprung Leader, empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Newcastle.

Serie A

Mailänder Top-Duo

Inter Mailand schlug am Freitagabend Empoli mit 4:2. Die AC Milan spielt am Sonntag (20.45 Uhr) bei Hellas Verona und kann den Stadtrivalen mit einem Sieg wieder überholen.

Primera Division

Mallorca – Granada 2:6

1:3 Granada: Antonio Puertas (54.). Video: streamja

Der Meister steht fest

Rekordmeister Real Madrid hat bereits am letzten Wochenende seinen nächsten Titel eingetütet. Der Champions-League-Finalist trägt am Sonntag (21 Uhr) das Derby bei Atlético Madrid aus.

Ligue 1

Der erwartete Meister

Paris Saint-Germain hat mit seinen Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar das Championnat erwartungsgemäss für sich entschieden. PSG spielt am Sonntag (20.45 Uhr) zuhause gegen Troyes.

(ram/sda)