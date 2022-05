Union Berlin siegt in Freiburg und darf sogar noch von der Champions League träumen. Bild: imago

Schalke zurück in der Bundesliga +++ ManUtd geht in Brighton unter

Bundesliga

Freiburg – Union Berlin 1:4

Auch diese Saison wird als höchst erfolgreiche in die Klubgeschichte von Union Berlin eingehen. Die vom Zürcher Urs Fischer trainierten Hauptstädter werden nächste Saison europäisch spielen. Das steht fest, weil Rang 7 in der Bundesliga dafür reicht, da der Pokalsieger von den beiden Spitzenteams SC Freiburg und RB Leipzig ermittelt werden.

0:1 Union: Grischa Prömel (11.). Video: streamja

0:2 Union: Christopher Trimmel (30.). Video: streamja

0:3 Union: Sheraldo Becker (41.). Video: streamja

1:3 Freiburg: Lucas Höler (59.). Video: streamja

Freiburg - Union Berlin 1:4 (0:3)

34'700 Zuschauer. - Tore: 11. Prömel 0:1. 30. Trimmel 0:2. 41. Becker 0:3. 59. Höler 1:3. 90. Schäfer 1:4.

Hoffenheim – Leverkusen 2:4

Bayer Leverkusen sicherte sich in der vorletzten Runde Schlussrang 3 und damit die Qualifikation für die Champions League. Wie bereits in der gesamten Saison konnte sich der Luzerner Trainer Gerardo Seoane auf Topskorer Patrik Schick verlassen: Dem 26-jährigen Tschechen gelangen die Saisontore 23 und 24. Auch Sturmpartner Moussa Diaby erzielte einen Treffer und steht in den Top 5 der Bundesliga-Skorer in dieser Saison mit 13 Treffern und 12 Assists.

Für Seoane ist die Klassierung hinter den unantastbaren Bayern München und Dortmund in seiner ersten Saison in Deutschland ein Erfolg. Der frühere Meistercoach der Young Boys führte Leverkusen zurück in die Champions League, die der Klub im letzten Jahr ziemlich deutlich verpasst hatte.

1:0 Hoffenheim: Georginio Rutter (22.). Video: streamja

1:1 Leverkusen: Patrik Schick (34.). Video: streamja

2:1 Hoffenheim: Christoph Baumgartner (36.). Video: streamja

2:2 Leverkusen: Moussa Diaby (73.). Video: streamja

2:3 Leverkusen: Patrik Schick (76.). Video: streamja

Hoffenheim - Leverkusen 2:4 (2:1)

20'033 Zuschauer. - Tore: 22. Rutter 1:0. 34. Schick 1:1. 36. Baumgartner 2:1. 73. Diaby 2:2. 76. Schick 2:3. 91. Alario 2:4.

Köln – Wolfsburg 0:1

Heimniederlage, aber Platzsturm – die «Geissböcke» können nicht mehr von Platz 7 verdrängt werden und werden somit in der nächsten Saison europäisch unterwegs sein.

0:1 Wolfsburg: Yannick Gerhardt (43.). Video: streamja

Köln - Wolfsburg 0:1 (0:1)

50'000 Zuschauer. - Tor: 43. Gerhardt 0:1. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Steffen und Mbabu (beide Ersatz).

Fürth – Dortmund 1:3

Schon vor der Partie war alles klar: Greuther Fürth steht als abgeschlagener Letzter schon lange als Absteiger fest und auch Rang 2 von Borussia Dortmund hinter dem Serienmeister Bayern München war nicht mehr gefährdet.

0:1 BVB: Julian Brandt (26.). Video: streamja

1:1 Fürth: Jessic Ngankam (70.). Video: streamja

1:2 BVB: Julian Brandt (72.). Video: streamja

1:3 BVB: Felix Passlack (77.). Video: streamja

Greuther Fürth - Dortmund 1:3 (0:1)

16'626 Zuschauer. - Tore: 26. Brandt 0:1. 70. Ngankam 1:1. 72. Brandt 1:2. 77. Passlack 1:3. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Hitz, ohne Bürki (nicht im Aufgebot) und Kobel (verletzt).

Hertha BSC – Mainz 1:2

Dank der Berliner Heimniederlage bleibt es im Tabellenkeller spannend. Sollte Stuttgart am Sonntag ein überraschender Sieg gegen Bayern München gelingen, würde der VfB vor der letzten Runde nur noch einen Punkt hinter der Hertha liegen. Zum Mainzer Sieg steuerte der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer das 1:0 bei, bei dem Hertha-Goalie Marcel Lotka eine schlechte Figur abgab.

0:1 Mainz: Silvan Widmer (25.). Video: streamja

1:1 Hertha: Davie Selkie (45.+3). Video: streamja

1:2 Mainz: Stefan Bell (81.). Video: streamja

Hertha Berlin - Mainz 1:2 (1:1)

71'545 Zuschauer. - Tore: 25. Widmer 0:1. 45. Selke (Foulpenalty) 1:1. 81. Bell 1:2. - Bemerkungen: Mainz mit Widmer.

Die letzte Runde

Samstag, 14. Mai, 15.30 Uhr:

Leverkusen – Freiburg

Dortmund – Hertha BSC

Stuttgart – Köln

Union Berlin – Bochum

Wolfsburg – Bayern München

Mainz – Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld – RB Leipzig

Mönchengladbach – Hoffenheim

Augsburg – Greuther Fürth



2. Bundesliga

Hamburger SV – Hannover 96 2:1

Ingolstadt – Hansa Rostock 0:0

Jahn Regensburg – Heidenheim 0:2

Schalke 04 – St.Pauli 3:2

So 13.30 Erzgebirge Aue – Werder Bremen



Ein Jahr nach dem blamablen Abstieg kehrt der FC Schalke 04 in die Bundesliga zurück. Die Königsblauen machten es in der vorletzten Runde spannend. St.Pauli ging durch Igor Matanovic früh mit 2:0 in Führung (9./17.). Topskorer Simon Terrode glich das Spiel nach der Pause mit seinen beiden Toren aus, bevor Rodrigo Zalazar zum Sieg traf.

3:2 Schalke: Rodrigo Zalazar (78.). Video: streamja

Für St.Pauli sind die Aufstiegsträume aufgrund des im Vergleich zur Konkurrenz wesentlich schlechteren Torverhältnisses geplatzt. Die letzte Runde verspricht Höchstpannung im Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und um Rang 3, der zur Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga berechtigt.

Der HSV holte am Samstag dank zwei frühen Toren von Robert Glatzel (13./20. Minute) drei Punkte. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Hannover zogen die Hamburger an Darmstadt vorbei, das am Freitagabend 1:2 in Düsseldorf verlor. Werder Bremen spielt am Sonntag beim bereits als Absteiger feststehenden Erzgebirge Aue.

Die letzte Runde

Sonntag, 15. Mai, 15.30 Uhr:

Nürnberg – Schalke 04

Hansa Rostock – HSV

Darmstadt – Paderborn

Werder Bremen – Jahn Regensburg

St.Pauli – Düsseldorf



Das Aufstiegsrennen bei uns: Winterthur der grosse Verlierer des Abends +++ Schaffhausen und Aarau ziehen vorbei

Premier League

Liverpool – Tottenham 1:1

Der Champions-League-Finalist FC Liverpool hat sich im Meisterschafts-Duell mit Manchester City einen womöglich fatalen Fehltritt geleistet. Gegen Tottenham Hotspur kamen die «Reds» an der Anfield Road nicht über ein 1:1 hinaus.

0:1 Spurs: Heung-min Son (56.). Video: streamja

1:1 Liverpool: Luis Diaz (74.). Video: streamja

Zwar übernahm Liverpool dank dem Punktgewinn und dem um einen Treffer besseren Tordifferenz die Leaderposition. Manchester City kann aber am Sonntag wieder vorbeiziehen. Die «Citizens» empfangen um 17.30 Uhr Newcastle United.

Chelsea – Wolverhampton 2:2

Tore: 56. Lukaku 1:0. 58. Lukaku 2:0. 79. Trincão 2:1. 97. Coady 2:2.

2:2 Wolves: Conor Coady (97.). Video: streamja

Brighton & Hove Albion – Manchester United 4:0

Die desaströse Saison von Manchester United fand tief im englischen Süden ihre Fortsetzung. Cristiano Ronaldo und Co. gingen nach der Pause regelrecht ein. Mehr als die Europa League liegt für die «Red Devils» nicht mehr drin.

1:0 Brighton: Moises Caicedo (15.). Video: streamja

2:0 Brighton: Marc Cucurella (49.). Video: streamja

4:0 Brighton: Leandro Trossard (60.). Video: streamja

Brighton - Manchester United 4:0 (1:0)

Tore: 15. Caicedo 1:0. 49. Cucurella 2:0. 57. Gross 3:0. 60. Trossard 4:0.

Crystal Palace – Watford 1:0

Roy Hodgson beendet seine Karriere wie erwartet mit einem Abstieg. Nach dem 0:1 bei Crystal Palace steht das vom ehemaligen Schweizer Nationalcoach trainierte Watford bei noch drei ausstehenden Partien als zweiter Absteiger aus der Premier League neben Norwich fest.

1:0 Crystal Palace: Wilfried Zaha (31.). Video: streamja

Der 74-Jährige hatte Ende Januar den Posten in Watford übernommen, er konnte den Abstieg des Aufsteigers aber nicht mehr verhindern. In dieser Woche gab Hodgson bekannt, dass er im Sommer seine Karriere beenden werde. Der Engländer trainierte in den vergangenen 45 Jahren 17 Klubs in acht Ländern und vier Nationalteams.

Serie A

Torino – Napoli 0:1

Napoli wahrte seine theoretische Chance auf den Scudetto. Die Süditaliener gewannen in Turin knapp mit 1:0. Für den ersten Titelgewinn seit 1990 müsste Napoli seine letzten beiden Spiele gewinnen und gleichzeitig müssten Inter und Milan mit Patzern massive Schützenhilfe leisten.

0:1 Napoli: Fabian Ruiz (73.). Video: streamja

Torino - Napoli 0:1 (0:0)

Tor: 73. Ruiz 0:1. - Bemerkungen: Torino mit Rodriguez. 60. Insigne verschiesst Penalty.

Mailänder Top-Duo

Inter Mailand schlug am Freitagabend Empoli mit 4:2. Die AC Milan spielt am Sonntag (20.45 Uhr) bei Hellas Verona und kann den Stadtrivalen mit einem Sieg wieder überholen.

Primera Division

Mallorca – Granada 2:6

1:3 Granada: Antonio Puertas (54.). Video: streamja

Der Meister steht fest

Rekordmeister Real Madrid hat bereits am letzten Wochenende seinen nächsten Titel eingetütet. Der Champions-League-Finalist trägt am Sonntag (21 Uhr) das Derby bei Atlético Madrid aus.

Ligue 1

Der erwartete Meister

Paris Saint-Germain hat mit seinen Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar das Championnat erwartungsgemäss für sich entschieden. PSG spielt am Sonntag (20.45 Uhr) zuhause gegen Troyes.

(ram/sda)