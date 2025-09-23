bedeckt11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Yann Sommer bleibt bei Inter Mailand die Nummer 1

2025-09-17 AFC Ajax v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: goalkeeper Yann Sommer of FC Internazionale Milano looks on during th ...
Yann Sommer steht bei Inter Mailand im letzten Vertragsjahr.Bild: www.imago-images.de

Sein Konkurrent soll Einsätze bekommen – aber Sommer bleibt die Nummer 1 bei Inter

Letzte Woche spekulierten die italienischen Medien darüber, dass Yann Sommer seinen Stammplatz bei Inter Mailand verlieren könnte. Nun äusserte sich Trainer Cristian Chivu zur Situation.
23.09.2025, 10:3923.09.2025, 10:39

Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart und der 3:4-Niederlage im Derby d'Italia gegen Juventus Turin war die Kritik, welche auf Yann Sommer prasselte, gross. «Auf der Anklagebank wird Deutsch gesprochen», schrieb die «Gazzetta dello Sport» nachdem der Schlussmann von Inter Mailand bei zwei Gegentreffern nicht die beste Figur machte.

Danach wurde sogleich in der Gazzetta darüber spekuliert, dass bereits im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam Josep Martinez zwischen den Pfosten stehen wird. Da der Vertrag des 36-jährigen Sommer nach dieser Saison ausläuft, muss Inter in Zukunft auch Ersatzmann Martinez mehr Einsatzzeit geben. Dieser wurde im Sommer 2024 für 13,5 Millionen Euro verpflichtet. «Inter muss prüfen, ob Martinez ein wertvoller Spieler werden kann, in den es sich zu investieren lohnt», schrieb die italienische Zeitung.

Zwar stand gegen Ajax der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter im Kasten und blieb auch ohne Gegentor, musste aber am Wochenende gegen Sassuolo beim knappen 2:1-Sieg auf der Bank Platz nehmen.

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs US Sassuolo Josep Martinez of FC Inter in action during the Italian Serie A football match between Inter FC Internazionale and Sassuolo FC on 21 of Sept ...
Josep Martinez stand am Sonntag gegen Sassuolo zwischen den Pfosten.Bild: www.imago-images.de

Nun äusserte sich auch Inter-Trainer Cristian Chivu gegenüber der Il Fatto Quotidiano zur Torhütersituation: «Ich habe mein Versprechen gehalten. Martinez hat meine Wertschätzung, das habe ich bereits gesagt. Ich habe gute Torhüter, die sich ergänzen und gegenseitig helfen. Ich bin mit seiner Leistung zufrieden.»

Für den Rumänen gibt es aber weiterhin eine klare Nummer eins: «Yann bleibt die erste Wahl, aber Martinez wird die Möglichkeit haben, zu spielen.» Chivu möchte, dass sich Martinez integriert, damit die Nerazzurri für alle Fälle gerüstet sind. «Ich möchte nicht, dass in Zukunft etwas passiert, das uns ohne Lösungen zurücklässt.»

Sommer war am Montag beim Ballon d'Or für die Yashin-Trophäe als bester Torhüter der Saison nominiert. Hinter Gewinner Gianluigi Donnarumma und Alisson Becker belegte der 94-fache Nationaltorhüter den dritten Platz. (riz)

Vom ewigen Sorgenkind zum besten der Welt: Dembélé und die «Idee des Jahrhunderts»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»
1 / 23
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»

Yann Sommer

Position: Goalie
Verein: Inter Mailand
Rating: 87
quelle: keystone / matthias schrader
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie gut kennt die Frauen-Nati die Schweiz?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
GB: Zweistaaten-Lösung akut gefährdet +++ Auch Belgien anerkennt Palästina
2
Jetzt attackiert Trump selbst Pam Bondi
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
Novartis-CEO: «Medikamentenpreise in der Schweiz viel zu tief» – «Gegenteil ist der Fall»
5
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
Meistgeteilt
1
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
2
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
3
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
4
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
5
Strassen überflutet: So heftig sind die Folgen des Regens in der Lombardei
Dembélé holt den Ballon d'Or – Sommer auf Podest bei den Goalies
Ousmane Dembélé gewinnt den Ballon d'Or 2025. Der Stürmer von Paris Saint-Germain verweist Lamine Yamal auf den 2. Platz. Bei den Frauen ist die Siegerin die gleiche wie in den Jahren zuvor.
Dembélé gewann in der letzten Saison mit Paris Saint-Germain neben der Meisterschaft und dem französischen Cup die Champions League. In 53 Spielen erzielte er 35 Tore und bereitete 16 vor. Er folgt auf den Spanier Rodri.
Zur Story