«Endlich Bayer-Spieler»: Granit Xhakas Rückkehr in die Bundesliga

Granit Xhaka beendet nach sieben Jahren das Kapitel Arsenal und wechselt zu Bayer Leverkusen. Bild: keystone

Warum sich Granit Xhaka ausgerechnet für Leverkusen entschieden hat

Seit Donnerstag ist offiziell, was die Spatzen schon seit längerer Zeit von den Dächern pfiffen. Granit Xhaka wechselt zu Bayer Leverkusen und kehrt damit nach sieben Jahren bei Arsenal zurück in die Bundesliga. Damit entscheidet er sich gegen die Teilnahme an der Champions League und für seine Familie.

Mehr «Sport»

Um die 25 Millionen Euro soll Bayer Leverkusen für den Spielführer der Nati auf den Tisch gelegt haben. Ein Preis der für einen 30-jährigen Fussballer, mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro, durchaus stattlich ist. Doch Leverkusen und Granit Xhaka, das passt nicht nur auf sportlicher Ebene.

Xhakas Rückkehr in die Bundesliga hat vor allem familiäre Gründe. Seine Frau Leonita wünschte sich schon seit längerer Zeit einer Rückkehr ins Rheinland. Die beiden lernten sich während Xhakas Zeit bei Borussia Mönchengladbach kennen, wo sie auf der Geschäftsstelle der Borussia am Empfang arbeitete.

Nun, da seine ältere Tochter Ayana bald in die Schule kommen wird, kehrt die Familie also in die Heimat von Leonita zurück, um auch wieder näher am Rest der Familie zu sein. In der SRF-Doku «The Pressure Game» sagte Xhaka über die Bindung zu seiner Frau und ihrer Familie: «Die Verbindung zwischen uns zwei, aber auch zwischen unseren beiden Familien ist brutal.»

Doch wie bei jedem anderen Wechsel spielt auch die sportliche Perspektive eine grosse Rolle. In Leverkusen wird Xhaka beim Gehalt nicht allzu grosse Abstriche machen müssen und spielt regelmässig auch international. «Bayer 04 ist ein Klub mit einer beeindruckenden Historie und hochgesteckten Zielen», sagte Xhaka im Zuge seiner Vertragsunterschrift.

Von einem Transfer unters Bayer-Kreuz überzeugt haben den 30-Jährigen letztendlich «Viele Faktoren, auf jeden Fall Simon Rolfes und der Trainer Xabi Alonso. Auf jeden Fall ist es auch eine neue Challenge für mich und meine Familie. Ich kenne die Bundesliga ja schon und freue mich hier zu sein.»

Auch für die Fans der Leverkusener hatte er noch eine wichtige Botschaft «Endlich bin ich hier, endlich bin ich Bayer-Spieler. Ich garantiere euch, dass ich tagtäglich hart arbeiten werde. Dass ich der Mannschaft helfen möchte, mit meiner Erfahrung und mit meinem Ehrgeiz. Und hoffentlich mit sehr vielen Punkten, vor allem hier in der Bay-Arena, aber auch auswärts.»

Der Werkself ist mit der Verpflichtung des Nati-Captains ein echter Transfer-Coup gelungen. Xhaka gilt als absoluter Wunschspieler seinen neuen Trainers Xabi Alonso. Auch Leverkusens Sportchef Simon Rolfes ist von der Verpflichtung Xhakas begeistert: «Seine fussballerischen Fähigkeiten sind überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können.»

Leverkusen hofft nun, mit Xhaka einen Leader im Team zu haben, um endlich einen Angriff auf die Bayern starten zu können. Der Wechsel des Nati-Stars zurück in die Bundesliga mag für viele auf den ersten Blick zwar wie ein Rückschritt wirken, doch auf Dauer kann es sich nicht nur für den gebürtigen Basler zu einem Glücksgriff entwickeln.

Denn Leverkusen spielte seit dem Xabi Alonso das Ruder von Gerardo Seoane übernahm einen sehr ansehnlichen, attraktiven Offensiv-Fussball. Mit Alejandro Grimaldo und Jonas Hoffmann, denn Xhaka schon aus seiner Zeit bei Gladbach kennt, bekommt das Team noch zwei weitere gestandene Spieler hinzu. Ausserdem kann der wiedergenesene Florian Wirtz eine volle Sommervorbereitung unter Alonso mitmachen.

Sollten Spieler wie Jeremie Frimpong, Moussa Diaby und Amine Adli auch über die Saison hinaus in Leverkusen bleiben, könnte dort etwas Grosses heranwachsen. Dafür dürfte auch Granit Xhaka ein wichtiger Faktor werden. Er kann den zu einer Schlüsselfigur zwischen den vielen hochtalentierten Jungstars werden.