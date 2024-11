Auch Shaqiri kann Basel gegen Lausanne nicht zum Sieg führen. Bild: keystone

Basel stolpert über Lausanne – Luzern schlägt Yverdon

Basel – Lausanne 1:1

Basel - Lausanne-Sport 1:1 (1:0)

SR Horisberger.

Tore: 14. Soticek (Traoré) 1:0. 55. Okou (Sène) 1:1.

Basel: Hitz; Mendes, Adjetey, Vouilloz, Schmid; Avdullahu, Leroy (77. Romário Baró); Soticek (62. Ajeti), Shaqiri, Traoré; Kevin Carlos (62. Kade).

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (75. Giger), Sow, Dussenne, Poaty (75. Polster); Okou, Roche, Bernede (66. Koindredi), Diabaté; Sanches, Sène (66. Ajdini).

Verwarnungen: 34. Sow, 63. Vouilloz, 65. Bernede, 76. Polster, 93. Diabaté.

Yverdon – Luzern 0:1

Der FC Luzern kommt in Yverdon zum zweiten Sieg in den letzten zwei Monaten. Donat Rrudhani verwertet in der zweiten Halbzeit einen Penalty zum 1:0-Sieg.

Zwar dauerte es im Stade Municipal fast eine Stunde bis zum ersten Treffer. Rrudhanis sicher verwerteter Penalty nach einem Foul von Christian Marques an Pius Dorn war aber die logische Folge von Luzerns anhaltender Überlegenheit.

Yverdon, das in den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt hat und zum zweiten Mal ohne den gesperrten Schlüsselverteidiger Anthony Sauthier auskommen musste, kam über das ganze Spiel zu keinen gefährlichen Torszenen. Der erste Abschluss, der den Weg in die Statistik fand, war ein Kopfball neben das Tor von Yverdons aufgerücktem Torhüter Paul Bernardoni in der Nachspielzeit nach einem Corner.

Luzern, das seit Ende September einzig gegen die Grasshoppers gewonnen hatte, am letzten Wochenende beim 1:1 gegen die Young Boys aber bereits Aufwärtstendenz erkennen liess, wäre bereits nach einer halben Stunde vorne gelegen, hätte Bernardoni eine Doppelchance von Thibault Klidjé und Pius Dorn nicht mit zwei starken Reflexen vereitelt.

Yverdon - Luzern 0:1 (0:0)

SR Schärer.

Tor: 55. Rrudhani (Penalty) 0:1.

Yverdon: Bernardoni; Kamenovic, Christian Marques (84. Diop), Tijani (84. Sylla); Gnakpa (60. Tasar); Aké, Legowski (60. Baradji), Céspedes, Le Pogam (71. Ntelo); Komano, Mauro Rodrigues.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Freimann, Ciganiks; Spadanuda, Stankovic, Winkler, Rrudhani (77. Walker); Villiger (77. Grbic), Klidje (82. Ottiger).

Verwarnungen: 21. Le Pogam, 36. Bernardoni, 49. Aké, 58. Ciganiks, 85. Céspedes. (abu/sda)