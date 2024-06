Captain Gündogan führt Deutschland in den EM-Achtelfinal. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Nach dem Fussballfest die nüchterne Pflichterfüllung: Deutschland schon im Achtelfinal

Deutschland kann nach dem zweiten Sieg an der Heim-EM bereits die Achtelfinals planen. Für Ungarn wird es nach dem 0:2 heikel.

Deutschland kann rauschendes Fussballfest. Das haben sie beim fulminanten Auftaktsieg gegen Schottland (5:1) bewiesen. Deutschland kann aber auch geduldig eine eher knifflige Partie über die Ziellinie bringen und eine lästige Pflichtaufgabe erledigen. Das haben sie heute mit dem 2:0-Sieg gegen Ungarn gezeigt.

«Gefühlt wird's immer besser. Aber während des Besserwerdens gibt es immer wieder Situationen, in denen wir unter Druck geraten. Das ist normal.» Ilkay Gündogan, Captain von Deutschland

Dass es heute ein ganz anderes Spiel werden würde als noch gegen die Schotten war schon nach der ersten Minute klar. Kimmich leistete sich einen zu schwachen Rückpass, der von Schäfer abgefangen wurde. Erst Manuel Neuer konnte den heranstürmenden Ungar stoppen – mit Müh und Not. Auch die restliche Startphase gehörte den Gästen, auch wenn diese aus dem Chancenplus keinen Profit schlagen konnten.

Erst nach rund zehn Minuten kam auch der EM-Gastgeber in der Partie an. Havertz scheiterte vorerst noch an Ungarns Goalie Gulacsi, der bald wieder im Mittelpunkt stand. Gündogan wurde steil in den ungarischen Strafraum geschickt, wo er sich mit einem Rempler durchsetzte. Statt sich auf den freiliegenden Ball zu stürzen, reklamierte Gulacsi allerdings Foulspiel – als er bemerkte, dass der Unparteiische kein Gehör hatte, war es schon zu spät. Gündogan legte zurück auf Musiala, der via zwei ungarische Beine zum 1:0 traf.

Musiala bringt Deutschland in Führung. Video: SRF

Ungarns Ausgleich zählt nicht

Doch auch mit der Führung blieb Ungarn ein unangenehmer Gegner. Neuer musste immer wieder eingreifen und kurz vor der Pause schaffte er es dann nicht mehr: Gegen einen Kopfball von Orban ist er zuerst noch da, doch der Nachschuss von Sallai landet in den Maschen. Doch der ungarische Jubel verstummte so rasch, wie er aufgebrandet war: Sallai startete aus einer Abseitsposition.

Die Pause nutzen, um wieder Ordnung ins eigene Spiel zu bringen, lautete wohl der Plan der Deutschen. Es gelang nur mässig. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann verhielt sich nach dem Seitenwechsel extrem passiv. Ungarn sorgte mit hohen Bällen für Gefahr, war aber zu wenig zwingend.

Gündogan entscheidet das Spiel für Deutschland. Video: SRF

Dann kam die für Ungarn in diesem Spiel unheilvolle 22. Minute. Nach 22 Minuten in der ersten Halbzeit traf Musiala zum 1:0. Nach 22 Minuten in der zweiten Halbzeit fand Aussenläufer Mittelstädt mit einer wunderbaren Hereingabe Gündogan. Der Captain der Deutschen verwertete mühelos zum 2:0.

Deutschland im Achtelfinal

Damit war der Widerstand der Ungarn gebrochen. Die zweite Niederlage im zweiten Spiel bedeutet für das Team von Marco Rossi, dass es langsam eng wird mit der Achtelfinal-Qualifikation. Darüber muss sich Deutschland keine Sorgen mehr machen. Julian Nagelsmann und Co. stehen noch vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen die Schweiz in der K.o.-Phase

Deutschland - Ungarn 2:0 (1:0)

Stuttgart. - 51'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Makkelie (NED).

Tore: 22. Musiala 1:0. 67. Gündogan 2:0.

Deutschland: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (72. Can), Kroos; Musiala (72. Führich), Gündogan (84. Undav), Wirtz (58. Sané); Havertz (58. Füllkrug).

Ungarn: Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla (75. Adam), Nagy (64. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (75. Nagy); Sallai (87. Csoboth), Szoboszlai; Varga (87. Gazdag).

Bemerkungen: Deutschland komplett. Ungarn ohne Négo und Balogh (beide verletzt).

Verwarnungen: 23. Varga, 27. Rüdiger. 89. Mittelstädt. 94. Csoboth.