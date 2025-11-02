Das Wetter verunmöglichte ein faires Spiel in Lugano. Bild: keystone

Mehr See als Fussballplatz: Das Spiel zwischen Lugano und St.Gallen wird abgebrochen

Mehr «Sport»

Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen wurde aufgrund von starkem Regen abgebrochen. Der anhaltende Niederschlag machte den Platz im Cornaredo unbespielbar.

«Man hat gemerkt, wie schnell es abwärtsging. Zu Beginn war der Platz noch gut In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, wie schwierig es ist und dass es keine Aussicht auf Besserung gibt. Wir als auch Lugano wollten weiterspielen, aber es gab einfach keine Chance.» Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen

Lugano lag zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung. Bild: keystone

Die zweite Halbzeit war noch keine drei Minuten alt, als Schiedsrichter Mirel Turkes die Mannschaften wieder in die Garderobe schickte. Später testete der Unparteiische, ob der Ball noch auf dem Rasen aufsprang, und kam zu dem Schluss, das Spiel zu suspendieren.

«Die Sicherheit für die Spieler war nicht mehr gewährleistet, deshalb haben wir uns entschieden, das Spiel abzubrechen. Das Wetter ist unberechenbar, in der zweiten Halbzeit hat es wie aus Kübeln geschüttet, dann wurde ein Spiel unmöglich. Wir haben unseren Bericht an die Liga weitergeleitet, diese entscheidet dann, wie es weitergeht.» Schiedsrichter Mirel Turkes

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Lugano dank eines Treffers von Kevin Behrens mit 1:0. Die Liga wird entscheiden, ob die Partie ab der 48. Spielminute wiederaufgenommen oder komplett neu angesetzt wird. (abu/sda)

Die Tabelle: