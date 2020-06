Sport

Bild: keystone

9 Erkenntnisse aus dem Pokal-Halbfinale Bayern-Frankfurt

Am Ende war alles so, wie man es erwartet hatte – Bayern München steht nach einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals. Doch der Liga-Dominator aus München tat sich vor allem in der zweiten Halbzeit schwerer, als man es erwartet hatte. So lieferte die Partie einige Aufreger und Erkenntnisse. Das hier sind die wichtigsten neun.

Frankfurts Zeichen

Eintracht Frankfurt zeigte gestern Abend Solidarität auf der Brust und trug auf dem Trikot den Schriftzug #blacklivesmatter.

Bayerns Zeichen

Bayern München setzte ein Zeichen, indem es auf den Banden und den Eckfahnen «Rot gegen Rassismus» und ebenfalls den Hashtag «blacklivesmatter» schrieb.

Auch heute bezieht der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena in aller Deutlichkeit Stellung gegen jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung, Intoleranz und Gewalt.#BlackLivesMatter #RotgegenRassismus pic.twitter.com/sbtycFfJ2v — FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020

Müllers «Zeichen»

Thomas Müller mit dem «Kniefall» während der Partie.

Müller, der «Assist-Man»

Seitdem Hansi Flick Bayern-Trainer geworden ist, bereitet Thomas Müller Tore am Laufband vor. Nach zwei Assists gegen Leverkusen schlug er auch gegen die Eintracht den entscheidenden Pass auf Ivan Perisic. Die Quote wird immer beeindruckender: Unter Flick hat Müller in 27 Spielen 18 Vorlagen gegeben und dazu neun Tore selbst erzielt.

Hintereggers gefährlicher Stoss gegen Thiago

In der Nachspielzeit sorgte Martin Hinteregger mit einer hässlichen Aktion für Aufsehen. Der Österreicher schubste Bayerns Thiago Alcantara mit voller Wucht in die Bande. Hinteregger sah dafür nur gelb, Thiago blieb unverletzt.

Hinteregger gegen Thiago, die richtige Entscheidung wäre ...? Kein Foulspiel Foul, aber keine Karte Gelb! Rot!

Kohrs Tritt auf Kimmichs Kopf

Glück im Unglück für Bayerns Joshua Kimmich – Gegenspieler Dominik Kohr landete beim Versuch, über ihn zu springen, mit den Stollen auf seinem Kopf. Kimmich zog sich dabei eine Wunde zu, konnte aber nach kurzer Behandlung weitermachen.

Leute die sagen, dass sowas keine Gefährdung des Gegners ist, kann ich in keinster Art und Weise auch nur im Ansatz ernst nehmen... #FCBSGE pic.twitter.com/3pagzdhaho — Max Kirchi (@max_kirchi_fca) June 10, 2020

Lewandowskis Flugeinlage

Robert Lewandoski musste ebenfalls einiges einstecken. Der Pole hat allerdings manchmal auch ohne gegnerischen Einfluss Gleichgewichtsprobleme.

Ich will Robert Lewandowski ja keine Unsportlichkeit unterstellen. Aber nun ja, seht selbst!#FCBSGE pic.twitter.com/9lCg5eNnhj — Jens (@TinG0nic) June 10, 2020

Schreien im Zweikampf

Ohne die tausenden singenden und rufenden Fans ist besonders gut zu hören, was auf den Platz passiert. Dies scheinen auch einige Spieler zu ihren Gunsten nutzen zu wollen: Immer wieder waren laute Schreie bei Zweikämpfen zu hören, bevor sich die Spieler auf den Boden fallen liessen – zum Ärger einiger Fans.

Was man definitiv von den Spielern des @FCBayern lernen kann/muss. „Fall bei jeden Körperkontakt um und schrei“ #FCBSGE @Eintracht — Weinschorleexpress (@weinschorleexpr) June 10, 2020

Glaube, dass er ohne Schrei echt nicht gepfiffen hätte. Davon abgesehen, dass es für mich wie ein Foul aussah. #FCBSGE — Angriffskuchen | birds fly 🕊️ (@Angriffskuchen) June 10, 2020

Ja, das ist schon gemein, dass der Frankfurter da vor Schmerzen schreit, wenn er einen heftigen Tritt abbekommt. Und geradezu Wettbewerbsverzerrung, dass der Schiri den Schrei hört. #fcbsge — Joshi Fischer (@thetruemilhouse) June 10, 2020

Münchner Müdigkeit

Tatsächlich – auch den Bayern setzt das intensive Programm zu. Nach fünf Siegen in fünf Spielen nach dem Restart wirkte der Rekordmeister in der zweiten Halbzeit erstmals richtig verwundbar und müde. «Wir waren pomadig, müde, haben unsauber gespielt», fand auch Thomas Müller nach dem Spiel.

Thiago und Hernandez konnten eigentlich nicht müde sein.

Wirkten aber so. Die anderen waren müde, sehr müde. Punkt gegen Gladbach wäre schon gut. #FCBSGE — MichO (@schluderball) June 10, 2020

