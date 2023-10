Sieben Jahre später kriegt Rudi Garcia doch noch ein Spiel gegen Real Madrid. Bild: keystone

Jetzt kommt Rudi Garcia doch noch zu seinem Duell mit Real Madrid

In der Champions League treffen am Dienstag Napoli und Real Madrid aufeinander (21 Uhr). Damit kommt Rudi Garcia, der Trainer der Italiener, doch noch zum Duell mit den «Königlichen».

Bereits vor sieben Jahren blickte Garcia der Begegnung mit Real entgegen. Dies, nachdem er sich mit der AS Roma für den Achtelfinal der Champions League qualifiziert hatte. Dieser Leistungsausweis genügte jedoch nicht.

Mitte Januar wurde er nach nur einem Sieg aus den vorangegangenen 13 Spielen entlassen – einen Monat vor dem Duell mit Real, das die Römer mit einem Gesamtskore von 0:4 verlieren sollten. Entsprechend hatte sich der 59-jährige Franzose bereits bei der Gruppenauslosung gefreut, dass er doch noch auf den erfolgreichsten Klub Europas trifft.

Sein Team hat derweil gerade rechtzeitig vor der ersehnten Begegnung Fahrt aufgenommen. Nach zögerlichem Start in die Meisterschaft gewann der italienische Meister die beiden letzten Spiele deutlich und erzielte jeweils vier Tore. Für die insgesamt acht Treffer zeigten sich sieben Spieler verantwortlich, was die Breite in der Offensive unterstreicht.

In beiden Partien getroffen hat einzig Starstürmer Victor Osimhen, der sich zwischenzeitlich mit dem Klub zerstritten hatte. Auf der Plattform Tiktok hatte die Social-Media-Abteilung der Neapolitaner ein Video veröffentlicht, in dem sich der nigerianische Nationalspieler verspottet fühlte. Sein Berater gab an, sogar rechtliche Schritte zu prüfen. Nun scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben. Jedenfalls bekannte sich Osimhen am Sonntag klar zum Verein und schrieb, er trage das Wappen mit Stolz. So kann Trainer Garcia auch gegen den Leader der spanischen La Liga auf Tore seines 24-jährigen Angreifers hoffen.

Im zweiten Spiel der Gruppe C kämpfen Union Berlin und Braga nach ihren Auftaktniederlagen um die ersten Punkte. Die von Urs Fischer trainierten Berliner spielen vor heimischem Publikum und möchten die Serie von fünf Niederlagen in Folge beenden. Dabei ist vor allem die Offensive gefordert, die im ganzen September nur einen Treffer zustande brachte. (abu/sda)