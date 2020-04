Sport

Fussball

Fussball: Am 8. Juni kann die Schweizer Super League weitergehen



Bild: KEYSTONE

Freigabe des Bundesrates – die Super League darf am 8. Juni wieder starten

Der Bundesrat hat an seiner Pressekonferenz am Mittwoch weitere Lockerungen in der Coronavirus-Krise bekannt gegeben. Auch Sport ist wieder erlaubt: Ab dem 11. Mai können im Breitensport wieder Trainings in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, ohne Körperkontakt und unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln stattfinden.

Ausserdem hat der Bundesrat den Profiligen grünes Licht gegeben, dass sie ab dem 8. Juni wieder Spiele durchführen können. Damit soll auch die aktuelle Super-League-Saison 19/20 noch zu Ende gespielt werden, welche nach 23 von 36 Runden unterbrochen worden ist.

Grossveranstaltungen mit Publikum wird es aber den ganzen Sommer hindurch nicht geben. Bis Ende August wird keine Sportveranstaltung vor vollen Stadien oder Arenen ausgetragen. Davon betroffen sind unter anderen das Leichtathletik-Meeting in Lausanne (20. August) oder das Jubiläumsfest der Schwinger in Appenzell am 30. August. (dab/sda)

