Money Boy ist jetzt Schalke-Fan – und feiert den Klub auf seine eigene Art 😂

Beim Traditionsverein aus Gelsenkirchen läuft es aktuell überhaupt nicht nach Wunsch. Nach einem schwachen Saisonstart mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen steht der FC Schalke 04 auf Platz 16 der 2. Bundesliga, Trainer Thomas Reis wurde mittlerweile entlassen und durch Karel Geraerts ersetzt. Dass es unter dem Belgier wieder bergauf geht, hofft auch ein prominenter Fan.

Beim ersten Training unter dem neuen Coach war nämlich auch Money Boy zugegen. Er wolle ein Video zu seinem neuen Track «Schalke» drehen, erzählte er. Der 42-Jährige wurde 2010 berühmt, als er mit «Dreh den Swag auf» eine deutsche Coverversion eines US-Hits veröffentlichte. Das Video wurde auf Youtube über 20 Millionen Mal geklickt. Auch auf Spotify erreichen einige seiner Lieder über 20 Millionen Hörerinnen und Hörer.

Das Interview mit Money Boy. Video: YouTube/SPORT1

Der Erfolg des österreichischen Rappers liegt aber nicht wirklich an der Qualität seiner Musik, sondern vielmehr an der absurden Persona und den oftmals sehr einfachen oder primitiven Reime. Seit einigen Monaten werden auch die «Königsblauen» von Money Boy immer wieder erwähnt.

Auf X (vormals Twitter) schreibt er dann zum Beispiel:

«Meine Frau liegt in den Wehen.

Ich bin in der Kneipe und schau Schalke gegen Wehen.»

Oder er schreibt:

«Ich bin der Dude, der von Schalke den Kader lobt.

Ich bin in München im Hugo's mit Kader Loth.»

Lange sei er aber noch nicht Fan des Klubs aus dem Ruhrpott, wie Sebastian Meisinger, so sein bürgerlicher Name, sagt. «Ich bin einer der neusten Schalke-Fans, erst so seit drei Monaten.» Ihm habe gefallen, dass es ein Traditionsverein ist und auch die Farbe Blau war ein Grund dafür.

Trotz der kurzen Zeit als Anhänger ist er aber schon voll dabei, wie ein Bild von seinem Frühstück zeigt, das er sich aus einer Schalke-Schüssel genehmigt. Und natürlich muss auch das Auto die richtige Farbe haben:

«Mein neuer Lamborghini ist königsblau.

Ich bin wieder mal verliebt in eine schöne Frau.»

Doch der prominente Fan musste auch schon erkennen, dass es als Schalker nicht immer leicht ist:

«Ich watche Schalke auf Sky,

es steht null zu zwei.»

Sein Fazit:

«Ich bin nicht sehr angetan von dem Spielstand.

Im Getriebe von Schalke ist viel Sand.»

Dennoch ist dem Team die Unterstützung von Money Boy sicher. «Polter-Geist» Sebastian Polter empfiehlt er nach einem Doppelpack kurzerhand fürs deutsche Nationalteam und auch nach dem Negativlauf sagt er gemäss «Bild»: «Ich stehe natürlich einhundert Prozent hinter dem Team, egal ob sie jetzt ein paar Spiele verloren haben.»

Ohnehin ist der Wiener zuversichtlich, dass es unter Geraerts nun besser werde. Schliesslich merke man, «dass er Swag hat und dass das schon auf die Mannschaft übertragen wurde». Grosse Hoffnungen setzt Money Boy auch in den 17-jährigen Assan Ouédraogo («Das krasseste neue Talent in Germany»). Und spätestens, wenn sein neues Lied im November herauskomme, «beginnt auf jeden Fall mal eine ‹Winning Streak› mit fünf oder sechs Siegen in Folge», ist sich der Künstler, der einen Master-Abschluss in Philosophie besitzt, sicher.

Eines sollte er in Zukunft aber lieber lassen, wenn er die Wut der Schalke-Fans nicht auf sich ziehen möchte: Lobeshymnen auf Spieler des Erzrivalen Borussia Dortmund. Wie zum Beispiel:

«Ich bin am Ballen so wie Sabitzer.

Ich war heute bei Pizza Hut und sah Pizza.»

Oder auch:

«Ich bin ein Torjäger wie Füllkrug.

In der Kneipe zeige ich auf's Bier und sage: Füll Krug.»

