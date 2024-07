Die Rückkehr der Love Parade? Nein, holländische Fans in Berlin. Bild: www.imago-images.de

München erwartet eine orange Party – und die Rumänen feiern mit

Die Fans der Niederlande sind mit ihrer Fröhlichkeit eines der Highlights dieser Fussball-EM. Vor dem Achtelfinal kündigen sie nun das gemeinsame Feiern mit den Fans des Gegners an.

Wo die Fans der Oranje auftauchen, da ist was los. Bernerinnen und Berner erinnern sich jetzt noch lebhaft an die niederländischen Spiele an der Euro 2008. Und auch jetzt in Deutschland begleiten viele Anhänger ihr Team, in München werden zum EM-Achtelfinal weit über 100'000 Niederländer erwartet.

Nach Hamburg, Leipzig und Berlin geht es für die Oranje in den Süden Deutschlands. Auch da wollen und werden sie Party machen – nicht alleine, sondern Seite an Seite mit den Fans der Rumänen.

Er zeigt, was alle singen. Bild: www.imago-images.de

«Das gibt es nicht oft, Fans, die vor einem entscheidenden Match ausgelassen und friedlich zusammen feiern möchten», stellt Marion Schöne fest. Sie ist die Chefin des Münchner Olympiaparks, wo sich eine EM-Fanzone befindet, in der vor dem Spiel gefeiert wird und in der die Partie für all jene übertragen wird, die kein Ticket fürs Stadion ergattern konnten.

Tatsächlich wollen Niederländer und Rumänen gemeinsam feiern, bevor um 18 Uhr in der Allianz Arena der EM-Achtelfinal angepfiffen wird. Ab dem Mittag steigt die Party mit zwei DJ-Bussen. Was dort zweifelsohne in Dauerschleife gespielt wird, ist der niederländische EM-Hit der Party-Band Snollebollekes: «Links rechts».

Die Polizei geht laut «Abendzeitung München» von einem «low risk»-Spiel aus und rechnet nicht mit Ausschreitungen. «Wir freuen uns auf die niederländischen und rumänischen Fans», sagte Schöne vom Olympiapark. Danach geht es für all jene, die ein Matchbillet besitzen, mit Shuttle-Bussen zum Stadion. (ram)