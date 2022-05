Xhaka wird von Newcastles Almiron bedrängt. Bild: imago

«Dann bleibt lieber zuhause» – Xhaka staucht Kollegen zusammen

Nach der Niederlage gegen Newcastle United wird es für Arsenal eng mit der Qualifikation für die Champions League. Der Schweizer Nati-Spieler Granit Xhaka kritisiert danach scharf seine Mitspieler – und kassiert dafür selber einen Rüffel.

Mit 0:2 verlor Arsenal am Montagabend in der Premier League bei Newcastle United. Eine Runde vor Schluss liegen die «Gunners» damit weiterhin auf Rang 5 und hinter dem Erzrivalen Tottenham.

Die «Spurs» haben zwei Punkte Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis. Damit ist klar: Am Sonntag zum Saisonabschluss reicht Tottenham schon ein Unentschieden gegen den Tabellenletzten Norwich City, der schon längst als Absteiger feststeht. Arsenal seinerseits empfängt Everton, das sich noch gegen den drohenden Abstieg wehren muss.

Granit Xhaka stiess die Niederlage und die damit verbundene schlechte Ausgangslage besonders sauer auf. «Wenn jemand für so ein Spiel nicht bereit ist, dann bleibt er besser zuhause», sagte der Schweizer Nationalspieler nach dem 0:2 in Newcastle bei BBC.

«Schwierig, die richtigen Worte zu finden» – Granit Xhaka nach dem Spiel. Video: YouTube/Sky Sports Football

Er habe ein schlechtes Gewissen gegenüber den mitgereisten Fans, so Xhaka weiter. Arsenal habe wirklich sehr schlecht ausgesehen, ärgerte sich der 29-Jährige. «Unser Gameplan war ganz anders als das, was wir dann auf dem Rasen gezeigt haben. Sie haben uns von der ersten bis zur 96. Minute überrannt. Wenn man so spielt, dann hat man es auch nicht verdient, in der Champions League zu spielen.»

«Wir brauchen Leute mit Eiern»

Für Granit Xhaka ist klar, was das Problem war: Der Druck. «Die Leute reden immer von Führungsspielern. Wir spielen kein Tennis, wir spielen Fussball. Wenn man mit dem Druck nicht umgehen kann, endet es so wie heute. Wer das nicht kann, sollte besser zuhause bleiben», nervte sich Xhaka.

«Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Du kannst 30 sein oder 35, 10 oder 18. Wenn du nervös bist, dann bleib auf der Bank oder zuhause. Du brauchst Leute, die hierher kommen und richtig spielen. Wir brauchen Leute mit Eiern, sorry, wenn ich das so sage. Ein solcher Auftritt ist inakzeptabel.»

Eine leise Hoffnung bleibt

Egal ob Xhaka etwas unternimmt oder eben genau nicht – klar ist, dass er von Experten dafür kritisiert wird. So sagte Gary Neville auf «Sky Sports», Xhaka blicke vorwurfsvoll auf seine Kollegen in der Kabine. «Ich hoffe, er hat sich die jungen Spieler nicht allzusehr vorgeknöpft. Er war selber manchmal eine Schande, flog vom Platz und so weiter.» Jamie Carragher, ebenfalls ein früherer Spieler, meinte, Xhaka solle die Kritik besser auf dem Rasen anbringen als erst hinterher in einem Interview.

Ganz aufgegeben hat Granit Xhaka die Qualifikation für die Champions League noch nicht. «Wenn Tottenham verliert und wir gewinnen … im Fussball weiss man nie. Wir müssen einfach hoffen. Vor diesem Spiel war alles in unserer Hand, nun nicht mehr.» (ram)