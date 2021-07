Sind Jass-Karten rassistisch? Ein Schweizer zeigt, wie's ohne Diskriminierung geht

Der hiesige Nationalsport befindet sich in Erklärungsnot. Denn die Kartensujets sind vor allem weiss und männlich – und daran möchten die Hersteller nichts ändern. Trotzdem gibt es vermehrt Alternativen.

Wie viel Sexismus und Rassismus steckt in Schweizer Jasskarten? Die «Schweiz am Wochenende» berichtete in ihrer aktuellen Ausgabe über amerikanische Spielkarten, die auch weibliche Sujets und solche mit anderer Hautfarbe zeigen. Die Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt bezeichnete im Interview die historischen Darstellungen mit vorwiegend weissen Männern als sexistisch und rassistisch. Das Echo bei der Leserschaft war gross. Zahlreiche, emotionale Kommentare waren die Folge.

Nur: Hiesige …