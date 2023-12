Da machte Micah Hamilton erstmals Schlagzeilen: 2017 erhält er Anweisungen von Pep Guardiola. Bild: imago sportfotodienst

Einst war er Peps Balljunge – nun trifft Micah Hamilton beim Profidebüt für ManCity

Beim sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel überzeugt Manchester Citys Jugend. Eine ganz besondere Geschichte schreibt beim 3:2-Sieg gegen Roter Stern Belgrad ein 20-jähriger Stürmer.

Mit dem Hochstemmen von Pokalen kennt sich Micah Hamilton schon aus. Mit der U18- und der U21-Mannschaft von Manchester City gewann er fünf englische Meistertitel der Nachwuchskategorien. Auf sein Debüt bei den Profis musste er sich allerdings gedulden – doch dann schlug er gleich zu.

Weil Manchester City bereits vor dem letzten Spiel der Champions League als Gruppensieger und Gegner Roter Stern Belgrad als Schlusslicht feststanden, schickte Trainer Pep Guardiola ein B-Team auf den Rasen des Marakana. Zu den wenigen Etablierten in der Startelf gehörte der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji.

Mit nach Serbien reisen durfte auch Micah Hamilton. Und der 20-Jährige zeigte gleich, dass Manchester City nicht nur der Scheichklub ist, der die höchsten Ablösesummen stemmen kann, sondern dass er mit dem vielen Geld seiner Besitzer auch eine hochkarätige Nachwuchs-Abteilung aufgebaut hat. Hamilton erhielt in der 19. Minute auf dem rechten Flügel den Ball, tanzte im Strafraum zwei Verteidiger aus und schloss mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte zur 1:0-Führung der Engländer ab.

Die Zusammenfassung beginnt gleich mit Hamiltons Tor. Video: YouTube/blue Sport

Einst ein kleiner Matchwinner

Trainer Guardiola arbeitete schon vor Jahren mit dem Talent. Gut, das ist jetzt vielleicht ein wenig übertrieben. Aber tatsächlich gibt es diese Bilder, wie sie den Startrainer mit dem damals 14-Jährigen zeigen.

Hamilton war im Etihad Stadium Balljunge beim Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace, als ihn Guardiola zur Seite nahm. Weil ihm das Spiel seiner Mannschaft zu statisch erschien, wies der Trainer den Jungen an, mitzuhelfen, das Spiel schneller zu machen.

Offenbar fand Guardiola die richtigen Worte und offenbar machte Hamilton seinen Job damals gut. Denn Manchester City konnte anschliessend einen Zacken zulegen und kam zu einem klaren 5:0-Heimsieg.

«Sein Treffer war fantastisch»

«Das wusste ich nicht», sagte Pep Guardiola, als er nach der Partie auf die Szene angesprochen wurde. «Vor sechs Jahren war das? Wow, und jetzt ist er hier. Was für ein Tor, was für ein Spiel», lobte er den Youngster. «Ich freue mich sehr für ihn. Er überzeugte im Training und wir sahen, was er drauf hat. Sein Treffer war fantastisch und defensiv war er sehr aggressiv.»

In Belgrad traf noch ein zweiter Youngster der «Skyblues». Auch Oscar Bobb ist erst 20-jährig, gehörte während vier Jahren dem Nachwuchs von Manchester City an und seit dieser Saison dem Profiteam. Bisher reichte es Bobb im Starensemble zu Teileinsätzen, nun beim Startelfdebüt gelang ihm nach rund einer Stunde sein erstes Tor bei den «Grossen» zur 2:0-Führung des Favoriten.

Noch ein norwegischer Mittelstürmer bei Manchester City: Oscar Bobb. Bild: keystone

Haaland kehrt zurück

Die jungen Angreifer machten also beste Werbung in eigener Sache. Doch mutmasslich müssen sie sich nun wieder mit Kurzeinsätzen zufrieden geben. Denn Superstar Erling Haaland, der sich zuletzt mit einer Fussverletzung herumplagte, wird am Donnerstag wieder ins Training einsteigen.

Am Samstag spielt Manchester City wie damals im Herbst vor sechs Jahren zuhause gegen Crystal Palace. Und eines ist gewiss: Falls Micah Hamilton eine Rolle spielt, dann auf dem Feld – und nicht mehr als Balljunge.