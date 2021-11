«Schande über uns»: So leiden die Italiener nach der verpassten WM-Quali

Damit hätte in Italien wohl niemand gerechnet! Der Europameister zieht gegen die Schweiz in der WM-Quali den Kürzeren und kann sich nur noch über Umwege für Katar qualifizieren. Die Enttäuschung bei der squadra azzurra ist riesig. Der Frust steht ihnen nach dem 0:0 in Belfast ins Gesicht geschrieben.

Emerson kann es kaum fassen, Italien verpasst die direkte WM-Qualifikation. Bild: keystone

Domenico Berardi bitten den Allmächtigen um Mithilfe. Bild: keystone

Der Fussballgott steht aber nicht auf der Seite der Italiener. Berardi und Co. müssen im März in die Playoffs. Bild: keystone

Em-Held Gigi Donnaruma weiss: Jetzt wird es ganz schwierig. Bild: keystone

Roberto Mancini dirigiert seine Elf vergebens. Bild: keystone

Federico Chiesa rackert und rackert, doch es bringt nichts. Bild: keystone

Auch auf Social Media leiden die Italiener:

View this post on Instagram A post shared by Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri) Die Kommentare unter diesem Instagram-Post sprechen Bände. Viele schreiben «Schande», «von den Sternen zu den Ställen», meint ein anderer und ein User hält fest: «Mir fehlen die Worte.»

Noch ist es aber nicht vorbei ... Fussball-Legende Gary Lineker hofft weiterhin auf eine Qualid der Italiener

(cma)