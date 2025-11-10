Hochnebel
Super League: Viele YB-Spieler im Team der 13. Runde

Luganos Hexer und ganz viele Berner im Super-League-Team der Runde

10.11.2025, 10:2610.11.2025, 10:28
Ralf Meile
Ralf Meile

Der 4:1-Auswärtssieg der Young Boys beim FC St.Gallen schlägt sich in der Elf der Runde nieder. Gleich vier YB-Akteure finden wir im Team, das watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta präsentiert und das rein auf Grundlage der statistischen Werte erstellt wird:

Team der Runde 13, Super League 2025/26
Bild: sofascore

Der Spieler der Runde

Er kam, sah und siegte. Amir Saipi kehrte beim FC Lugano ins Tor zurück und wurde beim 1:0-Auswärtssieg der Tessiner beim FC Basel gleich zum Matchwinner.

Xherdan Shaqiri (FCB) scheitert bei einem Penalty an Torhueter Amir Saipi (LUG) im Super League Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano, am Sonntag, 9. November 2025 im Stadion St. Jakob-Park in ...
Saipi wehrt Shaqiris Penalty ab.Bild: keystone

Der 25-jährige Saipi hatte vor zwei Monaten seinen Stammplatz verloren, nachdem Lugano von YB David von Ballmoos verpflichtet hatte. Nun fehlte dieser verletzt und Saipi schloss die entstandene Lücke eindrücklich. «Ich möchte dem Trainer das Leben schwer machen», sagte der Torhüter im SRF. «Jetzt erhalte ich wieder meine Chance und ich versuche, sie zu nutzen.»

Natürlich sei es schön, als Matchwinner gefeiert zu werden, meinte Saipi. Er hob aber vielmehr die Mannschaftsleistung hervor: «Meine Kollegen haben gut verteidigt, haben sich in Schüsse geworfen, waren zu hundertprozentig konzentriert. Wir machten das, was wir können: solid verteidigen. So konnten wir den Sieg über die Runden bringen.»

Das Team der Runde

Beim Blick auf Saipis Gefährten im Team der Runde fallen die vielen YB-Logos auf. Für Stürmer Chris Bedia ist es bereits die dritte Nominierung, Verteidiger Jaouen Hadjam ist wie Christian Fassnacht zum zweiten Mal dabei, für Alan Virginius ist es eine Premiere.

KEYPIX - YB jubelt vor den Fans im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und den BSC Young Boys (YB), am Sonntag, 9. November 2025, im kybunpark in St. Ga ...
Gelb-Schwarz feiert den Sieg im Spitzenkampf.Bild: keystone

Wie Bedia ist Matteo di Giusto ein Dauergast im Team der Runde. Mit einem Tor und einem Assist war er für die 2:0-Halbzeitführung des FC Luzern beim FC Zürich besorgt. Doch dem kriselnden FCZ gelang eine grosse Wende zum 3:2-Sieg – auch dank Nelson Palacio in der Zentrale.

Nias Hefti leistete zwei Mal die Vorarbeit zu den beiden Sion-Toren in Lausanne. Die Walliser lagen schon nach elf Minuten 2:0 vorne, doch sie verspielten die Führung und mussten sich beim 2:2 mit einem Punkt begnügen.

Bitter endete das Spiel für Silvan Sidler. Winterthurs vermeintliches Siegtor kurz vor dem Ende wurde vom VAR kassiert – und prompt fing das Schlusslicht sich gegen GC in der 92. Minute noch das 0:1 ein. Von den Grasshoppers schafften es Dirk Abels und der von Bayern München ausgeliehen Lovro Zvonarek in die Elf der Runde.

Beim souveränen Leader FC Thun ist die Mannschaft der Star:

Perfekter Freistoss in der 90. Minute! Leader Thun siegt in Genf

Weiter geht die Super League in zwei Wochen. Am kommenden Wochenende steht das Nationalteam im Fokus, das die Qualifikation für die WM 2026 in Nordamerika sicherstellen will. Die Schweiz empfängt am Samstag Schweden und spielt zum Abschluss der Kampagne am Dienstag auswärts gegen Kosovo.

«Wie ein zweiter Coach auf dem Platz»: Xhaka sorgt bei Sunderland für Glücksgefühle
Mehr Fussball:
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 14
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore
«Schützt vor Mobbing»: Burgdorf schafft Pissoirs in Schulen ab
