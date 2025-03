Davide Callà ist neuer Assistent von Nati-Trainer Murat Yakin

Cristiano Ronaldo wollte nicht in den Iran reisen – das sind die möglichen Gründe

Yakin und Callà verbindet, dass sie in der Saison 2013/14 mit dem FC Basel zusammen Schweizer Meister wurden. Während Mittelfeldspieler Callà auch in den darauffolgenden drei Saisons Teil des Basler Meisterteams war, wurde der Vertrag mit Cheftrainer Yakin damals nicht verlängert.

«Der Wechsel zum SFV ist ein toller Schritt für mich, der sich richtig anfühlt, auch wenn ich sehr gerne beim FCB bin und diesen Klub liebe», sagt Callà dazu und fügt an: «Es ist für mich eine neue, spannende Herausforderung in einem anderen Setting, auf die ich mich sehr freue – der viel zitierte ‹next step› für mich persönlich.»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Jetzt hat es auch der Verband bestätigt: Davide Callà wird bei der Nati Assistent von Trainer Murat Yakin. Der aktuell beim FC Basel angestellte 40-Jährige werde schon für die Länderspiele am 21. und 25. März gegen Nordirland und Luxemburg vorübergehend zum Nationalteam stossen und dann ab dem 1. Juni fix zum Schweizer Fussballverband wechseln.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Ich wäre fast gestorben»: Das sagt Cyprien Sarrazin über Rückkehr nach Horrorsturz

Cyprien Sarrazin möchte wieder Ski fahren, ist sich aber nicht sicher, ob es mit der Rückkehr in den Weltcup klappt. Dies sagte der Franzose an einer Medienkonferenz in Marseille.

«Es ist ein kleines Wunder, dass ich mich so gut und so schnell erholt habe», betonte der 30-Jährige. Von der Hirnblutung habe er «keine neurologischen Folgen mehr». Manchmal sehe er aber nach wie vor doppelt. Das Knie und den Rücken spüre er auch immer noch.