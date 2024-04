Nottingham mit heftiger Kritik: «Der VAR ist Luton-Fan»

Nottingham Forest kämpft derzeit nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz um Punkte. Aufgrund von Verstössen gegen das «Financial Fair Play» wurden dem Verein in der laufenden Saison vier Punkte abgezogen. Ein Entscheid, gegen den Nottingham Einspruch erhoben hat. (kat)

Crystal Palace, mit über zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze, hatte nach dem 5:2-Sieg gegen West Ham derweil gut lachen. Auf die Kritik von Nottingham Forest am VAR reagierte der Verein ebenfalls mit einem Post auf X: «Fünf sehr schöne Tore – zwei Gegentore – das muss man einfach akzeptieren», liess der Verein auf seinem offiziellen Account ausrichten.

Bei Evertons 2:0-Sieg gab es mehrere kontroverse Szenen. Für besonders viel Protest sorgte ein vermeintliches Handspiel des Everton-Verteidigers Ashley Young in der 44. Minute, das weder Schiedsrichter Anthony Taylor noch der als «Luton-Fan» bezeichnete Video-Assistent Stuart Attwell als penaltywürdig erachtete.

Der Premier-League-Verein Nottingham Forest befindet sich mitten im Abstiegskampf. So war die gestrige Partie gegen den FC Everton entsprechend emotionsgeladen. Nach der 0:2-Niederlage fanden die Nordengländer schnell einen Schuldigen. Der VAR, so Nottingham Forest, sei Luton-Fan. Luton liegt nur einen Punkt hinter Nottingham und ist somit ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Odermatt zeigt am «80ies Skiday», dass er es auch in Retro-Ausrüstung kann

Warum so politisch? Wir müssen ändern, wie wir über 4-Tage-Wochen und Co. reden

We ❤ Kassettli. Das waren unsere liebsten Geschichten

Monster-Saläre von Chefärzten treiben Prämien in die Höhe – das sind die Sonntagsnews

Wende gegen Putin ist möglich – was die US-Milliarden für die Ukraine bewirken

«Halten Sie den Schnauf für nachher!» – in der Klima-«Arena» stösst Brotz an seine Grenzen

Leere Staatskassen: Jetzt will Europa die Ersparnisse seiner Bürger anzapfen

Teneriffa-Bewohner appellieren an Touristen: «Macht keinen Urlaub auf den Kanaren»

Die ZSC Lions sind jetzt dem Titel gefühlt näher als vor zwei Jahren gegen Zug

Die ZSC Lions finden in einer heiklen Lage immer eine Antwort, besiegen Lausanne 4:2 und führen im Final 2:1. Auch dank der namenlosen Helden.

Nehmen wir an, jemand ist irgendwo im Stau steckengeblieben oder hat keinen Parkplatz in der Nähe gefunden oder den Zug verpasst und kommt erst nach Spielschluss doch noch im Kabinengang des Hockey-Tempels an. Der verspätete Besucher weiss nach zwei Minuten, warum die ZSC Lions das Spiel 4:2 gewonnen haben.