Robert Lewandowski darf nach langem Hin und Her doch zum FC Barcelona wechseln. Bild: IMAGO / Sven Simon

«Das waren 8 besondere Jahre» – Lewandowski verabschiedet sich im Bayern-Training

Das Transfer-Wirrwarr hat ein Ende: Heute hat sich Robert Lewandowski endgültig aus München verabschiedet. Nach einem letzten Training mit dem FC Bayern wechselt der polnische Starstürmer zum FC Barcelona.

Ein Artikel von

Das war's. Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern und wechselt nach Barcelona. Die Einigung ist bereits offiziell, nur noch letzte Details fehlen. «Bisher allerdings nur mündlich, das Vertragswerk steht noch aus», sagte Bayern-Chef Oliver Kahn heute der «Bild». Zuvor stand der Pole ein letztes Mal auf dem Trainingsplatz an der Säbener Strasse, verabschiedete sich von seinen Teamkollegen und dem Trainerstab.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zum Durchbruch in den Verhandlungen. Barcelona zahlt dem FC Bayern wohl 45 Millionen Euro plus eine Bonuszahlung von fünf Millionen Euro. Bei Sky sagte Robert Lewandowski nun: «Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es ging jetzt alles zu schnell, um mich bei allen zu verabschieden.» Dies werde er nach dem Trainingslager mit den Katalanen machen.

In Barcelona erhält der 33-Jährige einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit, nachdem er seit 2014 für die Bayern gespielt hatte. «Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München», sagte Lewandowski.

Dass er am Samstag noch einmal mit der Mannschaft trainiert hat, sieht er nicht als Problem an: «Ich habe mich heute von den Jungs auf dem Platz verabschiedet. Wegen einer Verletzung im Training habe ich mir keine Gedanken gemacht. Da kann mir auch zu Hause was passieren. Ich wollte mich fit halten und habe noch einmal mit den Jungs trainiert.»

Anschliessend verliess Lewandowski das Trainingsgelände mit dem Auto und machte sich auf die Reise Richtung Spanien. Noch am Sonntag soll er mit dem Team ins Trainingslager reisen.

Noch kein Ersatz in Sicht

Sorgen über einen Leistungseinbruch machen sich die Bayern keine: «Wir wissen sehr gut, was wir Robert alles zu verdanken haben, aber den FC Bayern haben auch früher schon grosse Spieler verlassen und auch danach ist die Bayern-Welt nicht auseinandergebrochen. Im Gegenteil, oftmals ging es noch erfolgreicher weiter.»

Neuzugang Sadio Mané wird Lewandowski nicht 1:1 ersetzen können. bild: imago-images.de

Ob ein Ersatz verpflichtet wird, steht noch nicht fest: «Wir beobachten den Markt permanent und wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte, werden wir da sein. Wie die aktuelle Transferperiode zeigt, ist der FC Bayern ein hochattraktiver Klub für die Top-Spieler Europas. Aber unsere Offensive ist herausragend besetzt und unser Trainer Julian Nagelsmann hat ein grosses Repertoire, um unser Angriffsspiel auf höchstem Niveau zu halten.»

Was feststeht: Cristiano Ronaldo wird nicht nach München wechseln. Das betonte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag erneut bei «Sport1»: «Ich habe ganz grossen Respekt vor Cristiano Ronaldo, seinen Erfolgen und seiner Karriere. Aber noch mal, bei uns war und ist das kein Thema!»(pre/bzu)