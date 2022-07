Robert Lewandowski will offenbar zum FC Barcelona. Bild: IMAGO / Sven Simon

Einigung offenbar erzielt – Lewandowski wechselt zum FC Barcelona

Das Transfer-Wirrwarr hat allem Anschein nach ein Ende: Robert Lewandowski verabschiedet sich aus München. Es soll eine Einigung erzielt worden sein.

Ein Artikel von

Robert Lewandowski und der FC Bayern – das ist nun offenbar endgültig Geschichte. Und der Mega-Transfer dieses Sommers soll perfekt sein: Der Star-Stürmer verlässt den deutschen Rekordmeister und wechselt zum FC Barcelona. Mehrere Medien berichteten am späten Freitagabend übereinstimmend: Die beiden Klubs sollen eine Einigung erzielt haben.

Demnach wechselt der 33-Jährige für 45 Millionen Euro zu den Katalanen, schreibt der «Kicker», plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt ebenfalls von einer Ablöse von insgesamt 50 Mio. Laut «Bild» unterschreibt Lewandowski bei Barça einen Vierjahresvertrag bis 2026. Nach mehreren abgelehnten Angeboten der Spanier soll ab Freitagnachmittag Bewegung in die Verhandlungen gekommen sein.

Der «Kicker» meldet zudem, «Lewy» werde bereits an diesem Wochenende beim spanischen Spitzenklub erwartet. Dazu passt ein Tweet der «Blaugrana», der für Samstag etwas Grosses ankündigt:

«Dienstag: Präsentation von Ousmane Dembélé. Freitag: Präsentation von Raphinha. Wir können Samstag gar nicht erwarten» schrieb der französischsprachige Account des Klubs. Jetzt scheint klar, um wen es dann gehen wird.

Damit endet die Ära Lewandowski bei den Bayern nach acht Jahren. In seiner Zeit in München gewann Lewandowski mit den «Roten» unter anderem acht Meistertitel, drei Mal den DFB-Pokal und ein Mal die Champions League. In 384 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Angreifer 312 Tore, wurde sieben Mal Torschützenkönig der Bundesliga.

Verwendete Quellen:

((t-online,dd ))