Österreich jubelt, Norwegen ist enttäuscht. Bild: keystone

Österreicherinnen nach Sieg gegen Norwegen weiter +++ England gewinnt gegen Nordirland

Österreichs Frauen stehen an der Europameisterschaft in England in den Viertelfinals. Sie gewinnen das entscheidende Gruppenspiel gegen die usprünglichen Mitfavoritinnen aus Norwegen 1:0.

Video: SRF

Österreichs Matchwinnerin vor über 12'000 Zuschauern in Brighton war die für Hoffenheim spielende Nicole Billa. Die zweiterfolgreichste Torschützin der ÖFB-Historie traf per Kopf zum 44. Mal für das Nationalteam. Zur Belohnung für ihre Leistungen werden sich die Österreicherinnen in den Viertelfinals mit den Deutschen messen können.

England gewinnt klar gegen Nordirland

Video: SRF

Im zweiten Spiel der Gruppe A gewann England das britische Duell gegen das punktlose Nordirland 5:0. Die Engländerin standen nach zwei Siegen schon vor dem Spiel als Viertelfinalistinnen fest. Bei den Engländerin war Nationaltrainerin Sarina Wiegman nicht an der Seitenlinie. Sie war positiv auf das Coronavirus getestet worden. (saw/sda)