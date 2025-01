Das Sporthighlight des Jahres: Die Fussball-Frauen-EM in der Schweiz. Bild: keystone

Das sind die Highlights des Sportjahres 2025 – und das läuft sonst alles

Ob Fussball, Tennis, Eishockey oder eine andere Sportart, 2025 ist wieder voll mit Highlights. Hier unser Service, damit du die für dich relevanten Ereignisse des neuen Jahres in der Agenda eintragen kannst.

Sporthighlights im Januar

15.12.-3.1: Darts, WM in London

26.12.-5.1: Eishockey, U20-WM in Ottawa

28.-1.1: Ski nordisch, Weltcup Langlauf, Tour de Ski

1.1: Ski nordisch, Weltcup Skispringen, Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen



3.-17. Automobil, Rallye Dakar in Saudi-Arabien

3.-5. Handball, Länderturnier, Yellow Cup in Winterthur

3.-5. Ski nordisch, Weltcup Langlauf, Tour de Ski in Val di Fiemme (ITA)

4.-12. Eishockey, U18-Frauen-WM in Vantaa (FIN)

4.-5. Ski alpin, Weltcup Frauen in Kranjska Gora (SLO)

4. Ski nordisch, Weltcup Skispringen, Vierschanzentournee in Innsbruck

6. Ski nordisch, Weltcup Skispringen, Vierschanzentournee in Bischofshofen (AUT)

7.-12. Squash, Einzel-SM in Langnau am Albis

8. Basketball, EuroCup Männer, Wloclawek (POL) - Fribourg Olympic

8. Ski alpin, Weltcup Männer, Slalom in Madonna di Campiglio (ITA)

9.-12. Reiten, CHI in Basel

10.-12. Bob und Skeleton, Weltcup in St. Moritz

10.-12. Eisschnelllauf, EM in Heerenveen (NED)

10.-12. Snowbike, Weltcup und SM in Grächen

11. Automobil, Formel E in Mexico City

11.-12. Para-Ski alpin, Weltcup in St. Moritz

11.-12. Ski alpin, Weltcup Männer in Adelboden, Frauen in St. Anton (AUT)

Gewinnt Odermatt erneut in Adelboden? Bild: keystone

11.-12. Ski nordisch, Langlauf, SM, 1. Teil am Jaunpass

11. Snowboard, Weltcup Parallel-Riesenslalom in Scuol

12. Rad Quer, SM in Montreux

12.-26. Tennis, Australian Open in Melbourne

13.-23. World University Games (Winter-Universiade) in Turin

14. Basketball, EuroCup Männer, Fribourg Olympic - Spirou Charleroi (BEL)

14.-15. Eishockey, Champions Hockey League, Halbfinals, Hinspiele mit Genève-Servette - ZSC Lions

14.-2.2. Handball, WM in Norwegen, Dänemark und Kroatien

14. Ski alpin, Weltcup Frauen, Slalom, in Flachau (AUT)

14.-18. Ski Freestyle und Snowboard, Weltcup Slopestyle und Halfpipe in Laax

15. Handball, WM, Tschechien - Schweiz in Herning (DEN)17. Handball, WM, Schweiz - Deutschland in Herning (DEN)

17.-19. Shorttrack, EM in Dresden (GER)

17.-18. Skeleton, U20- und Junioren-WM in St. Moritz

17.-19. Ski alpin, Weltcup Männer in Wengen

17.-19. Wasserspringen, SM und Swiss Open in Zürich

18.-19. Fussball, Super League, 19. Runde (Start 2. Saisonhälfte)

18.-19. Rad Bahn, SM in Grenchen (inkl. SM Para-Cycling)

18.-19. Schlitteln, EM und Weltcup in Winterberg (GER)

18.-19. Ski alpin, Weltcup Frauen in Cortina d'Ampezzo

19. Handball, WM, Polen - Schweiz in Herning

21.-22. Eishockey, Champions Hockey League, Halbfinals, Rückspiele mit ZSC Lions - Genève-Servette

21. Fussball, Champions League, 7. Spieltag

21.-26. Rad Strasse, Auftakt WorldTour, Tour Down Under in Australien

21. Ski alpin, Weltcup Frauen, Riesenslalom in Kronplatz (ITA)

22. Fussball, Champions League, 7. Spieltag mit Celtic Glasgow - Young Boys

23.-26. Automobil, Auftakt Rallye-WM, Rallye Monte Carlo

23.-24. Para-Snowboard, Weltcup in Lenk

23.-25. Ski Freestyle und Snowboard, X Games in Aspen (USA)

24.-26. Ski alpin, Weltcup Männer in Kitzbühel

24.-26. Ski nordisch, Weltcup Langlauf im Engadin (Silvaplana und St. Moritz)

24.-26. Ski, Telemark, Weltcup in Melchsee-Frutt

25.-26. Basketball, Ligacup, Final Four Männer und Final Frauen in Montreux

25.-26. Bob, Weltcup II in St. Moritz

25.-26. Eishockey, Frauen, Schweizer Cup, Halbfinals und Final in Lausanne

25.-26. Ski alpin, Weltcup Frauen in Garmisch-Partenkirchen

28.-29. Ski alpin, Weltcup Männer in Schladming (AUT)

29. Basketball, EuroCup Männer, Fribourg Olympic - Riesen Ludwigsburg (GER)

29.-2.2. Eiskunstlauf, EM in Tallinn

29. Fussball, Champions League, 8. Spieltag mit Young Boys - Roter Stern Belgrad

29.-3.2. Unihockey, WM-Qualifikation Frauen in Lignano Sabbiadoro (ITA)

30. Ski alpin, Weltcup Frauen, Slalom in Courchevel (FRA)

31.-2.2. Rad Quer, WM in Liévin (FRA)

31.1.-1.2. Rugby, Auftakt Six Nations

Sporthighlights im Februar

1.-2. Tennis, Davis Cup, Qualifikation, Schweiz - Spanien in Biel

1.-2. Badminton, SM in Genf

1.-8. Curling, SM in Bern

1. Rugby, WM-Qualifikation und EM, Georgien - Schweiz in Tiflis

1.-2. Schlitteln, Junioren-WM in St. Moritz

1.-2. Skicross, Weltcup in Veysonnaz

2. Eishockey, National Cup, Final

2. Handball, WM, Final und um Platz 3 in Oslo

2. Rad Strasse, WorldTour, Cadel Evans Great Ocean Race in Geelong (AUS)

2. Reiten, 1. Renntag White Turf in St. Moritz

2. Ski alpin, Weltcup Männer, Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

3. Skicross, SM in Veysonnaz

4.-16. Ski alpin, WM in Saalbach (AUT)

5. Basketball, EuroCup Männer, Fribourg Olympic - Wloclawek (POL)

6. Basketball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Montenegro

6.-9. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour in Schweden

6. Eishockey, Euro Hockey Tour, Schweiz - Finnland in Langnau im Emmental

6.-8. Eishockey, Länderturnier Frauen, Women's Euro Hockey Tour in Tschechien

6.-11. Para-Ski alpin, WM in Maribor (SLO)

6.-8. Schlitteln, WM in Whistler (CAN)

7.-9. Bob und Skeleton, EM und Weltcup in Lillehammer9. American Football, Super Bowl (NFL-Final) in New Orleans

9. Basketball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Bosnien-Herzegowina

9. Reiten, 2. Renntag White Turf in St. Moritz

9. Rugby, WM-Qualifikation und EM, Schweiz - Spanien in Yverdon

9.-15. Tennis, WTA-1000-Turnier in Doha

11.-12. Fussball, Champions League, Sechzehntelfinals, Hinspiele

11. Handball, European League, Hauptrunde, Montpellier - Kriens-Luzern

12.-16. Rad Bahn, EM in Heusden-Zolder (BEL)

13.-16. Automobil, Rallye-WM, Rallye Schweden in Umea

13. Fussball, Europa League und Conference League, Sechzehntelfinals, Hinspiele

13.-14. Para-Sport, WM Bob in St. Moritz

13. Rugby, WM-Qualifikation und EM, Niederlande - Schweiz in Amsterdam

14.-15. Automobil, Formel E in Dschidda (KSA)

15.-16. Bob, Weltcup-Finale in Lillehammer

15.-16. Triathlon, Auftakt der WM-Serie in Abu Dhabi (UAE)

16. Reiten, Rennen, 3. Renntag White Turf mit GP St. Moritz

16.-22. Tennis, WTA-1000-Turnier in Dubai

17.-23. Rad Strasse, WorldTour, UAE Tour

18.-23. Biathlon, WM in Lenzerheide

18. Eishockey, Champions Hockey League, Final

18.-19. Fussball, Champions League, Sechzehntelfinals, Rückspiele

Die begehrte Champions-League-Trophäe. Bild: keystone

18. Handball, European League, Hauptrunde, Kriens-Luzern - Granollers (ESP)

20. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Schweiz - Irland

20. Fussball, Europa League und Conference League, Sechzehntelfinals, Rückspiele

20.-23. Para-Ski alpin, Weltcup in Veysonnaz

20.-23. Tischtennis, Europe Top16 Cup in Montreux

21. Fussball, Nations League Frauen, Schweiz - Island

21.-23. Landhockey, Hallen-Europacup Männer in Wettingen

22.-23. Leichtathletik, Hallen-SM in St. Gallen

22.-23. Ski alpin, Weltcup Männer in Crans-Montana, Frauen in Sestriere (ITA)

22.-23. Snowboard, SM Parallel-Riesenslalom und Parallelslalom in Lenzerheide

22. Unihockey, Schweizer Cup, Finals in Bern

23. Basketball, WM-Qualifikation Männer, Kosovo - Schweiz

23. Motorrad, Superbike-WM, Auftakt in Phillip Island (AUS)

25. Fussball, Nations League Frauen, Norwegen - Schweiz

25.-27. Fussball, Schweizer Cup, Viertelfinals

25. Handball, European League, Hauptrunde, Granollers (ESP) - Kriens-Luzern

26.-9.3. Ski nordisch, WM in Trondheim (NOR)

27.-6.3. Ski alpin, Junioren-WM in Tarvisio (ITA)

28.-2.3. Schiessen, SM 10 m in Bern

28.-2.3. Ski alpin, Weltcup Frauen in Kvitfjell (NOR)

Sporthighlights im März

1. Handball, Schweizer Cup, Finals in Gümligen

1. Rad Strasse, WorldTour, Omloop Nieuwsblad in Ninove (BEL)

1. Rugby, WM-Qualifikation und EM, Halbfinals

1.-2. Ski alpin, Weltcup Männer in Kranjska Gora (SLO)

2. Motorrad, Auftakt Strassen-WM, GP Thailand in Buriram

2. Motorrad, Auftakt Motocross-WM in Cordoba (ARG)

2.-9. Skitourenrennen, WM in Morgins

4.-10. Eishockey, National League, Play-In

4.-5. Fussball, Champions League, Achtelfinals, Hinspiele

4. Handball, European League, Hauptrunde, Kriens-Luzern - Montpellier

5.-9. Curling, SM Mixed-Doppel in Gstaad

5.-10. Para-Snowboard, WM in Big White, British Columbia (CAN)

5.-16. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Indian Wells (USA)

6.-16. Bob und Skeleton, WM in Lake Placid (USA)

6. Fussball, Europa League und Conference League, Achtelfinals, Hinspiele

6.-9. Leichtathletik, Hallen-EM in Apeldoorn (NED)

7.-13. Schiessen, EM 10 m in Osijek (CRO)

8. Rad Strasse, WorldTour, Strade Bianche in Siena (ITA)

8.-9. Ski alpin, Weltcup Männer in Kvitfjell (NOR), Frauen in Are (SWE)

9. Leichtathletik, Cross-SM in Bern

9.-16. Rad Strasse, WorldTour, Paris - Nizza

9. Ski nordisch, Langlauf, Engadin Skimarathon, Maloja - S-chanf

Vogelperspektive auf den Engadiner Skimarathon. Bild: keystone

10.-16. Rad Strasse, WorldTour, Tirreno-Adriatico

11.-12. Fussball, Champions League, Achtelfinals, Rückspiele

11.-13. Ski Freestyle, Weltcupfinale Buckelpiste und Aerials in Livigno (ITA)

12. Handball, EM-Qualifikation, Türkei - Schweiz in Dyarbakir

13.-26. Eishockey, National League, Playoff-Viertelfinals

13.-16. Eisschnelllauf, WM Einzeldistanzen in Hamar (NOR)

13. Fussball, Europa League und Conference League, Achtelfinals, Rückspiele

13.-14. Ski Freestyle, Weltcupfinale Big Air und Slopestyle in Tignes (FRA)

14.-16. Shorttrack, WM in Peking

14.-15. Ski alpin, Weltcup Frauen in La Thuile (ITA)

Gut-Behrami in La Thuile. Bild: AP/AP

15.-23. Curling, WM Frauen in Uijeongbu (KOR)

15.-16. Ski alpin, Weltcup Männer in Hafjell (NOR)

15.-16. Snowboard, Weltcupfinale alpin, Parallelslalom in Winterberg (GER)

16. Automobil, Auftakt Formel-1-WM, GP Australien in Melbourne

16. Handball, EM-Qualifikation, Schweiz - Türkei in Winterthur

16. Motorrad, Strassen-WM, GP Argentinien in Termas de Rio Hondo

16. Rugby, WM-Qualifikation und EM, Finals

16. Snowboard, SM Snowboardcross in Lenk

17.-23. Biathlon, Weltcupfinale in Oslo

17.-30. Ski Freestyle, Snowboard und Skicross, WM im Engadin (St. Moritz, Silvaplana)

18.-23. Badminton, Swiss Open in Basel

18.-21. IOC-Session in Athen mit Wahl eines neuen Präsidenten

18.-30. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Miami

20.-23. Automobil, Rallye-WM, Rallye Safari Kenia in Nairobi

20.-25. Fussball, Nationalteam Männer, ein bis zwei Länderspiele

20./23. Fussball, Nations League, Viertelfinals sowie Auf-/Abstiegsplayoffs

20.-23. Para-Ski alpin, Weltcup in Veysonnaz

21.-23. Leichtathletik, Hallen-WM in Nanjing (CHN)

21.-23. Ski nordisch, Weltcupfinale Langlauf in Lahti (FIN)

22.-30. Eishockey, Women's League, Playoff-Final

22. Fussball, Super League Frauen, 18. Runde (Abschluss der Qualifikation)

22. Rad Strasse, WorldTour, Mailand - Sanremo

Philipsen feiert seinen Sieg beim Klassiker Mailand – Sanremo. Bild: keystone

22.-27. Ski alpin, Weltcup-Finale Frauen und Männer in Sun Valley (USA)

22.-30. Ski Freestyle und Snowboard, Xtreme Verbier (Final der Freeride World Tour)

22.-23. Tischtennis, SM in Möhlin

23. Automobil, Formel-1-WM, GP China in Schanghai

23.-30. Militärsport, CISM-Winterspiele (Winter-Militärweltspiele) in Luzern, der Zentralschweiz und im Goms

24.-30. Rad Strasse, WorldTour, Katalonien-Rundfahrt

26.-30. Eiskunstlauf, WM in Boston (USA)

26. Rad Strasse, WorldTour, Classic Brügge-De Panne (BEL)

27.-29. Ski, Telemark, Weltcupfinale in Thyon

28.-30. Biathlon und Langlauf, SM in Ulrichen

28. Rad Strasse, WorldTour, E3 Classic in Harelbeke (BEL)

28.-30. Skicross, Weltcupfinale in Idre Fjäll (SWE)

28.-30. Ski nordisch, Weltcupfinale Skispringen in Planica (SLO)

29.-6.4. Curling, WM Männer in Moose Jaw (CAN)

29.-12.4. Eishockey, National League, Playoff-Halbfinals

29. Fussball, Schweizer Cup Frauen, Final in Zürich

30. Motorrad, Strassen-WM, GP Amerika in Austin, Texas

30. Rad Strasse, WorldTour, Gent-Wevelgem (BEL)

Sporthighlights im April

2. Rad Strasse, WorldTour, Quer durch Flandern (BEL)

2.-6. Reiten, Weltcup-Finals Springreiten, Dressur und Voltige in Basel

2.-7. Ski alpin, SM in Zinal

2.-6. Eishockey, Frauen, zwei Länderspiele in Kloten

3.-6. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Araxa (BRA)

3.-6. Schwimmen, SM in Sursee

4. Fussball, Nations League Frauen, Schweiz - Frankreich

4.-5. Ski Freestyle, SM Buckelpiste in Airolo

4.-5. Skitourenrennen, Weltcup in Villars-sur-Ollon

4.-6. Synchronschwimmen, SM in Genf5. Basketball, Schweizer Cup, Finals (Ort noch offen)

5.-6. Snowboard, Weltcupfinale Snowboardcross in Mont-Sainte-Anne (CAN)

5. Volleyball, Schweizer Cup, Finals in Winterthur6. Automobil, Formel-1-WM, GP Japan in Suzuka

6. Rad Strasse, WorldTour, Flandern-Rundfahrt, Brügge - Oudenaarde (BEL)

6.-13. Tennis, ATP Masters 1000 in Monte Carlo

Tsitsipas gewann 2024 in Monte Carlo. Bild: keystone

7.-12. Rad Strasse, WorldTour, Baskenland-Rundfahrt (ESP)

7.-13. Ringen, EM in Bratislava

8.-13. Badminton, EM in Horsens (DEN)

8. Fussball, Nations League Frauen, Island - Schweiz

8.-9. Fussball, Champions League, Viertelfinals, Hinspiele

8. Handball, NLA, Auftakt Playoff-Viertelfinals

9.-20. Eishockey, WM Frauen in Ceske Budejovice (CZE)

9.-10. Handball, WM-Qualifikation Frauen, Hinspiel, Schweiz - Slowakei in St. Gallen

10. - 12. Eishockey, zwei Länderspiele (Gegner und Ort noch offen)

10. Fussball, Europa League und Conference League, Viertelfinals, Hinspiele

10.-13. Golf, Masters in Augusta, Georgia (USA)

10.-12. Mountainbike, Weltcup Cross Country II in Araxa (BRA)

11.-12. oder 12.-13. Tennis, Billie Jean King Cup, Qualifikation

12. Automobil, Formel E in Miami

12. Fussball, Super League Frauen, Playoff-Auftakt

12.-13. Handball, WM-Qualifikation Frauen, Rückspiel, Slowakei - Schweiz

12.-26. Volleyball, NLA Männer, Playoff-Final

13. Automobil, Formel-1-WM, GP Bahrain in Sakhir

13.-21. Gewichtheben, EM in Chisinau (MDA)

13. Leichtathletik, Zürich Marathon

13. Motorrad, Strassen-WM, GP Katar in Lusail

13. Rad Strasse, WorldTour, Paris-Roubaix

13.-27. Volleyball, NLA Frauen, Playoff-Final

15.-29. Eishockey, National League, Playoff-Final

Ein Hockey-Highlight: Der Playoff-Final in der National League. Bild: keystone

15.-16. Fussball, Champions League, Viertelfinals, Rückspiele

17. - 20. Eishockey, zwei Länderspiele (Gegner und Ort noch offen)

17. Fussball, Europa League und Conference League, Viertelfinals, Rückspiele

18.-30. Basketball, SBL Frauen, Playoff-Final

19.-5.5. Billard, Snooker, WM in Sheffield (ENG)

19.-21. Fussball, Super League, 33. Runde (Abschluss 1. Phase)

19./21. Motorrad, Motocross-WM, MXGP of Switzerland in Frauenfeld

20. Automobil, Formel-1-WM, GP Saudi-Arabien in Dschidda

20. Rad Strasse, WorldTour, Gold Race in Valkenburg (NED)

22.-27. Squash, PSA-Turnier, GC Cup in Zürich

23.-3.5. Eishockey, U18-WM in Frisco und Allen, Texas (USA)

23.-27. Judo, EM in Podgorica (MNE)

23. Rad Strasse, WorldTour, La Flèche Wallonne in Huy (BEL)

23.-4.5. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Madrid

24.-27. Automobil, Rallye-WM, Rallye Kanarische Inseln in Las Palmas

24.-25. Eishockey, zwei Länderspiele (Gegner und Ort noch offen)

26.-3.5. Curling, WM Mixed-Doppel in Fredericton (CAN)

26./27. Fussball, Schweizer Cup, Halbfinals

26. Leichtathletik, Diamond League in Xiamen (CHN)

26.-27. Ringen, SM Greco in Weinfelden

27.-4.5. Badminton, Mixed-Team-WM (Sudirman Cup) in Xiamen (CHN)

27. Motorrad, Strassen-WM, GP Spanien in Jerez

27. Rad Strasse, WorldTour, Lüttich - Bastogne - Lüttich (BEL)

27. Unihockey, Prime League Frauen und Männer, Superfinals in Freiburg

29.-30. Fussball, Champions League, Halbfinals, Hinspiele

29.-4.5. Rad Strasse, WorldTour, Tour de Romandie

29.-4.5. Unihockey, U19-WM Männer in Zürich

30.-3.5. Squash, Team-EM in Worclaw (POL)

Sporthighlights im Mai

1.-4. Eishockey, Länderturnier, Czech Hockey Games in Tschechien

1. Fussball, Europa League und Conference League, Halbfinals, Hinspiele

1.-11. Fussball, Beachsoccer, WM auf den Seychellen1. Rad Strasse, WorldTour, Eschborn-Frankfurt

3.-4. Automobil, Formel E in Monaco

3.-4. Badminton, NLA, Playoff-Final, Hin- und Rückspiel

3.-4. Fussball, Super League, 34. Runde (Auftakt Championship und Relegation Group)

3. Leichtathletik, Diamond League in Schanghai

3.-4. Leichtathletik, Strassenlauf, 20 km de Lausanne

4. Automobil, Formel-1-WM, GP Miami

Der Formel-1-GP in Miami verspricht immer Spektakel. Bild: keystone

6.-7. Fussball, Champions League, Halbfinals, Rückspiele

7.-8. Handball, EM-Qualifikation, Schweiz - Deutschland

7.-11. Karate, EM in Jerewan (ARM)

7.-18. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Rom

8. Fussball, Europa League und Conference League, Halbfinals, Rückspiele

9.-25. Eishockey, WM in Stockholm und Herning (DEN)

9. Eishockey, WM, Schweiz - Tschechien in Herning (alle Schweizer Vorrundens-Spiele in Herning)

9.-1.6. Rad Strasse, WorldTour, Giro d'Italia

10. Eishockey, WM, Dänemark - Schweiz

10.-11. Fussball, Super League Frauen, Final, Hinspiel

10. Leichtathletik, GP Bern10.-11. Leichtathletik, Staffel-SM in Guangzhou (CHN)

10.-11. Ringen, SM Freistil und Frauen in Willisau

10.-17. Segeln, WM ILCA 7 und ILCA 6 (Laser) in Qingdao (CHN)

11. Handball, EM-Qualifikation, Österreich - Schweiz in Graz

11. Leichtathletik, Marathon in Genf (auch SM)

11. Motorrad, Strassen-WM, GP Frankreich in Le Mans

12. Eishockey, WM, USA - Schweiz

12.-18. Golf, PGA Championship in Charlotte, North Carolina (USA)

14.-28. Handball, Premium League Frauen, Playoff-Final

14.-18. Kanu, EM Slalom in Vaires-sur-Marne (FRA)

15.-18. Automobil, Rallye-WM, Portugal-Rallye in Matosinhos

15. Eishockey, WM, Schweiz - Deutschland

16. Eishockey WM, Schweiz - Norwegen

Enttäuschte Schweizer nach dem WM-Final gegen Tschechien. Bild: KEYSTONE

16. Leichtathletik, Diamond League in Doha

17.-18. Automobil, Formel E in Tokio

17.-31. Basketball, SBL Männer, Playoff-Final

17.-18. Fussball, Super League Frauen, Final, Rückspiel

17.-25. Tischtennis, WM in Doha

18. Automobil, Formel-1-WM, GP Emilia-Romagna in Imola (ITA)

18. Eishockey, WM, Ungarn - Schweiz

18.-1.6. Handball, NLA, Playoff-Final

20. Eishockey, WM, Schweiz - Kasachstan

21. Fussball, Europa League und Conference League, Final in Bilbao (ESP)

22. Eishockey, WM, Viertelfinals in Stockholm und Herning

22. Fussball, Super League, Relegation Group, 38. Runde (Abschluss)

23.-25. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Nove Mesto na Morave (CZE)

23.-25. Para-Leichtathletik, Meeting ParAthletics in Nottwil

24. Eishockey, WM, Halbfinals in Stockholm

24. Fussball, Super League, Championship Group, 38. Runde (Abschluss)

25. Automobil, Formel-1-WM, GP Monaco

25. Automobil, IndyCar, 500 Meilen von Indianapolis

24.-25. Handball, European League Männer, Final Four in Hamburg

25. Eishockey, WM, Final und um Platz 3 in Stockholm

25. Fussball, Champions League Frauen, Final in Lissabon

25. Leichtathletik, Diamond League in Rabat (MAR)

25. Motorrad, Strassen-WM, GP Grossbritannien in Silverstone

25.-28. Synchronschwimmen, EM (Ort noch offen)

25.-8.6. Tennis, French Open in Paris

25.-31. Wasserspringen, EM (Ort noch offen)

26. oder 27. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Hinspiel

26.-31. Kunstturnen, EM in Leipzig (GER)

28. Fussball, Conference League, Final in Wroclaw (POL)

29. oder 30. Fussball, Barrage Super League/Challenge League, Rückspiel

GC rettet sich in der Barrage gegen Thun in Extremis. Bild: keystone

29.-1.6. Reiten, CSIO in St. Gallen

29.-1.6. Rudern, EM in Plovdiv (BUL)

30. Fussball, Nations League Frauen, Frankreich - Schweiz

30.-1.6. Volleyball, European Silver League Frauen, Turnier in Nordmazedonien

31. Fussball, Champions League, Final in München

31.-1.6. Automobil, Formel E in Schanghai

31.-1.6. Leichtathletik, Mehrkampf-Meeting in Götzis (AUT)

31.-1.6. Inline Skating, Alpin, Weltcup Slalom in Beckenried

31.-1.6. Rhythmische Gymnastik, SM in St. Gallen

31.-1.6. Trampolin, SM in Lausen

Sporthighlights im Juni

1. Automobil, Formel-1-WM, GP Spanien in Montmelò

1. Fussball, 100. Schweizer Cupfinal, in Bern

Servette feiert den Cup-Sieg. Bild: keystone

1. Triathlon, Ironman

3. Fussball, Nations League Frauen, Schweiz - Norwegen

4.-8. Fussball, Nations League Männer, Finalturnier in Italien oder Deutschland

4.-8. Rhythmische Gymnastik, EM in Tallinn

5.-8. Automobil, Rallye-WM, Rallye Italia Sardegna

5.-10. Fussball, Nationalteam Männer, ein bis zwei Länderspiele

5.-8. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Leogang (AUT)

6. Leichtathletik, Diamond League, Golden Gala in Rom

6.-14. Segeln, WM 470 in Gdynia (POL)

6.-8. Volleyball, European Silver League Frauen, Turnier in der Schweiz (Ort noch offen)

8. Motorrad, Strassen-WM, GP Aragonien in Alcañiz (ESP)

8.-15. Rad Strasse, WorldTour, Critérium du Dauphiné (FRA)

9. Schwingen, Bergfest auf dem Stoos

11.-28. Fussball, U21-EM in der Slowakei

12.-15. Golf, US Open in Oakmont, Pennsylvania

12. Leichtathletik, Diamond League, Bislett Games in Oslo

12.-15. Rad Strasse, Frauen, WorldTour, Tour de Suisse Women

12.-22. Turnen, Eidgenössisches Turnfest in Lausanne

13.-20. Judo, WM in Budapest

13.-15. Sportklettern, Weltcup in Bern

13.-15. Volleyball, European Silver League Frauen, Turnier in Österreich

14.-19. Fechten, EM in Genua

14.-13.7. Fussball, Klub-WM in den USA

14.-15. Automobil, Langstrecken-WM, 24-Stunden-Rennen in Le Mans

14.-15. Gewichtheben, SM in Biel

14.-15. Handball, Champions League Männer, Final Four in Köln

15. Automobil, Formel-1-WM, GP Kanada in Montreal

15. Leichtathletik, Schweizer Frauenlauf in Bern

15. Leichtathletik, Diamond League in Stockholm

15.-22. Rad Strasse, WorldTour, Tour de Suisse

18.-29. Basketball, EM Frauen in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien

19.-22. Kanu, EM Regatta (Sprint) in Racice (CZE)

20. Leichtathletik, Diamond League in Paris

20.-22. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Val di Sole (ITA)

21. Automobil, Formel E in Jakarta

21. Leichtathletik, Meeting Athletica Genève

22. Motorrad, Strassen-WM, GP Italien in Mugello

22. Rad Strasse, WorldTour, Copenhagen Sprint

22. Schwingen, Bergfest in Schwarzsee

26.-29. Automobil, Rallye-WM, Akropolis-Rallye in Lamia (GRE)

26. Rad Strasse, SM Zeitfahren in Steinmaur

26.-29. Wasserfahren, Eidgenössisches Pontonierwettfahren in Schmerikon

27.-29. Leichtathletik, Team-EM in Madrid

27.-29. Rudern, Weltcup auf dem Rotsee, Luzern

28.-6.7. Basketball, U19-WM in Lausanne

28.-29. Rad Strasse, SM in Fischingen

29. Automobil, Formel-1-WM, GP Österreich in Spielberg

29. Motorrad, Strassen-WM, GP Niederlande in Assen

29. Schwingen, Nordostschweizer Fest in St. Gallen

29. Triathlon, Zürich City Triathlon mit SM Sprint

30.-13.7. Tennis, The Championships in Wimbledon, London

Wer gewinnt 2025 in Wimbledon? Bild: keystone

Sporthighlights im Juli

2.-6. Beachvolleyball, Pro Tour, Elite16-Turnier in Gstaad

2.-27. Fussball, EM Frauen in der Schweiz

2. Fussball, EM Frauen, Schweiz - Norwegen in Basel

4.-6. Mountainbike, SM Cross Country in Savognin

4.-6. Rad Trial, Weltcup in Malleray, Valbirse BE

4.-6. Rudern, SM auf dem Rotsee, Luzern

4.-11. Segeln, WM iQFOIL (olympische Windsurf-Klasse) in Aarhus (DEN)5. Leichtathletik, Diamond League, Prefontaine Classic in Eugene, Oregon (USA)

5.-27. Rad Strasse, WorldTour, Tour de France

6. Automobil, Formel-1-WM, GP Grossbritannien in Silverstone

6. Fussball, EM Frauen, Schweiz - Island in Bern

6. Leichtathletik, Meeting Résisprint in La Chaux-de-Fonds

6. Schwingen, Innerschweizer Fest in Seedorf UR

7.-12. Orientierungslauf, WM in Kuopio (FIN)

8. Leichtathletik, Meeting Galà dei Castelli in Bellinzona

9.-13. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Pal Arinsal (AND)

10. Fussball, EM Frauen, Finnland - Schweiz in Genf

10.-13. Rad BMX Racing, EM in Valmiera (LAT)

11. Leichtathletik, Diamond League, Herculis in Monaco

11.-3.8. Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserspringen und Wasserball, WM in Singapur

12.-13. Automobil, Formel E in Berlin

12.-20. Tennis, ATP Turnier, Swiss Open in Gstaad

13. Fussball, Klub-WM, Final in East Rutherford, New Jersey (USA)

13. Motorrad, Strassen-WM, GP Deutschland auf dem Sachsenring

13. Schwingen, Bernisch Kantonales in Langnau i.E., Südwestschweizer Fest in Neuenburg, Bergfest in Rigi Staffel

13. Triathlon, WM Mixed-Staffel in Hamburg

15. Leichtathletik, Meeting Spitzenleichtathletik Luzern

16. Fussball, EM Frauen, Viertelfinal in Genf

16.-20. Reiten, EM Springreiten in La Coruña (ESP)

16.-27. World University Games (Sommer-Universiade) Rhein-Ruhr (Essen, Duisburg und weitere Städte)

17.-20. Automobil, Rallye-WM, Estland-Rallye in Tartu

17. Fussball, EM Frauen, Viertelfinal in Zürich

Das Highlight des Jahres: Die Frauen-EM in der Schweiz. Bild: keystone

17.-20. Golf, British Open in Portrush (NIR)

18. Fussball, EM Frauen, Viertelfinal in Bern

19. Fussball, EM Frauen, Viertelfinal in Basel

19. Leichtathletik, Diamond League in London

19. Schwingen, Bergfest auf dem Weissenstein

20.-30. Fechten, WM in Tiflis

20. Motorrad, Strassen-WM, GP Tschechien in Brünn

21.-27. Moderner Fünfkampf, EM in Madrid

22. Fussball, EM Frauen, Halbfinal in Genf

22.-23. Fussball, Champions League, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiele

23. Fussball, EM Frauen, Halbfinal in Zürich

23.-27. Mountainbike, EM Cross Country in Melgaço (POR)

23.-7.8. Schiessen, EM in Châteauroux (FRA)

24. Fussball, Europa League und Conference League, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiele

24.-27. Reiten, SM Concours Complet und Viersterne-CCIO in Avenches

25.-27. Fussball, Super League und Challenge League, Saisonstart

26./27. Automobil, Formel E, Saisonfinale in London

26.-3.8. Rad Strasse, Frauen, Tour de France Femmes

27. Automobil, Formel-1-WM, GP Belgien in Francorchamps

27. Fussball, EM Frauen, Final in Basel

27. Schwingen, Bergfest auf dem Brünig

Geschwungen wird natürlich auch im 2025. Bild: keystone

27.-7.8. Tennis, WTA-1000-Turnier in Montreal

28.-3.8. Rad BMX Racing, WM in Kopenhagen

29.-30. Fussball, Champions League, 2. Qualifikationsrunde, Rückspiele

30.-3.8. Beachvolleyball, EM in Düsseldorf (GER)

31.-3.8. Automobil, Rallye-WM, Finnland-Rallye in Jyväskylä

31. Fussball, Europa League und Conference League, 2. Qualifikationsrunde, Rückspiele

Sporthighlights im August

2. Rad Strasse, WorldTour, Clasica San Sebastian (ESP)

3. Automobil, Formel-1-WM, GP Ungarn in Mogyorod

3.-10. Reiten, WM Islandpferde in Birmenstorf AG

4.-10. Rad Strasse, WorldTour, Polen-Rundfahrt

5.-6. Fussball, Champions League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele

6. Volleyball, EM-Qualifikation Frauen, Deutschland - Schweiz

7. Fussball, Europa League und Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiele

7.-18. Tennis, ATP Masters 1000 und WTA-1000-Turnier in Cincinnati (USA)

7.-17. World Games (der nicht olympischen Sportarten) in Chengdu (CHN)

8.-17. Landhockey, EM in Mönchengladbach (GER)

10. Schwingen, Nordwestschweizer Fest in Lenzburg

10. Volleyball, EM-Qualifikation Frauen, Schweiz - Finnland

12. Fussball, Champions League, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiele

13. Fussball, Europäischer Supercup in Udine (ITA)

13. Volleyball, EM-Qualifikation Männer, Spanien - Schweiz

14. Fussball, Europa League und Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiele

14.-17. Reiten, SM Springreiten in Kappelen

15.-18. Fussball, Schweizer Cup, 1. Hauptrunde

16. Leichtathletik, Diamond League in Chorzow (POL)

16. Leichtathletik, Meeting Citius in Bern

16. Volleyball, EM-Qualifikation Männer, Schweiz - Schweden

17. Motorrad, Strassen-WM, GP Österreich in Spielberg

17. Rad Strasse, WorldTour, Cyclassics in Hamburg

17. Schwingen, Bergfest auf der Schwägalp

19.-20. Fussball, Champions League, Playoffs, Hinspiele

19.-25. Minigolf, WM in Neheim-Hüsten (GER)

20.-24. Kanu, WM Regatta (Sprint) in Mailand

20. Leichtathletik, Diamond League, Athletissima in Lausanne

Die Athletissima in Lausanne. Bild: keystone

20.-24. Rad Strasse, WorldTour, Renewi Tour (Benelux-Rundfahrt) in Belgien

20.-24. Rhythmische Gymnastik, WM in Rio de Janeiro

20.-23. Squash, EM in Chartres (FRA)

21. Fussball, Europa League und Conference League, Playoffs, Hinspiele

21.-31. Mountainbike, Weltcup Cross Country in der Region Hochsavoyen (FRA)

21.-28. Rudern, WM in Schanghai

22. Leichtathletik, Diamond League, Memorial Van Damme in Brüssel

22.-7.9. Volleyball, WM Frauen in Thailand

23.-24. Leichtathletik, SM in Frauenfeld

23.-14.9. Rad Strasse, WorldTour, Vuelta (Spanien-Rundfahrt)

24. Motorrad, Strassen-WM, GP Ungarn auf dem Balaton Park Circuit

24. Triathlon, Ironman Switzerland in Thun

25.-31. Badminton, WM in Paris

25.-7.9. Tennis, US Open in New York

26.-27. Fussball, Champions League, Playoffs, Rückspiele

27.-29. Beachvolleyball, SM in Bern

27.-14.9. Basketball, EM Männer in Finnland, Lettland, Polen und Zypern

27.-28. Leichtathletik, Final der Diamond League, Weltklasse Zürich

27.-31. Moderner Fünfkampf, WM in Druskininkai (LTU)

27.-31. Orientierungslauf, EM und Weltcup in Hasselt (BEL)

27.-4.9. Surfen, World Surfing League Finals in Cloudbreak (FIJ)

28.-31. Automobil, Rallye-WM, Rallye Paraguay

28. Fussball, Europa League und Conference League, Playoffs, Rückspiele

28.-31. Golf, Omega European Masters in Crans-Montana

28.-31. Para-Cycling, WM Strasse in Ronse (BEL)

28.-31. Reiten, EM Dressur in Crozet (FRA)

30.-14.9. Mountainbike, WM im Wallis

30.-31. Schwingen, Eidgenössisches Fest in Mollis («Glarnerland+»)

31. Automobil, Formel-1-WM, GP Niederlande in Zandvoort

31.-1.9. Mountainbike, WM Enduro in Bellwald

31. Rad Strasse, WorldTour, Bretagne Classic in Plouay (FRA)

31.-7.9. Schiessen, SM in Thun

Sporthighlights im September

3.-4. Mountainbike, WM E-Mountain Bike in Bellwald

3.-7. Triathlon, EM olympische Distanz in Istanbul (Terminierung innerhalb dieser Zeitspanne offen)

4.-14. Boxen, WM der World Boxing in Liverpool (olympisches Boxen)

4.-6. Mountainbike, WM Pump Track in Monthey

4.-7. Seilziehen, EM in Nottingham (ENG)

5.-12. Bogenschiessen, WM in Gwangju (KOR)

5. Fussball, WM-Qualifikation, Schweiz - Kosovo

Die Schweiz trifft in der WM-Qualifikation unter anderem auf den Kosovo. Bild: keystone

5.-7. Mountainbike, WM Downhill in Champéry

5.-7. Rad Strasse, Frauen, World Tour, Tour de Romandie Féminin

6. Mountainbike, WM Marathon in Bellwald

7. Automobil, Formel-1-WM, GP Italien in Monza7. Duathlon, Powerman-WM in Zofingen

7. Motorrad, Strassen-WM, GP Katalonien in Montmelò (ESP)

7.-12. Segeln, WM 49er und 49er FX in Cagliari (ITA)

7.-13. Softball, EM Frauen in Prag

8. Fussball, WM-Qualifikation, Schweiz - Slowenien

8.-9. Mountainbike, WM Cross Country, Short Race in Zermatt

9. Eishockey, Saisonstart National League

10.-14. Rad Strasse, EM in der Region Drôme-Ardèche (FRA)

11.-14. Automobil, Rallye-WM, Rallye Chile in Concepcion

11-13. Golf, Swiss Ladies Open in Holzhäusern

11.-14. Mountainbike, WM Cross Country in Crans-Montana

11.-14. Reiten, SM Dressur in Roggwil BE

11.-14. Reiten, Viersterne-CSI in Ascona

12. Rad Strasse, WorldTour, GP Québec (CAN)

12.-14. Tennis, Davis Cup, 2. Runde

12.-28. Volleyball, WM Männer in den Philippinen

13.-21. Leichtathletik, WM in Tokio

13.-21. Ringen, WM in Zagreb

14. Motorrad, Strassen-WM, GP San Marino in Misano (ITA)

14. Rad Strasse, WorldTour, GP Montreal (CAN)

14. Triathlon, Ironman-WM Männer in Nizza

16.-18. Fussball, Champions League, 1. Spieltag

18.-21. Mountainbike, Weltcup Cross Country und Downhill in Lenzerheide

18.-21. Reiten, EM Concours Complet in Blenheim Palace, Woodstock (ENG)

19.-21. Fussball, Schweizer Cup, Sechzehntelfinals

19.-21. Kanu, WM Wildwasser in Ceske Budejovice (CZE)

20.-27. Baseball, EM in den Niederlanden, Antwerpen (BEL) und Mailand

20. Leichtathletik, Greifenseelauf in Uster

21. Automobil, Formel-1-WM, GP Aserbaidschan in Baku

21. Motorrad, Motocross-WM, Saisonfinale in Darwin (AUS)

21.-27. Para-Schwimmen, WM in Singapur

21.-28. Rad Strasse, WM in Kigali (RWA)

21.-28. Sportklettern, WM in Seoul

24.-25. Fussball, Europa League, 1. Spieltag

24.-5.10. Tennis, WTA-1000-Turnier in Peking

25.-28. Golf, Ryder Cup in Farmingdale, New York (USA)

Für Golf-Fans immer ein Highlight: Der Ryder Cup. Bild: keystone

26.-28. Orientierungslauf, Weltcup-Finale in Uster

26.-28. Darts, Swiss Darts Trophy in Basel

27.-28. Kunstturnen, SM (Ort noch offen)

27.-5.10. Para-Leichtathletik, WM in Neu-Delhi

27.-5.10. Segeln, WM Formula Kite in Cagliari (ITA)

28. Motorrad, Strassen-WM, GP Japan in Motegi

30.-1.10. Fussball, Champions League, 2. Spieltag

Sporthighlights im Oktober

1.-6. Kanu, WM Slalom in Penrith (AUS)

1.-12. Tennis, ATP Masters 1000 in Schanghai

2. Fussball, Europa League, 2. Spieltag und Conference League, 1. Spieltag

3-12. Gewichtheben, WM in Förde (NOR)

3.-5. Mountainbike, Weltcup Cross Country in Lake Placid (USA)

4.-5. Rad BMX Freestyle, EM in Eindhoven (NED)

5. Automobil, Formel-1-WM, GP Singapur

5. Motorrad, Strassen-WM, GP Indonesien in Kuta

6.-12. Tennis, WTA-1000-Turnier in Wuhan (CHN)

9.-12. Mountainbike, Weltcup-Finale Cross Country und Downhill in Mont-Sainte-Anne (CAN)

10. Fussball, WM-Qualifikation, Schweden - Schweiz

11. Rad Strasse, WorldTour, Lombardei-Rundfahrt, Como - Bergamo

11. Triathlon, Ironman-WM Frauen in Kona, Hawaii (USA)

12.-19. Tischtennis, Team-EM in Zadar (CRO)

13. Fussball, WM-Qualifikation, Slowenien - Schweiz

14.-19. Rad Strasse, WorldTour, Tour of Guangxi (CHN)

15.-19. Triathlon, WM (Final der WM-Serie) in Wollongong (AUS)

16.-19. Automobil, Rallye-WM, Rallye Zentraleuropa in GER, CZE und AUT

18.-26. Tennis, ATP-Turnier, Swiss Indoors in Basel

Der überraschende Sieger in Basel: Giovanni Mpetshi Perricard. Bild: keystone

19. Automobil, Formel-1-WM, GP Amerika in Austin, Texas

19.-25. Kunstturnen, WM in Jakarta (INA)

19. Motorrad, Strassen-WM, GP Australien in Phillip Island

21.-22. Fussball, Champions League, 3. Spieltag

22.-28. Fussball, Frauen, Nations League, zwei Spiele

24. Fussball, Europa League, 3. Spieltag und Conference League, 2. Spieltag

26. Automobil, Formel-1-WM, GP Mexiko in Mexico City

26. Motorrad, Strassen-WM, GP Malaysia in Sepang

27.-2.11. Tennis, ATP Masters 1000 in Paris

Sporthighlights im November

1.-8. Tennis, WTA Finals in Riad

4.-5. Fussball, Champions League, 4. Spieltag

6.-9. Automobil, Rallye-WM, Japan-Rallye in Toyota

6.-9. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour, Karjala Cup in Finnland

6. Fussball, Europa League, 4. Spieltag und Conference League, 3. Spieltag

6.-16. Schiessen, WM in Kairo

6.-9. Trampolin, WM in Pamplona (ESP)

7.-9. Rad Quer, EM in Middelkerke (BEL)

9. Automobil, Formel-1-WM, GP São Paulo (BRA)

9. Motorrad, Strassen-WM, GP Portugal in Portimão

9.-16. Tennis, ATP Finals in Turin

14.-23. Beachvolleyball, WM in Adelaide (AUS)

14.-16. Schwimmen, Kurzbahn-SM in Uster

15.-16. Boxen, Amateur-SM in Genf

15. Fussball, WM-Qualifikation, Schweiz - Schweden

15.-16. Triathlon, WM T100 (Final der T100 World Tour) in Dubai

16. Motorrad, Strassen-WM, GP Valencia

18. Fussball, WM-Qualifikation, Kosovo - Schweiz

18.-23. Tennis, Davis Cup, Finalturnier in Bologna (ITA)

22. Automobil, Formel-1-WM, GP Las Vegas

22.-23. Karate, SM in Sursee

22.-23. Kunstturnen, SM Teams in Winterthur

25.-26. Fussball, Champions League, 5. Spieltag

26.-2.12. Fussball, Frauen, Nations League, zwei Spiele

27.-30. Automobil, Rallye-WM, Rallye Saudi Arabien in Dschidda

27.-14.12. Handball, WM Frauen in den Niederlanden und Deutschland

27. Fussball, Europa League, 5. Spieltag und Conference League, 4. Spieltag

27.-30. Karate, WM in Kairo

30. Automobil, Formel-1-WM, GP Katar in Lusail

30. Taekwondo, SM in Glattbrugg

Sporthighlights im Dezember

2.-4. Fussball, Schweizer Cup, Achtelfinals

2.-7. Schwimmen, Kurzbahn-EM (Ort noch offen)

6.-7. Judo, SM in Aarberg

6.-7. Leichtathletik, Course de l'Escalade in Genf

6.-14. Unihockey, WM Frauen in Brünn und Ostrava (CZE)7. Automobil, Formel-1-WM, GP Abu Dhabi

9.-10. Fussball, Champions League, 6. Spieltag

9.-14. Squash, World Cup (Mixed-Team-WM) in Chennai (IND)

11.-14. Eishockey, Länderturnier, Euro Hockey Tour in der Schweiz

11. Fussball, Europa League, 6. Spieltag und Conference League, 5. Spieltag

11.-14. Reiten, CHI in Genf

14. Leichtathletik, Cross-EM in Lagos (POR)

14. Leichtathletik, Silvesterlauf in Zürich

18. Fussball, Conference League, 6. Spieltag

20.-21. Fussball, Super League, 19. Runde (Abschluss 1. Saisonhälfte)

20.-21. Ski nordisch, Weltcup Skispringen in Engelberg

Das Weltcup-Skispringen in Engelberg. Bild: keystone

21.-18.1. Fussball, Afrika-Cup in Marokko

26.-5.1. Eishockey, U20-WM in St. Paul, Minneapolis (USA)

26.-31. Eishockey, Spengler Cup in Davos

29. Ski nordisch, Weltcup Skispringen, Vierschanzentournee in Oberstdorf (GER)

(ome/sda)