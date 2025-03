Die Choreo der Bayern-Fans zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. Bild: keystone

Anarchie in der Bundesliga: Bayern, Leverkusen und BVB verlieren alle zuhause

Bayern München und Leverkusen verspekulieren sich zwischen ihren beiden Champions-League-Direktduellen und verlieren in der Bundesliga mit der B-Mannschaft. Borussia Dortmund enttäuscht seine Fans ein weiteres Mal.

Bundesliga

Bayern München – Bochum 2:3

Der FC Bayern München hat auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft gepatzt. Im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum kassierte der Rekordmeister eine 2:3-Niederlage nach zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung.

Bochum feiert einen Sieg, mit dem fast niemand gerechnet hatte. Bild: keystone

Trainer Vincent Kompany hatte zuvor auf zehn Positionen durchrotiert – und dabei zumindest mit Raphaël Guerreiro die richtige Wahl getroffen: Der Portugiese bejubelte einen Doppelpack (14. und 18. Minute). Auf Bochumer Seiten trafen Jakov Medic (31.), Ibrahima Sissoko (51.) und Matus Bero (71.). Münchens Mittelfeldakteur João Palhinha schwächte sein Team kurz vor der Pause, als er nach grobem Foulspiel Rot sah (42.).

Tore: 14. Raphaël Guerreiro 1:0. 28. Raphaël Guerreiro 2:0. 31. Medic 2:1. 51. Sissoko 2:2. 71. Bero 2:3. - Bemerkungen: 42. Rote Karte gegen João Palhinha (Bayern München, grobes Foul). 22. Gnabry (Bayern München) verschiesst Penalty.

Leverkusen – Werder Bremen 0:2

Double-Sieger Bayer Leverkusen verlor ebenso überraschend gegen Werder Bremen und kassierte damit die erste Niederlage nach 22 Bundesligaspielen in Folge ohne Pleite. Romano Schmid (7.) traf früh, Justin Njinmah (90.+4) erhöhte in der Nachspielzeit.

Zu jenen, die ihren Startplatz behielten, gehörte Nati-Capatin Granit Xhaka, der eine Halbzeit lang spielte und das 0:1 auf dem Feld erlebte. Leverkusen lief gegen den Rückstand vergeblich an und erlebte nach der Pause einen zweiten bitteren Moment, als der für die zweite Halbzeit eingewechselte Florian Wirtz nach weniger als einer Viertelstunde verletzt wieder ausgewechselt werden musste. Sein Einsatz am Dienstag ist fraglich.

Ohne Wirtz zum Wunder? Der Nationalspieler musste verletzt raus. Bild: keystone

Tore: 7. Schmid 0:1. 94. Njinmah 0:2. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 46.).

Dortmund – Augsburg 0:1

Begleitet von Pfiffen der eigenen Fans hat Borussia Dortmund eine ganz empfindliche Niederlage kassiert: Der BVB verlor zuhause 0:1 gegen den FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw (23.) erzielte per Kopf das Tor des Tages für die Gäste, bei denen Cédric Zesiger eine starke Leistung in der Innenverteidigung zeigte und die in der Tabelle nun nach Punkten mit Dortmund gleichzogen.

Tor: 23. Gouweleeuw 0:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Augsburg mit Zesiger.

Holstein Kiel – VfB Stuttgart 2:2

Leonidas Stergiou, der Schweizer Innenverteidiger in Stuttgart, kassierte beim 2:2 gegen Holstein Kiel acht Minuten nach der Pause eine Rote Karte. Der Verteidiger griff zur Notbremse, nachdem er selber mit einer schlechten Ballkontrolle die Notsituation verursacht hatte. Zu zehnt sicherten sich die Stuttgarter das 2:2. Mit Ermedin Demirovic trug sich ein anderer Ex-St.Galler erfreulicher ins Telegramm ein: Er traf nur zwei Minuten nach dem Platzverweis von Stergiou.

Stergiou hat früher als geplant Feierabend. Bild: www.imago-images.de

15'034 Zuschauer. - Tore: 15. Leweling 0:1. 30. Skrzybski 1:1. 46. Skrzybski 2:1. 55. Demirovic 2:2. - Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Stergiou (VfB Stuttgart, Notbremse). VfB Stuttgart mit Stergiou, ohne Jaquez (nicht im Aufgebot) und Rieder (Ersatz).

Wolfsburg – St. Pauli 1:1

28'917 Zuschauer. - Tore: 38. Van der Heyden 0:1. 70. Amoura (Penalty) 1:1.

Premier League

Liverpool – Southampton 3:1

Der FC Liverpool bleibt ungefährdet an der Tabellenspitze. Ein Tor von Darwin Nuñez und zwei Penaltys von Mohamed Salah bescherten dem Leader den 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Southampton. Dieses hatte durch das 1:0 des Iren William Smallbone Sekunden vor der Pause für etwas Spannung gesorgt.

Salah führt die Torschützenliste der Liga klar an. Der Ägypter erzielte in bislang 29 Meisterschaftsspielen auf 27 Tore, dazu gab er zu 17 weiteren Treffern seiner Mannschaft den Assist. Mit nun 184 Toren ist der ehemalige Basel-Spieler die neue Nummer 5 der Allzeit-Torschützenliste der Premier League, die von Alan Shearer (260 Tore) angeführt wird.

Liverpool - Southampton 3:1 (0:1)

Tore: 45. Smallbone 0:1. 51. Nuñez 1:1. 54. Salah (Penalty) 2:1. 88. Salah (Penalty) 3:1.

Nottingham Forest – Manchester City 1:0

Nottingham Forest kam nach drei Spielen ohne Sieg zu einem wichtigen Erfolg im Rennen um einen Platz in der Champions League. In der 27. Runde der Premier League gewann das Überraschungsteam gegen Manchester City 1:0. Callum Hudson-Odoi traf in der 83. Minute zum Heimsieg der Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo, die die letzte Saison auf dem 17. Platz beendet hatte.

Nottingham Forest – Manchester City 1:0 (0:0)

Tor: 83. Hudson-Odoi 1:0. - Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (verletzt).

(ram/sda/t-online)