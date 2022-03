Bundesliga: VfB mit Spektakel-Sieg – Hertha gewinnt nach Trainerwechsel

Arsenal kam im Kampf um einen Champions-League-Platz zu einem wertvollen Auswärtssieg. Dank den drei in Birmingham gewonnnen Punkten liegen die «Gunners» vier Punkte vor dem Rivalen Manchester United, das erst noch eine Partie mehr ausgetragen hat. Arsenals Gastspiel bei Aston Villa war das einzige Premier-League-Spiel am Samstag.

Felix Magath war bei dem schon fast denkwürdigen Sieg nicht im Stadion, da er derzeit eine Coronavirus-Infektion auskurieren muss. Aber der Effekt der Verpflichtung des 68-Jährigen, mit der wohl kaum jemand gerechnet hatte, stellte sich offenbar subito ein. Dank dem Sieg verbesserten sich die Berliner auf den 16. Platz, der am Ende der Saison in die Relegation führt.

Im ersten Spiel nach der Verpflichtung des Feuerwehr-Cheftrainers Felix Magath holt Hertha Berlin mehr Punkte als in den letzten neun Spielen zusammen. Die Berliner siegen daheim gegen Hoffenheim 3:0. Die Herthaner hatten die vorangegangenen fünf Partien alle verloren und in den letzten neun Spielen – seit Mitte Dezember – nur mit zwei Remis Punkte dazugewonnen.

In den Nachmittags-Spielen der deutschen Bundesliga stand der Abstiegskampf im Fokus. In diesem schlug Stuttgart in einem direkten Duell nach zweimaligem Rückstand Augsburg, Hertha BSC gewann nach dem Trainerwechsel zu Felix Magath und Bielefeld erlitt eine heftige Pleite in Mainz.

Nationalcoach Murat Yakin hat für die Testspiele gegen England und Kosovo 25 Spieler nominiert. Debütanten sind keine dabei, dafür stehen Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber und Nico Elvedi wieder im Aufgebot.

Das WM-Jahr beginnt für die Schweiz am Montag mit einem fünftägigen Trainingscamp in Marbella in Südspanien sowie den darauf folgenden Testspielen in London gegen England (26. März) und in Zürich gegen Kosovo (29. März). Für einmal kann Murat Yakin personell (fast) aus dem Vollen schöpfen. Was Rang und Namen hat, ist dabei - und Yakin sagt: «Wir machen keine Experimente. Wenn alle fit sind, haben wir eine komfortable Situation.»