Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück. Bild: FC Basel 1893/Luca Cavegn

«Willkomme dehei»: FC Basel holt Xherdan Shaqiri nach 12 Jahren zurück

Nach 12 Jahren im Ausland kehrt Xherdan Shaqiri zu seinem Herzensverein zurück. Der 32-Jährige unterschreibt beim FC Basel einen Vertrag bis 2027 und bekommt die Nummer 10. Dies teilte der Super-League-Klub am heutigen Freitag mit. Erst am Mittwoch hatte der Offensivspieler seinen Vertrag bei Chicago Fire aufgelöst.

«Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann», wird Shaqiri in der Medienmitteilung zitiert. «Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Klub und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler.» Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln kam im Alter von acht Jahren zum FC Basel und debütierte im Juli 2009 für den Klub.

Nach 130 Spielen für Rotblau, drei Meisterschaften und zwei Cupsiegen wechselte Shaqiri im Sommer 2012 zu Bayern München und begann von dort eine Weltreise, die ihn über Inter Mailand, Stoke, Liverpool und Lyon nach Chicago führte. Besonders bei den Bayern und den Reds erlebte er extrem erfolgreiche Zeiten, meist aber nur als Ersatzspieler. Seine Vita liest sich mit drei deutschen und einem englischen Meistertitel sowie zwei Champions-League-Triumphen aber trotzdem mehr als beeindruckend.

Mit Liverpool gewann Shaqiri wie mit Bayern die Champions League. Bild: www.imago-images.de

«Dass ein Spieler von seinem Format wieder für Rotblau in der Super League aufläuft, ist ein starkes Zeichen an den Club, die Stadt Basel und die Region, aber auch an den Schweizer Fussball generell», erklärt FCB-Sportdirektor Daniel Stucki. Die Rückkehr sei auch aus finanzieller Sicht nur deshalb möglich gewesen, «weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese unbedingt wollten».

Im Sommer hatte Shaqiri seine Karriere im Nationalteam beendet. In 125 Spielen hatte er 32 Tore erzielt und 34 vorbereitet, ausserdem nahm er an vier Welt- und drei Europameisterschaften teil und war dabei meist einer der wichtigsten Spieler im Schweizer Trikot. In der Folge wurde über Wechsel nach Saudi-Arabien, Griechenland oder in die Türkei spekuliert. Gar ein Karriereende schien nicht ausgeschlossen. Jetzt will «Shaq» seine Karriere dort fortsetzen, wo sie einst begann.

Noch etwas jünger und unerfahrener: Xherdan Shaqiri feiert den Meistertitel vor seinem FCB-Abschied im Jahr 2012. Bild: KEYSTONE

«Ich habe in Basel meine fussballerische Ausbildung durchlaufen und konnte dann meine internationale Karriere lancieren. Nun möchte ich mit dem FCB nochmal angreifen und ich kann den Moment kaum erwarten, unsere Fans im Joggeli wiederzusehen», erklärt Shaqiri. Die erste Möglichkeit dazu ergibt sich am Sonntag, den 25. August, gegen Yverdon. An diesem Wochenende trifft der FC Basel auswärts in der 1. Cuprunde auf Subingen. Shaqiri wird dann noch nicht vor Ort sein, teilte der Siebte der Super League mit. (nih)