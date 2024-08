Yann Sommer bedankt sich nach dem EM-Aus gegen England bei den Fans. Bild: keystone

Kommentar

Danke, Yann – aber jetzt ist die Zeit für Gregor Kobel gekommen

Zehn Jahre lang war Yann Sommer als Nummer 1 im Schweizer Fussball-Nationalteam gesetzt. Nun soll ihn Gregor Kobel im Tor ablösen. Was sich abzeichnet, ist keine Überraschung. watson schrieb schon nach der EM, dass nun Kobels Zeit gekommen sei. Unser Kommentar noch einmal.

Nah dran, aber eben nicht ganz. Am Ende steht der Flug von Goalie Yann Sommer beim vierten Penalty der Engländer symbolisch für ein ganzes Turnier. Sommer ahnt die Ecke, streckt sich – und trotzdem reicht es nicht. Etwas fehlt. Wie beim Weg der Nati zum grossen EM-Traum. Und wie auch bei Sommers gesamtem Turnier.

Beim Penalty von Ivan Toney fehlen Yann Sommer nur Zentimeter. screenshot: srf

Zehn Jahre lang stand Sommer in der Nati zwischen den Pfosten. Nach der WM 2014 in Brasilien übernahm er den Platz von Diego Benaglio. Und füllte die grosse Lücke, die dadurch entstanden war, auf überzeugendste Art und Weise. Patzer leistete sich Sommer in grossen Spielen praktisch keine.

Sommer bei seinem ersten Spiel als Stammkeeper der Nati 2014 gegen England. Bild: imago sportfotodienst

Stattdessen sorgte er für denkwürdige Momente. Natürlich ist da vor allem die Parade im Penaltyschiessen gegen Kylian Mbappé, mit welcher Sommer die Schweiz 2021 in den EM-Viertelfinal hexte, oder der Save gegen den Italiener Jorginho im entscheidenden Spiel für die WM-Qualifikation 2022.

Aber da sind auch Grosstaten in Spielen, an welche sich nur noch die eingefleischtesten aller Nati-Fans erinnern können. Etwa diejenige an der EM 2016 gegen Skelzen Gashi, mit welcher er den Sieg gegen Albanien rettete. Oder diejenige bei der WM 2018, mit welcher er mirakulös einen Rückstand gegen Costa Rica verhinderte.

Yann Sommer rettet gegen Costa Rica brillant. Video: SRF

Bei der EM 2024 hatte Sommer diese Momente nicht mehr. Wie bei Toneys Elfmeter fehlte etwas. Im Spiel gegen Deutschland hatte er Glück, dass das Tor von Robert Andrich aberkannt wurde – denn dieses hätte Sommer auf seine Kappe nehmen müssen. Bei den Toren von Niclas Füllkrug und Bukayo Saka blieb Sommer wie angewurzelt stehen.

Keine Fehler. Aber eben auch nicht mehr die Glanztaten, die wir von Sommer kennen.

Glück für Sommer: Andrichs Treffer zählt nicht. Video: SRF

Als Diego Benaglio 2014 seinen Nati-Rücktritt damit begründete, dass er «nicht mehr der Jüngste» sei, war er 30 Jahre alt. Sommer ist mit seinen 35 Jahren schon deutlich älter. Und wie Benaglio damals hat Sommer einen Kontrahenten im Rücken, der bereit ist, den Platz zu übernehmen: Gregor Kobel.

26-jährig, im besten Fussball-Alter. Champions-League-Finalist mit Dortmund. Bester Goalie der vergangenen Bundesliga-Saison. Auch der Moment macht Sinn: Mit der Nations League beginnt im Herbst ein neuer Zyklus im Hinblick auf die WM 2026.

Gregor Kobel ist bereit für den Nati-Stammplatz. Bild: keystone

«Was nachher ist, werden wir sehen», sagte Yann Sommer vor der EM. Einen Monat nach dem Turnier in Deutschland macht es den Anschein, als seien die Würfel gefallen.

Dieser Kommentar erschien erstmals am 7. Juli 2024. Er wurde leicht modifiziert, nachdem die Meldung die Runde gemacht hatte, wonach Yann Sommer im Nati-Tor durch Gregor Kobel abgelöst wird.