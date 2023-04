Tobte an der Seitenlinie: Basel-Trainer Heiko Vogel. Bild: keystone

5 Szenen, die aus FCB-Trainer Vogel «Angry Bird» machten

Er verwarf die Hände, er schimpfte und tobte an der Seitenlinie. Der «Tages-Anzeiger» nannte Heiko Vogel nach dem 2:4 des FC Basel gegen YB im Cup-Halbfinal ein «Rumpelstilzchen». Was den FCB-Trainer auf die Palme brachte.

Aus neutraler Sicht gibt es wenig daran zu rütteln: Dass YB im Cupfinal steht, ist verdient. Die Berner, souveräne Leader in der Super League, waren in Basel in teils hitziger Atmosphäre die bessere Mannschaft.

Während und nach der Partie haderte der FC Basel mit dem Unparteiischen. «Eine Person hat leider Gottes die Qualität nicht gehabt», motzte Heiko Vogel im SRF-Interview, und es wurde jedem klar, wen er damit meinte: den Schiedsrichter Urs Schnyder.

Besonders diese fünf Szenen gaben zu reden:

Penalty für YB

Spielstand 0:0

Kaum hat das Spiel angefangen, zeigt Schiri Schnyder auf den Penaltypunkt. Weil Kasim Adams falsch steht, taucht Meschak Elia alleine vor Marwin Hitz auf. Im Duell mit dem Basler Keeper geht der Berner Stürmer zu Boden – Elfmeter. Cedric Itten verwandelt ihn zum frühen 1:0 für die Gäste.

Was meinst du? Penalty Kein Penalty

Kein Abseitspfiff beim 0:2

Spielstand 0:1

Die Schweizer Fussballklubs verzichten aus Kostengründen auf die kalibrierte Abseitslinie, wie es sie in anderen Ligen gibt. So bleiben Millimeter-Entscheide ungeklärt. Das Standbild – aus allerdings bestimmt nicht idealem Blickwinkel – legt nahe, dass Torvorbereiter Filip Ugrinic möglicherweise im Abseits stand, als er angespielt wurde.

Was meinst du? Abseits Kein Abseits

Kein Penalty für Basel

Spielstand 0:2

Dan Ndoye geht im Strafraum zu Boden, nachdem ihn Ulisses Garcia im Stile eines Eishockeyspielers gecheckt hat. Alle Basler Proteste, doch bitteschön auf den Punkt zu zeigen, fruchten nicht.

Was meinst du? Penalty Kein Penalty

Kein Platzverweis für YB

Spielstand 0:2

YB-Verteidiger Garcia hat schon die Gelbe Karte gesehen, als er in der 42. Minute einen Basler Konter stoppt. Schnyder lässt Gnade vor Recht walten und verzichtet darauf, Garcia noch einmal Gelb – und damit auch Rot – zu zeigen.

Was meinst du? Gelbe Karte (und damit Gelb-Rot) Keine Gelbe Karte

Kein Penalty für Basel

Spielstand 2:4

Es hätte eine heisse Schlussphase geben können, wäre Basel ein Penalty zugesprochen worden und wäre er verwertet worden. Aber um Lothar Matthäus zu zitieren: «Wäre, wäre, Fahrradkette.» Nachdem der Ball an die Hand des Berners Joël Monteiro springt, pfeift Schnyder nicht und der VAR pfeift den Schiedsrichter nicht zurück.

Was meinst du? Penalty Kein Penalty

Der Gegner von YB wird heute Abend ermittelt. Im zweiten Halbfinal empfängt Servette Genf den Titelverteidiger FC Lugano. Der Cupfinal findet am 4. Juni statt.