klar15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM-Qualifikation: Deutschland müht sich gegen Nordirland zum Sieg

epa12360835 Florian Wirtz of Germany (3-R) celebrates with teammates after scoring the 3-1 goal during the FIFA World Cup 2026 Group A qualification match between Germany and Northern Ireland in Colog ...
Florian Wirtz lässt sich für seinen Traum-Freistoss feiern.Bild: keystone

Deutschland entgeht Blamage gegen Nordirland – Niederlande hat neuen Rekordtorschützen

07.09.2025, 19:4507.09.2025, 23:06
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Gruppe AGruppe EGruppe GGruppe J

Gruppe A

Deutschland – Nordirland 3:1

Deutschland ist die Reaktion auf die Blamage zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei gelungen. Zwar tat sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch gegen Nordirland lange schwer, doch gelang dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit immerhin der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.

Nadiem Amiri musste in der 69. Minute nach einer Unsicherheit in der nordirischen Defensive nur noch ins leere Tor einschieben und sorgte damit für Erleichterung bei den gut 43'000 Fans im nicht ausverkauften Müngersdorfer Stadion in Köln. Kurz darauf sorgte Florian Wirtz mit einem traumhaften Freistosstor aus gut 20 Metern.

Deutschland war bereits nach sieben Minuten durch Serge Gnabry in Führung gegangen, doch gelang Nordirlands Isaac Price nach einem Eckball in der 34. Minute der sehenswerte Ausgleich. In der Folge liessen die Gäste den haushohen Favoriten kaum zu Torchancen kommen, bis Deutschland dann doch noch aufdrehen konnte und sich durchsetzte.

Video: SRF

Deutschland - Nordirland 3:1 (1:1)
Köln. SR Eskas (NOR).
Tore: 7. Gnabry 1:0. 34. Price 1:1. 69. Amiri 2:1. 72. Wirtz 3:1.

«Ich zerlege niemanden im TV, das mache ich intern»: Deutschland bangt um die WM-Quali

Luxemburg – Slowakei 0:1

Dank eines späten Tors von Tomas Rigo im Parralellspiel bleibt die Slowakei aber ohne Punktverlust an der Spitze der Gruppe A. Das Team von Trainer Francesco Calzona gewann knapp in Luxemburg, dem in der 58. Minute ein Tor wegen einer Abseitsstellung nach einem Eingriff des VAR aberkannt wurde.

Luxemburg - Slowakei 0:1 (0:0)
Luxemburg. SR Walsh (SCO).
Tor: 90. Rigo 0:1.
Bemerkungen: Luxemburg ohne Martins (Winterthur/Ersatz). Slowakei ohne Mraz (Servette/Ersatz).

Gruppe E

Türkei – Spanien 0:6

Europameister Spanien befindet sich weiterhin in herausragender Form. Die Furia Roja verpasste der Türkei in Konya eine regelrechte Abreibung. Mikel Merino war beim 6:0-Erfolg mit drei Toren die grosse Figur, Pedri traf doppelt und Ferran Torres sorgte ebenfalls für einen Treffer.

Nach dem 3:0-Sieg in Bulgarien und der Gala in der Türkei steht Spanien souverän an der Spitze der Gruppe E, in der auch noch Georgien dabei ist. Das Team um Superstar Chwitscha Kwarazchelia, der ein Tor beisteuerte, setzte sich 3:0 gegen Bulgarien durch.

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball European Qualifiers KONYA, TURKIYE - SEPTEMBER 7: Mikel Merino 6 of Spain celebrates after scoring a goal during the 2026 FIFA Wo ...
Mikel Merino traf gleich dreimal.Bild: www.imago-images.de

Gruppe G

Litauen – Niederlande 2:3

Die Niederlande gibt in der WM-Qualifikation in Litauen ein 2:0 preis und siegt mit 3:2 dennoch. Matchwinner Memphis Depay schreibt nationale Geschichte.

Depay schoss das 1:0 (11.) und 3:2 (64.). Der 31-jährige Stürmer, der in Brasilien bei Corinthians São Paulo tätig ist, hält nach seinem 104. Länderspiel bei 52 Toren. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze der Niederlande. Zuvor hat er sich die Bestmarke mit Robin van Persie geteilt. Dieser war von 2005 bis 2017 50 Mal erfolgreich.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/DAZN Fußball

Litauen - Niederlande 2:3 (2:2)
Kaunas. SR Masijew (AZE).
Tore: 11. Depay 0:1. 33. Timber 0:2. 36. Ginautis 1:2. 43. Girdvainis 2:2. 64. Depay 2:3.

Gruppe J

Belgien – Kasachstan 6:0

Wie Spanien präsentierte sich auch Belgien in Torlaune. Das Team um Altmeister Kevin De Bruyne, der zwei Treffer erzielte, setzte sich 6:0 gegen Kasachstan durch und ist in der WM-Quali weiterhin ungeschlagen, aber mit einem Spiel weniger noch hinter Nordmazedonien klassiert.

Neben De Bruyne traf auch Jeremy Doku doppelt, ausserdem steuerten Nicolas Raskin und Thomas Meunier je einen Treffer bei.

Kevin De Bruyne erzielt den Führungstreffer per Traumtor.Video: SRF

Belgien - Kasachstan 6:0 (2:0)
Brüssel. SR Petrescu (ROU).
Tore: 42. De Bruyne 1:0. 44. Doku 2:0. 51. Raskin 3:0. 60. Doku 4:0. 84. De Bruyne 5:0. 87. Meunier 6:0.

Nordmazedonien – Liechtenstein 5:0

Für Liechtenstein setzte es in Nordmazedonien nach vier Gegentreffern in der zweiten Halbzeit eine 0:5-Niederlage ab. Das 4:0 von Lirim Qamili (82.) bereitete Luganos Ezgjan Alioski vor. Während Nordmazedonien in der fünften Partie der WM-Qualifikation die Ungeschlagenheit wahrte und die Gruppe J nun anführt, kassierte Liechtenstein die fünfte Niederlage – das Torverhältnis beträgt 0:19.

Nordmazedonien - Liechtenstein 5:0 (1:0)
Skopje. SR Fesnic (ROU).
Tore: 15. Elmas 1:0. 52. Bardhi 2:0. 56. Churlinov 3:0. 82. Qamili 4:0. 90. Stankovski 5:0.
Bemerkungen: Nordmazedonien mit Alioski (Lugano) und ab 59. mit Rastoder (Thun). (nih/sda)

England tut sich gegen Andorra erneut schwer +++ Portugal-Saudis schiessen Armenien ab
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
4
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
5
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
Meistgeteilt
1
Trump: «Letzte Warnung» an Hamas +++ Drohne trifft Flughafen in Israel
2
Trump offen für neue Russland-Sanktionen +++ G20-Gipfel in Trumps Golfresort geplant
3
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
4
Eigenmietwert: Bergkantone halten nichts vom «Steuergeschenk»
5
Wenn ein Schwurbler Gesundheitsminister wird
Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität
Im nächsten Frühjahr werden 20 Jahre seit dem letzten Titel vergangen sein. Nun nimmt Lugano mit schwedischer Romantik den nächsten Anlauf zur Rückkehr in die Spitzengruppe. Aber Tomas Mitell und Stefan Hedlund geben zusammen noch nicht den neuen John Slettvoll.
Nie war Lugano so erfolgreich wie unter dem schwedischen Trainer John Slettvoll. Vier Titel (1986, 1987, 1988, 1990) in fünf Jahren. Es hat seither zwar zu ein paar weiteren Meisterfeiern gereicht (1999, 2003, 2006). Aber eine Renaissance des Grande Lugano ist seit 2006 nicht mehr gelungen. Nicht mit viel Geld, nicht mit kanadischen, russischen, finnischen, schweizerischen, deutschen oder schwedischen Bandengenerälen. Selbst der charismatische Zauberlehrling Patrick Fischer und der flamboyante kanadische Bandengeneral Chris McSorley sind gescheitert und gefeuert worden.
Zur Story