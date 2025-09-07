Florian Wirtz lässt sich für seinen Traum-Freistoss feiern. Bild: keystone

Deutschland entgeht Blamage gegen Nordirland – Niederlande hat neuen Rekordtorschützen

Gruppe A

Deutschland – Nordirland 3:1

Deutschland ist die Reaktion auf die Blamage zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei gelungen. Zwar tat sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch gegen Nordirland lange schwer, doch gelang dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit immerhin der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.

Nadiem Amiri musste in der 69. Minute nach einer Unsicherheit in der nordirischen Defensive nur noch ins leere Tor einschieben und sorgte damit für Erleichterung bei den gut 43'000 Fans im nicht ausverkauften Müngersdorfer Stadion in Köln. Kurz darauf sorgte Florian Wirtz mit einem traumhaften Freistosstor aus gut 20 Metern.

Deutschland war bereits nach sieben Minuten durch Serge Gnabry in Führung gegangen, doch gelang Nordirlands Isaac Price nach einem Eckball in der 34. Minute der sehenswerte Ausgleich. In der Folge liessen die Gäste den haushohen Favoriten kaum zu Torchancen kommen, bis Deutschland dann doch noch aufdrehen konnte und sich durchsetzte.

Video: SRF

Deutschland - Nordirland 3:1 (1:1)

Köln. SR Eskas (NOR).

Tore: 7. Gnabry 1:0. 34. Price 1:1. 69. Amiri 2:1. 72. Wirtz 3:1.

Luxemburg – Slowakei 0:1

Dank eines späten Tors von Tomas Rigo im Parralellspiel bleibt die Slowakei aber ohne Punktverlust an der Spitze der Gruppe A. Das Team von Trainer Francesco Calzona gewann knapp in Luxemburg, dem in der 58. Minute ein Tor wegen einer Abseitsstellung nach einem Eingriff des VAR aberkannt wurde.

Luxemburg - Slowakei 0:1 (0:0)

Luxemburg. SR Walsh (SCO).

Tor: 90. Rigo 0:1.

Bemerkungen: Luxemburg ohne Martins (Winterthur/Ersatz). Slowakei ohne Mraz (Servette/Ersatz).

Gruppe E

Türkei – Spanien 0:6

Europameister Spanien befindet sich weiterhin in herausragender Form. Die Furia Roja verpasste der Türkei in Konya eine regelrechte Abreibung. Mikel Merino war beim 6:0-Erfolg mit drei Toren die grosse Figur, Pedri traf doppelt und Ferran Torres sorgte ebenfalls für einen Treffer.

Nach dem 3:0-Sieg in Bulgarien und der Gala in der Türkei steht Spanien souverän an der Spitze der Gruppe E, in der auch noch Georgien dabei ist. Das Team um Superstar Chwitscha Kwarazchelia, der ein Tor beisteuerte, setzte sich 3:0 gegen Bulgarien durch.

Mikel Merino traf gleich dreimal. Bild: www.imago-images.de

Gruppe G

Litauen – Niederlande 2:3

Die Niederlande gibt in der WM-Qualifikation in Litauen ein 2:0 preis und siegt mit 3:2 dennoch. Matchwinner Memphis Depay schreibt nationale Geschichte.

Depay schoss das 1:0 (11.) und 3:2 (64.). Der 31-jährige Stürmer, der in Brasilien bei Corinthians São Paulo tätig ist, hält nach seinem 104. Länderspiel bei 52 Toren. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze der Niederlande. Zuvor hat er sich die Bestmarke mit Robin van Persie geteilt. Dieser war von 2005 bis 2017 50 Mal erfolgreich.

Litauen - Niederlande 2:3 (2:2)

Kaunas. SR Masijew (AZE).

Tore: 11. Depay 0:1. 33. Timber 0:2. 36. Ginautis 1:2. 43. Girdvainis 2:2. 64. Depay 2:3.

Gruppe J

Belgien – Kasachstan 6:0

Wie Spanien präsentierte sich auch Belgien in Torlaune. Das Team um Altmeister Kevin De Bruyne, der zwei Treffer erzielte, setzte sich 6:0 gegen Kasachstan durch und ist in der WM-Quali weiterhin ungeschlagen, aber mit einem Spiel weniger noch hinter Nordmazedonien klassiert.

Neben De Bruyne traf auch Jeremy Doku doppelt, ausserdem steuerten Nicolas Raskin und Thomas Meunier je einen Treffer bei.

Kevin De Bruyne erzielt den Führungstreffer per Traumtor. Video: SRF

Belgien - Kasachstan 6:0 (2:0)

Brüssel. SR Petrescu (ROU).

Tore: 42. De Bruyne 1:0. 44. Doku 2:0. 51. Raskin 3:0. 60. Doku 4:0. 84. De Bruyne 5:0. 87. Meunier 6:0.

Nordmazedonien – Liechtenstein 5:0

Für Liechtenstein setzte es in Nordmazedonien nach vier Gegentreffern in der zweiten Halbzeit eine 0:5-Niederlage ab. Das 4:0 von Lirim Qamili (82.) bereitete Luganos Ezgjan Alioski vor. Während Nordmazedonien in der fünften Partie der WM-Qualifikation die Ungeschlagenheit wahrte und die Gruppe J nun anführt, kassierte Liechtenstein die fünfte Niederlage – das Torverhältnis beträgt 0:19.

Nordmazedonien - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Skopje. SR Fesnic (ROU).

Tore: 15. Elmas 1:0. 52. Bardhi 2:0. 56. Churlinov 3:0. 82. Qamili 4:0. 90. Stankovski 5:0.

Bemerkungen: Nordmazedonien mit Alioski (Lugano) und ab 59. mit Rastoder (Thun). (nih/sda)