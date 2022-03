PSG-Goalie Keylor Navas. Bild: keystone

PSG-Star Keylor Navas nimmt 30 ukrainische Flüchtlinge in Heimkino auf

Keylor Navas ist für sein soziales Engagement bekannt. Nun hat der Torhüter von Paris St. Germain mit seiner Frau 30 ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Die Gäste schlafen im Heimkino des Fussballers.

Der Torwart von Paris St. Germain , Keylor Navas , hat 30 Flüchtlinge aufgenommen. Das berichtet das spanische Medium «SPORT». Demnach soll der Costa Ricaner von einer spanischen Organisation erfahren haben, dass diese nach Krakau in Polen aufgebrochen sei, um Lebensmittel zu verteilen und Flüchtlinge zu retten. Für den Fussball-Star war dies ein Signal, selbst etwas zu tun. So baute er wohl kurzerhand sein eigenes Heimkino in einen Schlafsaal um und nahm 30 der Personen bei sich auf.

Seine Frau, Andrea Salas, soll für die neu aufgenommenen Gäste kochen. Sie hat auf Instagram zudem einen Post abgesetzt, in dem sie dazu aufruft, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Sie schrieb unter anderem: «Ich teile die Informationen, damit sie (die Flüchtlinge Anm. d. Red.) inmitten von so viel Schmerz Liebe spüren können.» Bei Familie Navas soll es auch einen Gottesdienst für die Flüchtlinge gegeben haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Fussballer und seine Frau aktiv werden. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben sie die Kampagne «Körbe der Hoffnung» gestartet, um Lebensmittel zu rund 3'700 Familien zu bringen, die besonders von der Pandemie betroffen waren.

(mem, t-online)