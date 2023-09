Mainz-Goalie Zentner streckt sich vergeblich: Grimaldos Freistoss passt haargenau. Bild: keystone

Grosse Freistoss-Show in der Bundesliga – Leverkusen und VfB siegen weiter

Bundesliga

Mainz – Leverkusen 0:3

So gut wie heuer ist Bayer 04 noch nie in eine Saison gestartet. Leverkusen ist auch nach sechs Runden ungeschlagen. In Mainz feierte das Team mit dem Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka seinen fünften Sieg. Das nach wie vor sieglose Heimteam machte seine Sache lange gut und hatte mehr vom Spiel, schoss aber kein Tor. Das rächte sich gegen effiziente Leverkusener. Höhepunkt der Partie war der herrliche Freistosstreffer des Spaniers Alejandro Grimaldo nach rund einer Stunde zur 2:0-Führung.

0:2 Leverkusen: Alejandro Grimaldo (59.). Video: streamja

Köln – Stuttgart 0:2

Der VfB Stuttgart hält sich weiter ganz vorne. Die Schwaben setzten sich beim 1. FC Köln dank zwei Treffern von Deniz Undav durch. Zunächst traf er kurz nach seiner Einwechslung in der 68. Minute nach wunderbarer Vorarbeit von Chris Führich. Wenige Minuten vor dem Ende doppelte Undav nach: Silas traf bei einem Konter den Pfosten, von dort sprang der Ball dem Torschützen vor den Fuss. Köln bleibt im Keller, die «Geissböcke» warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

Bochum – Gladbach 1:3

Endlich zum ersten Sieg kam Trainer Gerardo Seoane mit Borussia Mönchengladbach. Der Erfolg im Kellerduell mit dem nach wie vor sieglosen Bochum war hochverdient. Alassane Pléa war Gladbachs Matchwinner: Der Franzose bereitete das erste Tor durch Florian Neuhaus vor und erzielte das 2:0 und 3:0 der Gäste gleich selber.

Ein enorm wichtiger Sieg für ihn: Gerardo Seoane. Bild: keystone

Heidenheim – Union Berlin 1:0

Nach wie vor in der Krise steckt Union Berlin. Der vom Zürcher Urs Fischer trainierte Champions-League-Teilnehmer kassierte die fünfte Niederlage in Folge. Beim Aufsteiger Heidenheim war Jan-Niklas Beste der Mann des Spiels: Sein Tor des Tages war ein fantastischer Freistoss.



1:0 Heidenheim: Jan-Niklas Beste (59.). Video: streamja

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:0

Viel Wind beim VfL: Dank den Saisontoren sechs und sieben von Jonas Wind gewann Wolfsburg das Duell zweier Teams aus dem Tabellen-Mittelfeld. Der dänische Torjäger traf vor der Pause mit einem Abpraller und sorgte für die Siegsicherung, als er im Nachschuss einen von ihm getretenen und von Eintracht-Keeper Kevin Trapp abgewehrten Foulpenalty verwertete. Dazwischen flog Frankfurts Mario Götze mit Gelb-Rot vom Platz.

Trifft fast nach Belieben: Jonas Wind. Bild: www.imago-images.de

Premier League

Wolverhampton – Manchester City 2:1

Die Wolves fügten Titelverteidiger ManCity die erste Saisonniederlage zu. Im Molineux Stadium gingen sie durch ein Eigentor von Ruben Dias in Führung, Weltmeister Julian Alvarez glich diese nach rund einer Stunde aus. Doch in der 66. Minute gingen die Wolverhampton Wanderers erneut in Führung – und auf das Tor des Südkoreaners Hwang Hee-Chan fand das Starensemble von Pep Guardiola keine Antwort mehr.

2:1 Wolves: Hwang Hee-Chan (66.). Video: streamja

Aston Villa – Brighton 6:1

Mit einem mehr als klaren Heimsieg endete ein Verfolgerduell an der Tabellenspitze. Aston Villa schoss ein halbes Dutzend Tore und überholte damit Brighton & Hove Albion. Mann des Spiels war mit seinem Hattrick Ollie Watkins. Der 27-Jährige erzielte die Tore zum 1:0, 2:0 und 4:1. Für die Gäste verkürzte Ansu Fati zwischenzeitlich auf 1:3. Der Spanier traf bei seinem fünften Einsatz seit dem Wechsel vom FC Barcelona erstmals.

Serie A

Lecce – Napoli 0:4 (0:1)

Tore: 16. Östigard 0:1. 51. Osimhen 0:2. 88. Gaetano 0:3. 94. Politano 0:4.

(ram/sda)