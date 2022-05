Eigentlich will Mohamed Salah gerne bleiben – aber er möchte halt auch gerne mehr Geld. Bild: keystone

Salah verlangt «nichts Verrücktes» – doch die Verhandlungen mit Liverpool stocken

In der Champions League spielen der FC Liverpool und Villareal heute Abend um den Finaleinzug. Fast mehr als das Spiel beschäftigen die Liverpool-Fans derzeit die Vertrags-Diskussionen um «Reds»-Superstar Mohamed Salah.

Annick Vogt

Nach dem 2:0-Heimsieg von Liverpool vergangene Woche steht heute das Halbfinal-Rückspiel in Villarreal an. Ab 21 Uhr entscheidet sich, wer es in den Champions-League-Final schafft. Auf Liverpooler Seite ruhen dabei grosse Hoffnungen auf den Schultern von Star-Stürmer Mohamed Salah. Nebst seinen Leistungen auf dem Platz sorgt der frühere Basel-Spieler zurzeit aber auch wegen seines Vertrags für Gesprächsstoff.

Salah kam 2017 von der AS Roma zu Liverpool, für eine Ablösesumme von 43 Millionen Franken. Das Geld war sehr gut investiert. Seither hat Salah unter Trainer Jürgen Klopp über 150 Mal getroffen und sich in der Premier League als eiskalter Torjäger etabliert. Mit seinen Leistungen verhalf der 29-Jährige dem FC Liverpool zu zahlreichen Siegen und Triumphen – unter anderem wurde der Klub 2020 nach drei langen Jahrzehnten des Wartens endlich wieder englischer Meister. Schon im Jahr zuvor gewannen die «Reds» mit Salah die Champions League.

Salah und der Henkelpott: 2019 gewann er mit Liverpool schon einmal die Champions League. Bild: imago

Im Sommer verkaufen oder ablösefreien Abgang riskieren?

In der aktuellen Saison der Königsklasse hat Salah bisher acht Mal getroffen, im Hinspiel am letzten Mittwoch blieb er ohne Tor. Insgesamt traf er in der laufenden Saison 30 Mal, hinzu kommen für Liverpools Topskorer 14 Vorlagen.

Der ägyptische Nationalspieler hat seinen Vertrag zuletzt 2018 verlängert, im übernächsten Sommer läuft er aus Falls es zu keiner Vertragsverlängerung kommt, wäre für Liverpool also schon bald die letzte Gelegenheit, bei einem Verkauf noch eine Ablöse zu kassieren. 2023 wäre Salah ohne neuen Vertrag ablösefrei.

Seit der letzten Verlängerung verdient Salah rund 12 Millionen Franken pro Jahr. Zu wenig, wenn es nach ihm und seinem Umfeld geht. Gemäss dem «Mirror» verdienen in der Premier League derzeit 14 Spieler mehr als Salah. Sollte der Vertrag verlängert werden, verlange der ägyptische Nati-Captain fortan das Doppelte, sagten Salahs Berater gegenüber dem «GQ Magazine». In englischen Medien war auch schon die Rede von rund 30 Millionen Euro. Ein solches Gehalt würde ihn zu einem der bestbezahlten Spieler der Welt machen.

Dem Klub sind die Forderungen des Salah-Clans allerdings zu deutlich hoch. Die Verhandlungen um eine mögliche Vertragsverlängerung wurden deshalb im Dezember auf Eis gelegt.

Wertschätzung äussert sich in England in Pfund Sterling

An den Gesprächen beteiligt ist auch Trainer Jürgen Klopp. Der Deutsche hat unlängst seinen eigenen Vertrag frühzeitig bis 2026 verlängert. Auf die Diskussionen um Salah angesprochen meinte Klopp gegenüber der BBC, diese hätten keinen Einfluss auf seine eigene Entscheidung gehabt. Seine Beziehung zum Ägypter bezeichnete er als gut. Dass Klopp einen neuen Vertrag unterschrieb, kann man aber durchaus als Zeichen an seine Stars verstehen. Der Trainer sagte, er wolle sicherstellen, dass jeder Spieler wisse, was ihn erwarte, wenn er in Liverpool bleibe.

Wissen, was sie aneinander haben: Salah und Trainer Klopp. Bild: imago

Geht es nach Salah, würde er gerne weiter unter Klopp spielen. Das Ganze sei aber nicht in seinen Händen, am Ende entscheide der Klub. Für den Angreifer wäre die verlangte Gehaltserhöhung ein Zeichen der Wertschätzung. «Ich verlange keine verrückten Sachen», sagte Salah gegenüber dem «GQ Magazine» im Januar.

Er wolle erst zu Verhandlungen zurückkehren, wenn die Offerte massiv aufgestockt würde. Gemäss Salahs Agent Ramy Abbas Issa müssten Salah und er jetzt warten. «Alles ist in Ordnung, es besteht keine Eile», sagte Issa Mitte März gegenüber «The Guardian».

Einen möglichen Abnehmer für den Stürmer gibt es bisher nicht. Gerüchte kursieren wenig überraschend trotzdem. Zuletzt wurden meist die «üblichen Verdächtigen» für einen Spieler von der Klasse Salahs genannt: PSG, Real Madrid und der FC Barcelona. Im letzten Oktober erklärte Salah, dass er sich nicht vorstellen könne, jemals gegen Liverpool zu spielen. Nun droht im Sommer trotzdem der vorzeitige Abschied.