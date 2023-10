Die FCB-Spieler stehen mit hängenden Köpfen vor der Muttenzerkurve. Bild: keystone

Bittere FCB-Pleite mit Hektik in der Nachspielzeit: Rot, Penalty und jede Menge Pfiffe

Der FC Basel findet nicht aus der Negativspirale. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Timo Schultz setzt es eine 0:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy ab.

Mehr «Sport»

Applaus für die Gäste, Pfiffe und wütende Beschimpfungen gegen das Heimteam. Verkehrte Welt im St. Jakob Park am Sonntagabend nach einer einmal mehr enttäuschenden Leistung des Heimteams.

Lausanne geht mit der ersten Chance in Führung. Video: SRF

Dabei hätte es doch alles anders kommen können, hätte Djordje Jovanovic seine Chance nach vier Minuten verwertet. Doch statt den Ball zur frühen Basler Führung im Tor unterzubringen, rutschte der Mittelstürmer an selbigem vorbei. Die Szene stand sinnbildlich für einen erneut verkorksten wie blutleeren Basler Auftritt.

Auf der anderen Seite verdiente sich der Aufsteiger aus der Westschweiz den Sieg durch eine solidarische wie spielerisch gute Leistung. Nach 21 Minuten brachte Alban Ajdini die Gäste mit einem schönen Schuss aus der Drehung verdient auf die Siegerstrasse. In der zweiten Halbzeit sorgte der eingewechselte Elies Mahmoud nach einem Konter für die Vorentscheidung.

Qarri sorgt für den Schlusspunkt. Video: SRF

Zuvor hatte Thierno Barry eine gute Ausgleichschance kläglich verstolpert. Auch Jean-Kevin Augustin wollte kein Treffer gelingen, sein Schuss landete am Pfosten.

So war es Mergim Qarri, der mit dem 0:3 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt in einer turbulenten Schlussphase sorgte. Dass die Basler nicht noch höher verloren lag an Marwin Hitz, der kurz vor dem Ende einen Penalty von Florian Danho abwehrte. Zuvor hatte Arnau Comas noch die Rote Karte gesehen.

Stade Lausanne-Ouchy feiert unter den Augen der erzürnten FCB-Fans. Bild: keystone

Basel - Stade Lausanne-Ouchy 0:3 (0:1)

21'004 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 21. Ajdini 0:1. 68. Mahmoud (Qarri) 0:2. 94. Qarri (Kadima) 0:3.

Basel: Hitz; Dräger, Barisic (78. van Breemen), Comas, Schmid; Malone (72. Sigua), Renato Veiga, Frei (72. Xhaka), Gauto (46. Barry); Demir (66. Augustin); Jovanovic.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Gassama (64. Kadima), Hajrulahu, Camara, Abdallah; Essiam, Akichi (77. Hamdiu), Bamba (63. Bayard); Qarri, Ajdini (72. Danho), Gharbi (64. Mahmoud).

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Comas (Notbremse). 96. Hitz hält Penalty von Danho.

Verwarnungen: 33. Jovanovic, 43. Abdallah, 59. Bamba, 70. Renato Veiga, 70. Augustin. (abu/sda)