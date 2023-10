Kaum ist er weg aus Sion, trifft Mario Balotelli wieder. Bild: twitter

Balotelli kann's noch – und 5 weitere Episoden des Fussball-Weekends

Mehr «Sport»

Balotelli kann's noch

Die letzte Saison beim FC Sion war ein Desaster. Für den einstigen Weltstar Mario Balotelli genauso wie für den Klub, der in die Challenge League abstieg. Jedenfalls waren alle Beteiligten froh, kam es zur Trennung.

«Balo» kehrte zu Adana Demirspor in die Türkei zurück, stand am Sonntag erstmals auf dem Platz – und traf gleich doppelt zum 1:0 und 2:0 beim 4:0-Sieg gegen Alanyaspor.

Balotelli trifft mit dem Kopf … Video: streamja

… und weil er sich energisch frei läuft. Video: streamja

«Vielleicht lag es ja an Sion und nicht an Balotelli», schreibt ein Walliser Kollege in den Fussball-Chat. Könnte sein …

In der 92. Minute brechen alle Dämme

Argentinien ist voller grosser Teams mit leidenschaftlichen Fans. Und die hat es auch in unteren Ligen. San Martin De Burzaco gelingt am Wochenende zum ersten Mal in seiner Geschichte der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse – dank diesem Tor zum 1:0-Sieg in der 92. Minute, das nicht nur die Reporter ausflippen lässt:

«Wo ist Walter» für Anfänger

Finde den Fan von Athletic Bilbao in der Fankurve von Real Sociedad!

Auf der dunklen Seite des Mondes

Die eindrücklichste Choreo des Wochenendes zeigten die Fans der US Salernitana. Zum 50-jährigen Jubiläum des Pink-Floyd-Albums «Dark Side of the Moon» fuhren die Tifosi richtig grosses Geschütz auf. Und sie betonten: «Du wirst uns immer hier finden, auf der dunklen Seite des Mondes.»

Hattrick in 5:25 Min.

Luis Suarez ist ein Name, der verpflichtet. Hier geht es nicht um den «Beisser» aus Uruguay, sondern um einen gleichnamigen 25-jährigen Kolumbianer von UD Almeria. Suarez benötigte am Ende der 1. Halbzeit gegen Granada bloss fünf Minuten und 25 Sekunden für drei Tore.

Bitter für Suarez und Almeria, dass diese 3:0-Führung nicht reichte. Granada schaffte noch ein 3:3.

Historisches Debüt

Weshalb wir in die zweithöchste US-Liga blicken? Wegen Da'vian Kimbrough. Beim 2:0-Heimsieg gegen Las Vegas Lights gab er sein Debüt im Profifussball – als 13-Jähriger. Kimbrough durfte in den letzten paar Minuten mittun.