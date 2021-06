Sport

UEFA Euro 2020: Spanien – Polen endet mit einem leistungsgerechten 1:1



Bild: keystone

Spanien muss weiter auf den ersten Sieg warten – Lewandowski rettet Polen einen Punkt

Mitfavorit Spanien bleibt auch im zweiten EM-Spiel vieles schuldig. Gegen Polen kommt das Team von Luis Enrique nicht über ein 1:1 hinaus. Die Kritik an Team und Trainer wird auf der iberischen Halbinsel nach dem jüngsten Auftritt nicht kleiner.

Schlauer macht dieser zweite Einsatz auf spanischer Seite eigentlich niemanden. In einem teils wirren Spiel hielt die «Furia Roja» zwar erneut oft den Ball. Die wichtigsten Fragen konnte der Weltmeister von 2010 jedoch nicht ausräumen: Wie knackt Spanien einen gut organisierten Gegner? Wie unterbindet es gefährliche Konter? Und am wichtigsten: Wer münzt für Spanien die Überlegenheit in Tore um?

Bild: keystone

In Stürmer Alvaro Morata hatten die spanischen Medien beim 0:0 zum Auftakt gegen Schweden den Schuldigen rasch gefunden. Ballbesitz hoch, Pässe genau, Morata ein Totalausfall lautete das Fazit des Blätterwaldes. Lieber hätten sie Villarreals Gerard Moreno bereits im ersten Spiel von Beginn an gesehen. Luis Enrique verteidigte seine erste Wahl im Angriff, entschied sich für den zweiten EM-Einsatz aber für einen Kompromiss.

Moreno verschiesst Penalty

Und so kam es gegen Polen zum direkten Vergleich der beiden spanischen Angreifer – mit einem Patt als Resultat. Moreno belebte den spanischen Angriff sichtlich, Morata traf in der 25. Minute zum 1:0. Aber Moreno schoss eben auch den selber herausgeholten Foulpenalty nach einer guten Stunde an den Pfosten und Morata den Nachschuss am Tor vorbei.

Mehr Erkenntnisse gab es derweil auf polnischer Seite. Die Wichtigste: Polen darf weiterhin auf die K.o.-Runde hoffen. Es verdankt dies seinem Weltfussballer Robert Lewandowski, der in der 43. Minute zwar eine Chance ausliess, Verpasstes in der 54. Minute allerdings nachholte.

Der 32-jährige Routinier traf per Kopf zum Ausgleich, nachdem er sich zuvor im Duell mit Aymeric Laporte mit dem Arm etwas Platz verschafft hatte. Lewandowski erzielt also nicht nur für die Bayern wichtige Tore, er kann das auch für Polen.

Spanien - Polen 1:1 (1:0)

Olimpico, Sevilla. - 11'000 Zuschauer. - SR Orsato (ITA).

Tore: 25. Morata (Moreno) 1:0. 54. Lewandowski (Jozwiak) 1:1.

Spanien: Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke (68. Sarabia), Rodri, Pedri; Moreno (68. Ruiz), Morata (87. Oyarzabal), Olmo (61. Torres).

Polen: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek (85. Dawidowicz); Jozwiak, Moder (85. Linetty), Klich (55. Kozlowski), Puchacz; Swiderski (68. Frankowski), Zielinski; Lewandowski.

Bemerkungen: Spanien ohne Busquets (nach Corona-Isolation). Polen ohne Krychowiak (gesperrt). 58. Moreno schiesst Foulelfmeter an den Pfosten. - 7. Lattenschuss Klich. 43. Pfostenschuss Swiderski. - Verwarnungen: 36. Klich (Foul). 57. Moder (Foul). 59. Jozwiak (Foul). 81. Torres (Foul). 93. Lewandowski (Foul). 94. Rodri (Foul). (ram/sda)

17 - Kacper Kowlowski (17 Jahre und 246 Tage) ist der jüngste Spieler, der jemals in einem EM-Spiel zum Einsatz kam. Er bricht damit den Rekord von Englands Jude Bellingham (17J 349T) im Spiel gegen Kroatien. Jugend. #EURO2020 #ESPPOL #POL https://t.co/X8VKsRGOzS — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2021

Tabelle:

