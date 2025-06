Flex-Säge ins Brügglifeld geschmuggelt – so kamen GC-Fans auf Turm hinter der Tribüne

Gemäss dem FC Aarau gebe es zwei Szenarien, wie der Schmuggel möglich gewesen sei. Entweder sei das Werkzeug bereits in der Nacht vor dem Spiel im Gästesektor versteckt oder es sei bei der Einlasskontrolle am Tag des Spiels übersehen worden. Man wisse, dass bereits am Vorabend des Spiels GC-Fans vor dem Brügglifeld zugegen waren.

Mit einer elektrischen Flex knackten vermummte GC-Vandalen am Barragespiel Aarau-GC vom 30. Mai 2025 im Aarauer Brügglifeld die Schlösser des alten TV-Turms und verschafften sich so Zutritt.

Mit einer elektrischen Flex knackten vermummte GC-Vandalen am Barragespiel Aarau-GC vom 30. Mai 2025 im Aarauer Brügglifeld die Schlösser des alten TV-Turms und verschafften sich so Zutritt. Bild: Screenshot Instagram

Shiffrin über ihre posttraumatische Belastungsstörung: «Ich fühlte nur Schmerz»

Mikaela Shiffrin stürzte im letzten November auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg fürchterlich und zog sich schlimme Verletzungen zu. Durch den Unfall litt die US-Amerikanerin daraufhin an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Angstzuständen.

Am 30. November 2024 stürzte Mikaela Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Killington fürchterlich und zog sich eine tiefe Stichwunde am Bauch zu. Die Verletzung war so gross, dass sie daraufhin auch operiert werden musste und für längere Zeit ausfiel. Doch nicht nur aufgrund der Verletzung, denn wie die 30-Jährige in einem Beitrag der Players' Tribute nun mitteilt, litt Shiffrin an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Angstzuständen.