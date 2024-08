Dortmunds Offensive um Julian Brandt blieb in Bremen völlig harmlos. Bild: www.imago-images.de

Rieder-Tor reicht Stuttgart nicht + BVB in Bremen harmlos + Seoane schlägt Ex-FCSG-Coach

Stuttgart – Mainz 3:3

Fabian Rieder erzielt sein erstes Bundesligator und hätte den VfB Stuttgart damit gleich zu einem wichtigen Sieg gegen den FSV Mainz geschossen. Der Leihspieler von Stade Rennes wurde zur Pause eingewechselt und schoss die Schwaben in der 88. Minute per Freistoss zum Sieg. Wenig später setzte er noch einen Freistoss an die Latte. Mit etwas mehr Glück hätte der 22-jährige Schweizer Nationalspielers wohl für die Entscheidung zugunsten des Vize-Meisters gesorgt. So hatte Mainz aber noch einmal eine Chance.

Und die nutzten die Gäste von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen. In der 94. Minute traf Maxim Leitsch zum erneuten Ausgleich. Es war bereits die zweite Führung, die Stuttgart in dieser Partie verspielte, nachdem Enzo Millot und Jamie Leweling bereits nach 15 Minuten für eine 2:0-Führung gesorgt, Nadiem Amiri per Penalty und Jonathan Burkardt die Mainzer aber zurück ins Spiel gebracht hatten. Damit verpasste Stuttgart eine Reaktion auf die 1:3-Niederlage in der Vorwoche in Freiburg, während Mainz erneut Unentschieden spielte.

VfB Stuttgart - Mainz 05 3:3 (2:1).

Tore: 8. Millot 1:0. 15. Leweling 2:0. 43. Amiri (Penalty) 2:1. 61. Burkardt 2:2. 88. Rieder 3:2. 94. Leitsch 3:3.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Rieder (ab 46.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot/verletzt). Mainz mit Widmer (ab 73.).

Bremen – Dortmund 0:0

Borussia Dortmund hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Saison mit einem viel zu harmlosen Gastspiel bei Werder Bremen verpasst. Das Team von Trainer Nuri Sahin kam in Norddeutschland kaum zu nennenswerten Chancen und musste sich in der Schlussphase nach dem Platzverweis für Nico Schlotterbeck zu zehnt gar noch gegen eine Niederlage stemmen. Auch das Tor von BVB-Goalie Gregor Kobel blieb aber über weite Strecken ausser Bedrängnis.

Hatte wenig zu tun: BVB-Goalie Gregor Kobel. Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0.

Bemerkungen: 73. Gelb-Rote Karte gegen Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Borussia Dortmund mit Kobel.

Bochum – Mönchengladbach 0:2

Nach der etwas unglücklichen 0:1-Niederlage für tapfere Bochumer in Leipzig am 1. Spieltag muss sich das Team von Ex-St.Gallen-Trainer Peter Zeidler auch in der 2. Runde der Bundesliga geschlagen geben. Nach Toren von Tim Kleindienst und Franck Honorat, die dem jeweils anderen auch gleich auflegten, in der 2. Halbzeit unterliegt der VfL Bochum gegen das von Gerardo Seoane trainierte Borussia Mönchengladbach 0:2. Noah Loosli kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz, während bei den Gladbachern sowohl Goalie Jonas Omlin als auch Verteidiger Nico Elvedi über die volle Distanz spielten.

Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0).

Tore: 66. Kleindienst 0:1. 78. Honorat 0:2.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Frankfurt – Hoffenheim 3:1

Vor allem dank der beiden hervorragend aufspielenden Stürmer Hugo Ekitiké und Omar Marmoush, denen jeweils ein Tor und ein Assist gelang, setzte sich die Eintracht aus Frankfurt nach der Auftaktniederlage in Dortmund 3:1 gegen Hoffenheim durch. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Gastgeber erzielte Hugo Larsson nach einem schön ausgeführten Angriff über Marmoush und Ekitiké. Auf Seiten von Hoffenheim traf einzig Andrej Kramaric.

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 3:1 (2:0).

Tore: 24. Ekitiké 1:0. 33. Larsson 2:0. 54. Kramaric 2:1. 56. Omar Marmoush 3:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Kiel – Wolfsburg 0:2

Mit Holstein Kiel erleidet auch der zweite Bundesliga-Aufsteiger die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Wie schon der FC St.Pauli, der am Freitagabend Union Berlin unterlag, kamen auch die Schleswig-Holsteiner am Samstagnachmittag nicht zu einem Punkt. Die Tore für den VfL Wolfsburg erzielten in Kiel Maximilian Arnold per Freistoss und Sebastiaan Bornauw, der neben Cédric Zesiger in der Innenverteidigung spielte.

Holstein Kiel - Wolfsburg 0:2 (0:2).

Tore: 27. Arnold 0:1. 30. Bornauw 0:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger. (nih/sda)