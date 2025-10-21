wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Champions League: Leverkusen trifft nach dem grossen Umbruch auf PSG

epa12410060 Edmond Tapsoba (L) of Leverkusen celebrates after scoring the 0-1 opening goal during the German Bundesliga soccer match between FC St. Pauli vs Bayer 04 Leverkusen in Hamburg, Germany, 27 ...
Leverkusen hat sich nach einem schwierigen Saisonstart gefangen.Bild: keystone

Leverkusen meistert den grossen Umbruch – doch jetzt folgt die Herkulesaufgabe

Bayer Leverkusen meistert den grossen Umbruch auf diese Saison auch dank einem frühen Trainerwechsel bisher gut. Nun steht in der Champions League mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine grosse Hürde bevor.
21.10.2025, 11:05

Unglaubliche 39 Transferbewegungen gab es bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Der Gesamtmarktwert der Abgänge beträgt gemäss «transfermarkt.de» sagenhafte 415,80 Millionen Euro. Unter anderen verliessen Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide zu Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und nicht zuletzt der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka (Sunderland) den Verein. Letzterer war der Taktgeber im Spiel von Bayer 04.

FILE - Leverkusen&#039;s head coach Xabi Alonso celebrates with the trophy as his team won the German Bundesliga, after the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and FC Augsburg at t ...
Vom Leverkusener Meisterteam ist nicht mehr viel übrig.Bild: keystone

Sportdirektor Simon Rolfes war also mehr als gefordert, umso mehr, als er auch noch Erfolgstrainer Xabi Alonso ersetzen musste. Der Spanier, den es zu Real Madrid zog, führte das Team in der Saison 2023/24 zum Gewinn des Doubles, wobei Leverkusen zum ersten Mal überhaupt den Meistertitel gewann, und dies ohne Niederlage. In der vergangenen Spielzeit war in der Bundesliga nur Bayern München besser.

Missverständnis ten Hag

Rolfes ersetzte Alonso zunächst durch Erik ten Hag, der als kein einfacher Trainer beschrieben wird. Wie auch immer stimmte die Chemie zwischen dem Niederländer und seinem Chef nicht. Zudem hatte Rolfes wegen dem planlos wirkenden Spiel der Mannschaft «unruhige Nächte», wie er im «aktuellen sportstudio» sagte. Deshalb kam es nach einem gewonnenen Cupspiel und zwei Meisterschaftspartien mit einem geholten Punkt zur Trennung. So früh wurde in der Bundesliga noch nie ein im Sommer zuvor verpflichteter Trainer entlassen.

Erik ten Hag poses during his presentation as new head coach of Bundesliga soccer club Bayer 04 Leverkusen at the BayArena stadium in Leverkusen, Germany, Monday, May 26, 2025. (AP Photo/Martin Meissn ...
Erik ten Hag musste bei Leverkusen nach drei Spielen wieder gehen.Bild: keystone

Nun trägt der Däne Kasper Hjulmand, zuvor vier Jahre Nationaltrainer seines Landes, die Verantwortung. Seither läuft es Leverkusen. Unter seiner Leitung gab es in sieben Pflichtspielen vier Siege und drei Unentschieden. In der Bundesliga belegt das Team mit zwei Punkten Rückstand auf das zweitplatzierte Leipzig den 5. Tabellenrang – einzig Leader Bayern München ist enteilt.

Deutsche Topspieler nicht finanzierbar

Das unterstreicht, dass die Mannschaft trotz der grossen Fluktuation erneut gut aufgestellt ist. 91 Prozent der Spieler des aktuellen Kaders sind ausländische Profis. «Für uns ist es nicht finanzierbar, deutsche Spieler mit der Qualität, die wir voraussetzen, für uns zu verpflichten», sagte Rolfes. Gleichwohl besitze Leverkusen «einen hervorragenden Ruf».

epa12398951 Paris Saint-Germain&#039;s player Ousmane Dembele kisses the Men&#039;s Ballon d&#039;Or trophy during the Ballon d&#039;Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 Se ...
Weltfussballer Ousmane Dembélé könnte gegen Leverkusen sein Comeback geben.Bild: keystone

Am Dienstag bekommt es Bayer 04 in der Champions League mit einer Herkulesaufgabe zu tun, ist doch zu Hause Titelverteidiger Paris Saint-Germain der Gegner. Bei den Franzosen könnte Ousmane Dembélé, in diesem Jahr Gewinner des Ballon d'Or, nach einer Anfang September erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel sein Comeback geben. «PSG ist derzeit vielleicht sogar das beste Team von allen», so Rolfes. Es wird für die mit Personalsorgen kämpfenden Leverkusener also mehr als schwierig, in der Königsklasse nach den Unentschieden beim FC Kopenhagen (2:2) und daheim gegen die PSV Eindhoven (1:1) den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

Bayern-Star Kane glänzt gegen BVB in neuer Rolle: «Sechser, Achter und Zehner»

Paris Saint-Germain ist eine von sechs Equipen, welche die ersten beiden Partien gewonnen hat. Von diesem Sextett sind am Dienstag auch Arsenal und Inter Mailand im Einsatz. Inter mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji trifft auswärts auf Union Saint-Gilloise aus Belgien, das Team des Zürcher Stürmers Marc Giger. Torhüter Gregor Kobel tritt mit Borussia Dortmund auswärts gegen den FC Kopenhagen an, der zuletzt nicht mehr eingesetzte Verteidiger Fabian Schär empfängt mit Newcastle United die Portugiesen von Benfica Lissabon. (abu/sda)

Die Spiele vom Dienstag:

Mehr Fussball-Geschichten:
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 / 24
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 Titel: Borussia Dortmund (1997) – 3:1 gegen Juventus Turin.
quelle: ullstein bild / ullstein bild
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Freisinnige lassen Gegner der Bilateralen III alt aussehen
4
SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr
5
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
Meistgeteilt
1
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
2
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
3
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
4
Trump: Rebellen innerhalb der Hamas für Scharmützel verantwortlich
5
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
Dieser Sensationsmann ist in der NFL gerade nicht aufzuhalten
Die Indianapolis Colts pflügen angeführt von Quarterback Daniel Jones weiter durch die NFL, während sich die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes wieder zu den Titelanwärtern zählen dürfen. Das lief in Woche 7.
Alle Resultate und Tabellen findest du hier.
Zur Story