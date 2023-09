Die Teams aus Costa Rica und den Vereinigten Arabischen Emiraten halten eine Schweigeminute ab. bild: X

Costa Ricas Assistenzcoach verstirbt kurz vor Partie seines Teams

Eine traurige Nachricht überschattete das gestrige Freundschaftsspiel zwischen Costa Rica und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1:4). Die Costa Ricaner erfuhren während des Spiels vom Tod ihres Assistenztrainers.

Costa Ricas Fussballnationalmannschaft trug gestern in Zagreb gerade ein Freundschaftsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate aus, als sie in der Halbzeit die traurige Nachricht erreichte, dass der Assistenztrainer Erick Rodriguez verstorben sei.

Am letzten Freitag hatte das Team aus Mittelamerika in Newcastle ein Freundschaftsspiel gegen Saudi Arabien ausgetragen, das die Costa Ricaner mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Während des Flugs nach Zagreb erlitt Rodriguez am Samstag einen medizinischen Notfall und begab sich bei einer wetterbedingten Zwischenlandung in Amsterdam in ein örtliches Spital, wo er schliesslich am Dienstagnachmittag im Beisein seiner Frau aus nicht genauer kommunizierten Gründen verstarb.

Sein Team, das für die Partie gegen die Vereinten Arabischen Emirate nach Zagreb weiterreiste, erfuhr erst während dem gestrigen Spiel vom Tod des Assistenzcoaches. Vor Anpfiff der zweiten Halbzeit hielten die beiden Teams eine Schweigeminute ab.

Der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende Costa Ricanische Torhüter Keylor Navas meldete sich nach dem traurigen Vorfall via Instagram zu Wort: «Es war sicherlich kein leichter Tag. Ich möchte die Familie von Erick Rodriguez umarmen und ihr mein tiefstes Beileid aussprechen. Möge er in Frieden ruhen.» (kat)