Bis der Schiedsrichter am Boden liegt – 5.-Liga-Fussballspiel in Zürich artet aus

Offenbar habe sich die Stimmung so zugespitzt, dass jemand die Polizei rief. Und dies nicht umsonst, wie sich herausstellen würde. In der Nachspielzeit schiesst GC das entscheidende Tor, für zwei Spieler des FC Zürich-Affoltern der letzte Funke, bevor es mit ihnen durchgeht: Mehrmals schlagen sie auf den Schiedsrichter ein, bis dieser zu Boden geht und liegen bleibt.

Portugal deklassiert Luxemburg ++ Slowakei trifft nach acht Sekunden

Kroatien fuhr nach dem 1:1 gegen Wales zum Auftakt der Kampagne mit einem 1:0 in Armenien den dritten Sieg in Folge ein und übernahm damit die Führung in der Gruppe D vor der Türkei. Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric markierte den einzigen Treffer der Partie bereits in der 14. Minute.