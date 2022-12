Drei Tage Staatstrauer in Brasilien nach Tod von Pelé

Sarg mit Pelé soll im Stadion des FC Santos aufgebahrt werden

Der Sarg des am Donnerstag verstorbenen brasilianischen Fussball-Idols Pelé soll am frühen Montagmorgen vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo in dessen Heimatstadt Santos transportiert werden. Dort findet am Dienstag im engen Familienkreis die Beerdigung statt, wie Pelés langjähriger Club FC Santos mitteilte.



Demnach soll der Sarg mit dem Leichnam am Montag zunächst im Stadion des FC Santos in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Die öffentliche Totenwache wird dann voraussichtlich um 10 Uhr beginnen.



Die Zeremonie soll bis 10 Uhr am Dienstag andauern, wenn der Leichenzug durch die Strassen von Santos führt – vorbei auch am Kanal 6, wo Pelés Mutter Dona Celeste wohnt. Sie wurde kürzlich 100 Jahre alt. (sda/dpa)