Das sind die Top-11 der fünf grossen europäischen Ligen – auch ein Schweizer ist dabei

Das International Centre for Sports Studies CIES mit Sitz in Neuenburg hat die besten Startaufstellungen der Hinrunde in den fünf grossen europäischen Fussball-Ligen gekürt. Dabei beruft sich das CIES auf Spielerbewertungen des eigenen Performance-Index.

Das sind die besten Startaufstellungen der Top-5-Ligen:

Bundesliga

Bild: screenshot CIES

Wenig überraschend dominieren in der Bundesliga Dortmund und vor allem die Bayern das Geschehen. Einzig Patrik Schick von Leverkusen mischt die FCB-BVB-Phalanx auf.

Premier League

Bild: screenshot CIES

Auch in der Premier League besteht die Startelf der Hinrunde praktisch nur aus zwei Teams. Während Liverpool den kompletten Sturm stellt, kümmert sich Manchester City um die Verteidigungsarbeit. Komplettiert wird die Truppe von Chelsea-Goalie Édouard Mendy.

Serie A

Bild: screenshot CIES

Etwas mehr Abwechslung gibt es in der Serie A. Dort ist neben den zwei Mailänder Klubs auch Napoli gut vertreten. Und im Sturm mischt dank Domenico Berardi auch Sassuolo mit.

La Liga

Bild: screenshot CIES

Wenig überraschend sind Spieler von Leader Real Madrid am häufigsten in der spanischen Aufstellung zu finden. Die «Königlichen» bilden eine Achse von Thibaut Courtois im Tor bis zu Karim Bencema und Vinicius Jr. im Sturm. Der krisengeschüttelte FC Barcelona ist dagegen nur einmal vertreten – und zwar mit Serginho Dest, der den Klub im Winter gerne verlassen möchte.

Ligue 1

Bild: screenshot CIES

Die französische Ligue 1 ist die einzige Liga, bei der ein Schweizer in der besten Startelf der bisherigen Saison vertreten ist. Es ist dies Goalie Jonas Omlin von Montpellier. Lionel Messi und Neymar sucht man dagegen vergebens. (abu)