Basel verlangt keinen Eintritt für den Cup-Achtelfinal

Die Fans in der Muttenzer Kurve begruessen die Mannschaften mit einer Choreo vor der ersten Runde des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Biel-Bienne im Stadion St. Jakob-Par ...
Die Fans vom FC Basel müssen im Cup-Achtelfinal keinen Eintritt bezahlen.Bild: keystone

Gratiseintritt im Achtelfinal: Basel unterstützt Cup-Gegner mit einer besonderen Aktion

Im Cup-Achtelfinal trifft Basel auf den FC Grand-Saconnex aus der Promotion League. Da die Genfer das Heimrecht abgegeben haben, findet die Partie im St.Jakobs Park statt. Die FCB-Verantwortlichen haben sich dazu entschieden, keinen Eintritt zu verlangen.
10.10.2025, 13:2310.10.2025, 13:23

Der FC Grand-Saconnex hat im Schweizer Cup das grosse Los gezogen und trifft auf Schweizer Meister Basel. Aufgrund fehlender Infrastruktur mussten die Westschweizer das Heimrecht nun abgeben. Darum findet der Achtelfinal am Donnerstag, 4. Dezember, im «Joggeli» statt.

Da Grand-Saconnex finanzielle Probleme hat, übernimmt der Titelverteidiger gemeinsam mit Hauptsponsor Bitpanda alle Kosten für das Cupspiel und hat sich eine besondere Aktion überlegt. «Der Eintritt ist kostenlos für die Partie. Bei einem Cup-Match an einem Donnerstagabend im Dezember gegen einen unterklassigen Gegner würden diese Kosten nicht gedeckt werden. Nun möchte Rotblau ein Zeichen setzen: Die Stadiontore stehen offen, der Eintritt im Public-Bereich ist für alle gratis», schreiben die Basler auf ihrer Website.

Damit trotzdem Geld in die Kasse des Teams aus der Promotion League kommt, kann im Stadion für Grand-Saconnex auch gespendet werden, wie der FCB weiter mitteilt: «Völlig freiwillig können alle Fans via Twint einen Beitrag leisten – egal ob einen, zwei oder fünf Franken. Jeder einzelne Betrag geht ohne Abzüge direkt an unseren Cup-Gegner. Wir sind überzeugt, dass die Solidarität unter den Fussballfans auch in diesem Fall greifen wird.» (riz)

Um schuldenfrei zu werden: Gegner von Titelverteidiger Basel will Heimrecht abgeben
